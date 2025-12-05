Εκατοντάδες άμαχοι πέρασαν σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σύνορα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατευθυνόμενοι στη Ρουάντα, για να γλιτώσουν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, μία ημέρα αφού η Κινσάσα και το Κιγκάλι επικύρωσαν μια ειρηνευτική συμφωνία, υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανατολική ΛΔ του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Στις αρχές του έτους, η ένοπλη, αντικυβερνητική οργάνωση M23, που στηρίζεται από τη Ρουάντα και τον στρατό της, κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, στο Βόρειο και το Νότιο Κίβου αντίστοιχα.

Οι πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό και της Ρουάντας, Φέλιξ Τσισεκέντι και Πολ Καγκάμε, υπέγραψαν χθες το βράδυ την ειρηνευτική συμφωνία που είχαν διαπραγματευτεί τον Ιούνιο, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «θαύμα». Η υπογραφή αυτή φαίνεται ότι δεν έφερε καμία αλλαγή επί του πεδίου, προς το παρόν. Σφοδρές μάχες διεξάγονταν σήμερα στο Νότιο Κίβου, μεταξύ της Μ23 και του κογκολέζικου στρατού, ο οποίος στηρίζεται από στρατιώτες του Μπουρούντι. Οι δύο πλευρές μάχονται κατά κύριο λόγο για τον έλεγχο της μεθοριακής πόλης Καμανιόλα, που βρίσκεται στα σύνορα των τριών χωρών και ελέγχεται από την Μ23.

«Οι βόμβες εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Ισχυρές εκρήξεις, που δονούσαν τα κτίρια, ακούγονταν όλο το πρωί στην περιοχή, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην Μπουγκαράμα, ένα μεθοριακό φυλάκιο στη Ρουάντα που απέχει δύο χιλιόμετρα από την Καμανιόλα. Από τα ξημερώματα, εκατοντάδες άμαχοι έκαναν ουρές για να περάσουν τα σύνορα, υπό τα βλέμματα των Ρουαντέζων αστυνομικών.

«Οι βόμβες εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια», είπε η Ιμακιλέ Αντουανέτ, μια εκτοπισμένη από την κοινότητα Ρουχούμπα. Πρόσθεσε πως «μας ζήτησαν να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά αυτό μας φάνηκε αδύνατο».

Ο τοπικός αξιωματούχος στην Καμανιόλα, Χασάν Σαμπάνι, είπε ότι βόμβες έπεφταν «σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε σπίτια». Η Μ23 κατηγορεί τον στρατό του Μπουρούντι ότι βομβαρδίζει «αδιάκοπα» την περιοχή.

Στην απέναντι πλευρά, στη Ρουάντα, κάποιοι κάτοικοι «παρατηρούν τους λόφους απ’ όπου προέρχονται τα πυρά. Τα παιδιά και οι γυναίκες φοβούνται πολύ και κλείνονται στα σπίτια όταν εντείνονται οι τριγμοί», τόνισε ένας κάτοικος, ο Φαρίζι Μπιζιμάνα.