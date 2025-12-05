newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 10:56

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη από την τραγική είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού, ηλικίας 55 και 58 ετών. Οι δυο τους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην οικία τους επί της οδού Άρδα, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr, οι δύο άνθρωποι φαίνεται να άφησαν την τελευταία τους πνοή τη Δευτέρα, χωρίς κανείς από τους συγγενείς και φίλους να το έχει αντιληφθεί.

Οι συγγενείς τους προσπαθούσαν μάταια να επικοινωνήσουν μαζί τους από την περασμένη Δευτέρα

YouTube thumbnail

Ανήσυχοι που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, κάποιοι από τους συγγενείς του ζευγαριού αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Αλεξανδρούπολη: Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος.

Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες των Αρχών στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζονται για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανάπτυξη: «Δίκοπο μαχαίρι» η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους; 

Ανάπτυξη: «Δίκοπο μαχαίρι» η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς
Ελλάδα 05.12.25 Upd: 08:53

Κακοκαιρία Byron: Άνοιξε η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου στα διόδια Ελευσίνας – Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Ελλάδα 05.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι ισχύει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Τα σχολεία στην Αττική αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές είναι κλειστά για την κακοκαιρία Byron ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα και για εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Σύνταξη
Global Peace Index: Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα – Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη
Global Peace Index 05.12.25

Πόσο ασφαλής και ειρηνική είναι η Ελλάδα - Υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας η νέα έκθεση Global Peace Index 2025 δείχνει πως η παγκόσμια ειρήνη είναι ένας στόχος που απομακρύνεται. Υποχώρησε τρεις θέσεις η χώρα μας. Ο κόσμος έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς
Ανησυχία επιστημόνων 05.12.25

Στεγνώνει ο κάμπος της Μεσαράς

Η αλόγιστη υπεράντληση υπόγειων νερών στη Μεσαρά, στην Κρήτη, εγκυμονεί κινδύνους για καθιζήσεις εδαφών, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο και συνελήφθησαν σταρ των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των επιβατών είναι πρώτα και πάνω από όλα» – Τι είπε για αγρότες και Τσίπρα

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας στο MEGA έκανε εκτενή αναφορά και για το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αναφορικά με τα επαγγέλματα της θάλασσας και την ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μίλησε και για το θέμα των αγροτών ενώ έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο