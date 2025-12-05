Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του έπειτα από μέρες αναζήτησης – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας για τον θάνατο του ζευγαριού, 55 και 58 ετών αντιστοίχως, στην Αλεξανδρούπολη - Οι συγγενείς τους τους αναζητούσαν από την περασμένη Δευτέρα
Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη από την τραγική είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού, ηλικίας 55 και 58 ετών. Οι δυο τους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην οικία τους επί της οδού Άρδα, το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr, οι δύο άνθρωποι φαίνεται να άφησαν την τελευταία τους πνοή τη Δευτέρα, χωρίς κανείς από τους συγγενείς και φίλους να το έχει αντιληφθεί.
Οι συγγενείς τους προσπαθούσαν μάταια να επικοινωνήσουν μαζί τους από την περασμένη Δευτέρα
Ανήσυχοι που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, κάποιοι από τους συγγενείς του ζευγαριού αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την Αστυνομία.
Αλεξανδρούπολη: Οι πρώτες εκτιμήσεις
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος.
Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες των Αρχών στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζονται για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
- Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι
- Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
- «Οι εθελοντές είναι συχνά οι πρώτοι που δρουν σε στιγμές κρίσεων»
- H Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί τον Ολυμπιακό να παίξει στη Λεμεσσό αντί για το ΣΕΦ
- Θρήνος στην κηδεία του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα
- «Φως στο Τούνελ»: Αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο σκοτεινές υποθέσεις
- «Φαίνεται τόσο υπέροχος» – Ο Τζακ Νίκολσον σε σπάνια φωτογραφία με τα παιδιά του (και σε τρελή φόρμα)
- Τι είπε ο Σπανούλης για τη μεγάλη νίκη επί της Παρί και τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις