Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Αλεξανδρούπολη από την τραγική είδηση του θανάτου ενός ζευγαριού, ηλικίας 55 και 58 ετών. Οι δυο τους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην οικία τους επί της οδού Άρδα, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr, οι δύο άνθρωποι φαίνεται να άφησαν την τελευταία τους πνοή τη Δευτέρα, χωρίς κανείς από τους συγγενείς και φίλους να το έχει αντιληφθεί.

Οι συγγενείς τους προσπαθούσαν μάταια να επικοινωνήσουν μαζί τους από την περασμένη Δευτέρα

Ανήσυχοι που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, κάποιοι από τους συγγενείς του ζευγαριού αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Αλεξανδρούπολη: Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος.

Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες των Αρχών στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζονται για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.