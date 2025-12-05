Αλεξανδρούπολη: Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος ο θάνατος του ζευγαριού
Το ζευγάρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα και τα παιδιά τους από την Γερμανία τους αναζητούσαν
Από διαρροή υγραερίου γεννήτριας ρεύματος που είχαν για ηλεκτροδότηση μέσα στο σπίτι τους το οποίο ανακαίνιζαν, πέθανε το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό το βράδυ της Πέμπτης.
Πρόκειται για έναν 58χρονο με καταγωγή από την Κομοτηνή και την 55χρονη σύζυγό του με καταγωγή από Αλεξανδρούπολη. Το ζευγάρι ζούσε και εργαζόταν για χρόνια στην Γερμανία μαζί με τα παιδιά τους. Μάλιστα, ήταν σε διαδικασία επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και στο σπίτι τους στην περιοχή της οδού Άβαντος. Το άτυχο ζευγάρι που έκαναν εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια υγραερίου για παραγωγή ρεύματος αλλά και ξυλόσομπα για θέρμανση.
Σύμφωνα με το evros-news.gr δεν είχαν δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Δευτέρα και τα παιδιά τους από την Γερμανία που τους αναζήτησαν χθες, ανησύχησαν έντονα και έψαχναν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως είπαν κάποιοι γείτονες, ούτε οι ίδιοι τους είχαν δει τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς λόγω του κρύου το σπίτι ήταν κλειστό και η διαρροή υγραερίου επέφερε τον θάνατο πριν προλάβουν να αντιδράσουν.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζευγάρι έφυγε από τη ζωή θα δώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ενημερώθηκαν τα παιδιά τους ώστε να έρθουν από την Γερμανία.
Οι αστυνομικοί που μαζί με τους πυροσβέστες οι οποίοι επίσης κλήθηκαν, τους βρήκαν νεκρούς και αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια.
