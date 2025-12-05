Ηλιάνα Μαυρομάτη: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο της Μιρέλλας στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»

H Ηλιάνα Μαυρομάτη βρεθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Barcelona» στο θέατρο «Πτι Πάλαι».

Η παράσταση

«Η συνεργασία μας με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και με τον σκηνοθέτη ήταν πάρα πολύ καλή, Μέσα σε 20 μέρες ανέλαβα το έργο και ανέβηκε. Ήταν ένα καλό ”σχολείο”. το έργο είναι ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο, ρεαλιστικό. Όταν διάβασα το κείμενο ενθουσιάστηκα».

Οι γονείς της Βασίλης Μαυρομάτης και Λίλα Καφαντάρη

Αναφερόμενη στους γονείς της, τον Βασίλη Μαυρομάτη και Λίλα Καφαντάρη, είπε πως στην αρχή της καριέρας της δεν έλεγε ποιοι ήταν ώστε να μην προκαταλαμβάνει τις αντιδράσεις του κόσμου.

«Οι άνθρωποι του χώρου είναι πιο επιφυλακτικοί με τα παιδιά των ηθοποιών. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τη μαμά μου είναι πως είναι δυναμική. Μέρα με τη μέρα ανακαλύπτω πως έχω επηρεαστεί πολύ. Στο ζήτημα της δικαιοσύνης, στην υπεράσπιση του καταπιεσμένου, στο να μην αδικείς, να είσαι ευγενής και να κάνεις καλό στην κοινωνία».

Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Η απώλεια του αδελφού ήταν ξαφνική»

«Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 30 κάτι. Ο αδελφός μου δεν ήταν τόσο νέος όταν έφυγε. Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, για διαχείριση συναισθημάτων. Ο θυμός φεύγει γρήγορα, το πένθος είναι πολύ πιο δύσκολο. Η απώλεια του αδελφού ήταν ξαφνική, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ».

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και μιλά για τον ρόλο της ως «Μιρέλα».

«Έχω έρθει για να εξιλεωθώ και να φτιάξω τη σχέση με την αδελφή μου. Ψάχνω να φτιάξω μια ασφαλή ζωή και να μην ζω σαν φυγάς».