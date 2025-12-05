magazin
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Ηλιάνα Μαυρομάτη: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο της Μιρέλλας στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»
TV 05 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Τι αποκαλύπτει για τον ρόλο της Μιρέλλας στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»

H Ηλιάνα Μαυρομάτη μιλά για τη συνεργασία της στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Spotlight

H Ηλιάνα Μαυρομάτη βρεθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Barcelona» στο θέατρο «Πτι Πάλαι».

Η παράσταση

«Η συνεργασία μας με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και με τον σκηνοθέτη ήταν πάρα πολύ καλή, Μέσα σε 20 μέρες ανέλαβα το έργο και ανέβηκε. Ήταν ένα καλό ”σχολείο”. το έργο είναι ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο, ρεαλιστικό. Όταν διάβασα το κείμενο ενθουσιάστηκα».

Οι γονείς της Βασίλης Μαυρομάτης και Λίλα Καφαντάρη

Αναφερόμενη στους γονείς της, τον Βασίλη Μαυρομάτη και Λίλα Καφαντάρη, είπε πως στην αρχή της καριέρας της δεν έλεγε ποιοι ήταν ώστε να μην προκαταλαμβάνει τις αντιδράσεις του κόσμου.

«Οι άνθρωποι του χώρου είναι πιο επιφυλακτικοί με τα παιδιά των ηθοποιών. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τη μαμά μου είναι πως είναι δυναμική. Μέρα με τη μέρα ανακαλύπτω πως έχω επηρεαστεί πολύ. Στο ζήτημα της δικαιοσύνης, στην υπεράσπιση του καταπιεσμένου, στο να μην αδικείς, να είσαι ευγενής και να κάνεις καλό στην κοινωνία».

Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Η απώλεια του αδελφού ήταν ξαφνική»

«Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 30 κάτι. Ο αδελφός μου δεν ήταν τόσο νέος όταν έφυγε. Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, για διαχείριση συναισθημάτων. Ο θυμός φεύγει γρήγορα, το πένθος είναι πολύ πιο δύσκολο. Η απώλεια του αδελφού ήταν ξαφνική, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ».

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και μιλά για τον ρόλο της ως «Μιρέλα».

«Έχω έρθει για να εξιλεωθώ και να φτιάξω τη σχέση με την αδελφή μου. Ψάχνω να φτιάξω μια ασφαλή ζωή και να μην ζω σαν φυγάς».

Τράπεζες
Fitch: Βλέπει βελτιωμένες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες – Μοχλός η συνεχιζόμενη ανάπτυξη

Fitch: Βλέπει βελτιωμένες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες – Μοχλός η συνεχιζόμενη ανάπτυξη

Vita.gr
Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Πίστεψέ το! Έτσι θα «ξεκολλήσεις» από τα social

Fizz 05.12.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Fizz 05.12.25

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Συμβολισμός 05.12.25

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο 05.12.25

Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ και η συζήτηση πήγε σε χρόνο μηδέν από τα Χριστούγεννα στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fare Thee Well 04.12.25

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία του οίκου Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
EBU 04.12.25

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ παραμείνει εντός διαγωνισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τι θα φάμε;» 04.12.25

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Ο τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατέθεσε Ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη επιλογή χρηματοδότησης μιας επικοινωνιακής καμπάνιας για το... τίποτα

Σύνταξη
«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα
Πληθωρισμός 05.12.25

«Κρυφός φόρος» η ακρίβεια στα τρόφιμα – Ο δραματικός αντίκτυπός της στην καθημερινότητα

Ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα, τσακίζει τους χαμηλόμισθούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τορπιλίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fizz 05.12.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ λέει ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του έστειλε μήνυμα για την πρόσφατη αλλαγή στο χτένισμά του, ενώ στο παρελθόν του είχε δώσει τη συμβουλή «όχι σκληρά ναρκωτικά και όχι ταινίες με υπερήρωες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολιτική 05.12.25

«Προκύπτει ότι, κατά την περίοδο προεδρίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του ΟΝΝεΔίτη κ. Δέρβου, ανατέθηκε σωρεία συμβάσεων σε άλλους ΟΝΝΕδίτες, που ήταν κοινοί μέτοχοι σε εταιρείες-κελύφη με φαινομενικά μόνο ανταγωνιστική σχέση», λένε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βρυξέλλες 05.12.25

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Κακοκαιρία 05.12.25

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Danity Kane 05.12.25

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
Στις 16 Δεκεμβρίου 05.12.25

Με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» η ΠΟΕ-ΟΤΕ αποφάσισε απεργία για τις 16 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Έλεγχος 05.12.25

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύνταξη
Euroleague 05.12.25

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
Σχηματίστηκε δικογραφία 05.12.25

Συνελήφθησαν από την Αστυνομία ένας φαρμακοποιός και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που εξέδιδαν και εκτελούσαν εικονικές συνταγές για φάρμακα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος

Σύνταξη
Τεχνολογία 05.12.25

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Στη Γαλλία 05.12.25

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
