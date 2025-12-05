«Μια νύχτα μόνο» στο MEGA: Τι θα δούμε στα επόμενα συγκλονιστικά επεισόδια

Κάποιοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και προ των ευθυνών τους, ενώ άλλοι ζουν ονειρεμένες στιγμές, λίγο πριν ξεσπάσουν νέες «καταιγίδες». Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Η Αρετή και ο Σταύρος εγκλωβίζονται στο ασανσέρ της εταιρείας, γεγονός που προκαλεί εκνευρισμό στον Οδυσσέα.

Η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτα του Οδυσσέα, με ένα φιλί, που αλλάζει τα πάντα. Όμως πόσο θα κρατήσει η χαρά του;

Η Ελένη και ο Σταύρος περνούν μια νύχτα πάθους, στο κότερό του.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 7 με Τρίτη 9 Δεκεμβρίου:

Επεισόδιο 19 (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου)

Ο εγκλωβισμός του Σταύρου και της Αρετής στο ασανσέρ της εταιρείας προκαλεί νευρικότητα στον Οδυσσέα, κάνοντας τον Σταύρο να πάρει μία γενναία απόφαση.

Η Κατερίνη έρχεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες, που δεν περίμενε να ακούσει από τον γιο της. Την κατηγορεί πως τόσα χρόνια τον ταύτιζε με τον πατέρα του κι ήταν ψυχρή και απόμακρη μαζί του.

Ο Νταγιάννος έρχεται κοντά με τη Μαρίκα, χαρούμενος με το σχέδιο του να πλευρίσει τον Πωλ, μέσω έμπιστου ανθρώπου του. Στόχος, το μερίδιο των μετοχών του στην ERGAN.

Η Μίνα εξομολογείται στην ξαδέλφη της, Ζέτα, ότι είναι έγκυος. Η Αρετή προσπαθεί να προσεγγίσει το γιο της, ο οποίος φανερά ζηλεύει την οποιαδήποτε επικοινωνία της με τον Οδυσσέα και δεν τον θέλει κοντά τους.

Επεισόδιο 20 (Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου)

Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του.

Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας· η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν. Η χαρά του όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ.

Μια φωτογραφία τους κάνει τον γύρο των κουτσομπολίστικων sites και φέρνει «σεισμό» αντιδράσεων. Εν τω μεταξύ, η Μίνα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ακροβατώντας ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική.

Από την άλλη, η Ελένη ζει μια νύχτα πάθους με τον Σταύρο, στο κότερο του. Κι η Αρετή, χωρίς να το ξέρει, καλείται να αντιμετωπίσει καινούργιες περιπέτειες.

Επεισόδιο 21 (Τρίτη 9 Δεκεμβρίου)

Η Κατερίνη ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα για τη φωτογραφία με την Αρετή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η Αρετή δέχεται έμμεσες απειλές από ανταγωνιστές της εταιρείας και την φέρνουν σε θέση άμυνας.

Η Ελένη «πετάει στα σύννεφα» μετά από τη νύχτα που πέρασε με τον Σταύρο και ο Πετράκης επισκέπτεται για πρώτη φορά το σπίτι της γιαγιάς του, κάτι που δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην Άσπα και τεράστια συγκίνηση στον Νταγιάννο.

Η Μίνα αποφασίζει να κάνει τον Σάββα να ζηλέψει, ενώ ο Πωλ ενθουσιάζεται όταν συναντιέται με την Μιρέλλα στην ERGAN και μαθαίνει ποια είναι.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής,

Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

