Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Αλήθεια, τι είναι αυτό που κάθε χρονιά μάς κάνει να ανυπομονούμε για τις γιορτές των Χριστουγέννων; Όταν ήμασταν παιδιά, περιμέναμε πώς και πώς το πρωί που θα ξυπνούσαμε και ο Άγιος Βασίλης θα μας είχε αφήσει τα δώρα του κάτω από το δέντρο, την καθιερωμένη προετοιμασία της σπιτικής βασιλόπιτας με τη γιαγιά, τη στιγμή που θα μοιράζαμε με τους φίλους μας τον μποναμά από τα κάλαντα.

Ωστόσο, μεγαλώνοντας δεν χάσαμε τη μαγεία των Χριστουγέννων, αλλά την ανακαλύψαμε εκεί που την απολαμβάνουμε και τη βιώνουμε περισσότερο. Πού; Στα διαχρονικά αρώματα που «πλημμυρίζουν» την κουζίνα και δεν ξεθωριάζουν ποτέ, τα τραπέζια γεμάτα γεύσεις που δεν χορταίνουμε να μοιραζόμαστε, γέλια, επιφωνήματα και «γεια στα χέρια σου» από αγαπημένα πρόσωπα, τα οποία τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους συγχρονισμένα, ανταλλάσσοντας ευχές.

Και αν υπάρχει κάτι που έχει «σφραγίσει» όλες αυτές τις ζεστές, φωτεινές αναμνήσεις, τη μητέρα μας να πασπαλίζει ζάχαρη άχνη με χορευτικές κινήσεις, τον μπαμπά να σταυρώνει τη βασιλόπιτα, είναι η «γεύση του καλού», δηλαδή οι γαλακτοκομικές επιλογές από 100% ελληνικό γάλα, τις οποίες φέρνει εδώ από το 1963 η ΔΩΔΩΝΗ σε κάθε γιορτινό τραπέζι.

Γιορτινές στιγμές και οι παραδόσεις που έχουν «σφραγιστεί» από την ποιότητα ΔΩΔΩΝΗ

Κάπως έτσι, μόλις πλησιάζουν οι γιορτές, νιώθουμε πως επιστρέφουμε στο ίδιο γνώριμο, τελετουργικό. Στρώνουμε το τραπέζι, όχι μόνο με φροντίδα και νόστιμα πιάτα, αλλά με τη σιωπηλή υπόσχεση πως όσα ζήσαμε ως παιδιά θα τα συνεχίσουμε κι εμείς, τις μυρωδιές, τις γεύσεις, τις συνταγές και τις στιγμές που μας φέρνουν κάθε χρόνο γύρω από το ίδιο τραπέζι, το έναν πλάι στον άλλο.

Διότι, για εμάς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό και παραδόσεις, αλλά μικρές «ιεροτελεστίες» που μας χωράνε όλους στην ίδια αγκαλιά. Από το πρώτο άναμμα του φούρνου μέχρι το σήμα εκκίνησης, το οποίο δεν είναι άλλο από τη φράση «καλή μας όρεξη», κάπου εκεί ανάμεσα «κρύβονται» τα υλικά που δίνουν ποιότητα σε κάθε γιορτινή εμπειρία.

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει στιγμή πιο χαρακτηριστική από εκείνη που βουτάμε το πινέλο στο λιωμένο βούτυρο, για να αλείψουμε το ταψί πριν μπει η βασιλόπιτα στον φούρνο ή όταν το σπίτι γεμίζει με το άρωμα θαλπωρής των πρώτων κουραμπιέδων που αχνίζουν.

Εκείνο το ζεστό, βουτυρένιο άρωμα που φωνάζει «οι γιορτές είναι εδώ» και θέλουν βούτυρο ΔΩΔΩΝΗ, αγελάδος ή πρόβειο, φτιαγμένο από 100% ελληνικό παστεριωμένο γάλα. Διότι, όποιος έχει μεγαλώσει σε ελληνικό σπίτι ξέρει πως τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες δεν αποκτούν τη χαρακτηριστική τους γεύση και το άρωμα, αν δεν είναι από καλό βούτυρο.

Φυσικά, σε κάθε γιορτινό τραπέζι που τηρεί τις παραδόσεις, η αγαπημένη φέτα Π.Ο.Π. ΔΩΔΩΝΗ από 100% ελληνικό παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, είναι το στοιχείο που «απογειώνει» ακόμη και τα πιο κλασικά πιάτα, όπως η παραδοσιακή σπανακόπιτα που διδαχθήκαμε δίπλα στη μητέρα μας και εκείνη πλάι στη δική της.

Όσο για τη στιγμή που θα σηκωθούμε χορτάτοι από το τραπέζι για να απολαύσουμε συζητήσεις και γέλια με την παρέα πλάι στο τζάκι, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μερικούς καλούς μεζέδες και την πικάντικη γεύση της κεφαλογραβιέρας ΔΩΔΩΝΗ, του εκλεκτού ηπειρώτικου τυριού που δίνει γιορτινή «αρχοντιά» σε κάθε μπουκιά.

Και για να προσθέσουμε ένα twist στους μεζέδες μας, τα γιαούρτια ΔΩΔΩΝΗ, στραγγιστό και παραδοσιακό, γίνονται οι «μυστικοί σύμμαχοι» του γιορτινού τραπεζιού, καθώς με αυτούς μπορούμε να φτιάξουμε dip, σάλτσες ή βελουτέ, γευστικές σούπες για ορεκτικό, που θα ζεσταίνουν τις «καρδιές» των καλεσμένων μας.

Ναι, αν υπάρχει κάτι που μας κάνει να ανυπομονούμε κάθε χρόνο για τα Χριστούγεννα, αυτό είναι πως ζούμε ξανά τις ίδιες στιγμές που μας έκαναν να αγαπήσουμε αυτές τις γιορτές. Είναι οι ίδιες γεύσεις που μας μεγάλωσαν, οι ίδιες παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μας φέρνουν κάθε χρόνο πίσω στο ίδιο τραπέζι, στις ίδιες δυνατές αγκαλιές. Γιατί, τα Χριστούγεννα είναι αυτό που ήταν πάντοτε: Η γεύση του καλού, η οικογένεια, οι στιγμές που έχουν αξία επειδή τις μοιραζόμαστε. Και με τη ΔΩΔΩΝΗ στο τραπέζι, αυτή η παράδοση θα συνεχίζεται, όπως ξεκίνησε πριν από 60 χρόνια, χωρίς να χάνει ποτέ την αυθεντικότητα και την ποιότητά της.