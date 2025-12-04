Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 04 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Spotlight

Αλήθεια, τι είναι αυτό που κάθε χρονιά μάς κάνει να ανυπομονούμε για τις γιορτές των Χριστουγέννων; Όταν ήμασταν παιδιά, περιμέναμε πώς και πώς το πρωί που θα ξυπνούσαμε και ο Άγιος Βασίλης θα μας είχε αφήσει τα δώρα του κάτω από το δέντρο, την καθιερωμένη προετοιμασία της σπιτικής βασιλόπιτας με τη γιαγιά, τη στιγμή που θα μοιράζαμε με τους φίλους μας τον μποναμά από τα κάλαντα.

Ωστόσο, μεγαλώνοντας δεν χάσαμε τη μαγεία των Χριστουγέννων, αλλά την ανακαλύψαμε εκεί που την απολαμβάνουμε και τη βιώνουμε περισσότερο. Πού; Στα διαχρονικά αρώματα που «πλημμυρίζουν» την κουζίνα και δεν ξεθωριάζουν ποτέ, τα τραπέζια γεμάτα γεύσεις που δεν χορταίνουμε να μοιραζόμαστε, γέλια, επιφωνήματα και «γεια στα χέρια σου» από αγαπημένα πρόσωπα, τα οποία τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους συγχρονισμένα, ανταλλάσσοντας ευχές.

Και αν υπάρχει κάτι που έχει «σφραγίσει» όλες αυτές τις ζεστές, φωτεινές αναμνήσεις, τη μητέρα μας να πασπαλίζει ζάχαρη άχνη με χορευτικές κινήσεις, τον μπαμπά να σταυρώνει τη βασιλόπιτα, είναι η «γεύση του καλού», δηλαδή οι γαλακτοκομικές επιλογές από 100% ελληνικό γάλα, τις οποίες φέρνει εδώ από το 1963 η ΔΩΔΩΝΗ σε κάθε γιορτινό τραπέζι.

Γιορτινές στιγμές και οι παραδόσεις που έχουν «σφραγιστεί» από την ποιότητα ΔΩΔΩΝΗ

Κάπως έτσι, μόλις πλησιάζουν οι γιορτές, νιώθουμε πως επιστρέφουμε στο ίδιο γνώριμο, τελετουργικό. Στρώνουμε το τραπέζι, όχι μόνο με φροντίδα και νόστιμα πιάτα, αλλά με τη σιωπηλή υπόσχεση πως όσα ζήσαμε ως παιδιά θα τα συνεχίσουμε κι εμείς, τις μυρωδιές, τις γεύσεις, τις συνταγές και τις στιγμές που μας φέρνουν κάθε χρόνο γύρω από το ίδιο τραπέζι, το έναν πλάι στον άλλο.

Διότι, για εμάς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό και παραδόσεις, αλλά μικρές «ιεροτελεστίες» που μας χωράνε όλους στην ίδια αγκαλιά. Από το πρώτο άναμμα του φούρνου μέχρι το σήμα εκκίνησης, το οποίο δεν είναι άλλο από τη φράση «καλή μας όρεξη», κάπου εκεί ανάμεσα «κρύβονται» τα υλικά που δίνουν ποιότητα σε κάθε γιορτινή εμπειρία.

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει στιγμή πιο χαρακτηριστική από εκείνη που βουτάμε το πινέλο στο λιωμένο βούτυρο, για να αλείψουμε το ταψί πριν μπει η βασιλόπιτα στον φούρνο ή όταν το σπίτι γεμίζει με το άρωμα θαλπωρής των πρώτων κουραμπιέδων που αχνίζουν.

Εκείνο το ζεστό, βουτυρένιο άρωμα που φωνάζει «οι γιορτές είναι εδώ» και θέλουν βούτυρο ΔΩΔΩΝΗ, αγελάδος ή πρόβειο, φτιαγμένο από 100% ελληνικό παστεριωμένο γάλα. Διότι, όποιος έχει μεγαλώσει σε ελληνικό σπίτι ξέρει πως τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες δεν αποκτούν τη χαρακτηριστική τους γεύση και το άρωμα, αν δεν είναι από καλό βούτυρο.

Φυσικά, σε κάθε γιορτινό τραπέζι που τηρεί τις παραδόσεις, η αγαπημένη φέτα Π.Ο.Π. ΔΩΔΩΝΗ από 100% ελληνικό παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, είναι το στοιχείο που «απογειώνει» ακόμη και τα πιο κλασικά πιάτα, όπως η παραδοσιακή σπανακόπιτα που διδαχθήκαμε δίπλα στη μητέρα μας και εκείνη πλάι στη δική της.

Όσο για τη στιγμή που θα σηκωθούμε χορτάτοι από το τραπέζι για να απολαύσουμε συζητήσεις και γέλια με την παρέα πλάι στο τζάκι, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μερικούς καλούς μεζέδες και την πικάντικη γεύση της κεφαλογραβιέρας ΔΩΔΩΝΗ, του εκλεκτού ηπειρώτικου τυριού που δίνει γιορτινή «αρχοντιά» σε κάθε μπουκιά.

Και για να προσθέσουμε ένα twist στους μεζέδες μας, τα γιαούρτια ΔΩΔΩΝΗ, στραγγιστό και παραδοσιακό, γίνονται οι «μυστικοί σύμμαχοι» του γιορτινού τραπεζιού, καθώς με αυτούς μπορούμε να φτιάξουμε dip, σάλτσες ή βελουτέ, γευστικές σούπες για ορεκτικό, που θα ζεσταίνουν τις «καρδιές» των καλεσμένων μας.

Ναι, αν υπάρχει κάτι που μας κάνει να ανυπομονούμε κάθε χρόνο για τα Χριστούγεννα, αυτό είναι πως ζούμε ξανά τις ίδιες στιγμές που μας έκαναν να αγαπήσουμε αυτές τις γιορτές. Είναι οι ίδιες γεύσεις που μας μεγάλωσαν, οι ίδιες παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μας φέρνουν κάθε χρόνο πίσω στο ίδιο τραπέζι, στις ίδιες δυνατές αγκαλιές. Γιατί, τα Χριστούγεννα είναι αυτό που ήταν πάντοτε: Η γεύση του καλού, η οικογένεια, οι στιγμές που έχουν αξία επειδή τις μοιραζόμαστε. Και με τη ΔΩΔΩΝΗ στο τραπέζι, αυτή η παράδοση θα συνεχίζεται, όπως ξεκίνησε πριν από 60 χρόνια, χωρίς να χάνει ποτέ την αυθεντικότητα και την ποιότητά της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις η αγορά και κράτησε τις 2.090 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις η αγορά και κράτησε τις 2.090 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

Είναι ναρκισσιστής ή απλά δύσκολος;

World
Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Oι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας - Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12) οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Μπάσκετ 04.12.25

Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!

Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις
Κόσμος 04.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία των ΗΠΑ στον Κόλπο – Άρχισαν τακτικές ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτές προτάσσουν «τη θυσία και το πνεύμα της αντίστασης των ναυτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής», μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

«Πρόταση της Μίλαν για Καρέτσα ακόμη και τον Ιανουάριο! – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή»

Δημοσίευμα της ιταλικής «gazzetta dello sport» υποστηρίζει πως η Μίλαν είναι πιθανό να κάνει πρόταση στη Γκενκ για τον Καρέτσα ακόμη και τώρα τον Ιανουάριο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο
Βρήκαν βίντεο 04.12.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας ως ύποπτος για τοποθέτηση βομβών την παραμονή της επίθεσης οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Ο ύποπτος βρισκόταν στη Βιρτζίνια όταν συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Super League: Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο το δικαίωμα αναβολής αγώνα λόγω Ευρώπης

Η Super League συνεδριάζει τη Δευτέρα (8/12) μέσω τηλεδιάσκεψης και μεταξύ άλλων θα ορίσει και τα ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (21-22 Μαρτίου 2026), από τη 16η μέχρι την 26η αγωνιστική

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
Ελλάδα 04.12.25

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο