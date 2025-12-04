Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Τα Νέα της Αγοράς 04 Δεκεμβρίου 2025 | 10:38

Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν

Πλησιάζουν οι ημέρες που θα βρεθούμε με τους φίλους γύρω από ένα τραπέζι, ντυμένοι στα καλά μας.

Ναταλία Κάππα
Πλησιάζουν οι μέρες των φετινών Γιορτών που σημαίνει ότι πλησιάζουν οι μέρες των εορταστικών ρεβεγιόν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, για να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή, διάφορα πράγματα: θα είμαστε εδώ ή θα φύγουμε εκτός πόλης; Αν παραμείνουμε στα γνωστά λημέρια, θα οργανώσουμε εμείς κάποιο ρεβεγιόν ή θα προτιμήσουμε να πάμε σε κάποιον φίλο ή σε κάποιο μέλος της οικογένειας; Τι φοράμε φέτος; Και αν αποφασίσουμε λοιπόν να μείνουμε εδώ και να πάμε καλεσμένοι σε κάποιο σπίτι, τι δώρο παίρνουμε;

Αν θέλετε να μην περιοριστείτε στα γνωστά (ποτό, γλυκό και Αλεξανδρινό), παρακάτω ακολουθούν μερικές ιδέες για πρωτότυπα δώρα που θα κάνουν τους φίλους σας, να σας αγαπήσουν ένα κλικ παραπάνω.

Ένα μασάζ ζευγαριού: γιατί μετά από τόση προετοιμασία τους αξίζει μία ώρα απόλαυσης που θα τη ζήσουν παρέα. Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη μασάζ (χαλαρωτικό, deep tissue, σουηδικό, traditional thai massage κ.ά.) ανάλογα με το χώρο και ψάξτε το λίγο για να βρείτε και κάποιο πακέτο προσφοράς.

Ένα Spa ζευγαριού: αν αντέχει η τσέπη σας, αυτό και αν θα τους κάνει χαρούμενους. Πέρα από ένα χαλαρωτικό μασάζ, οι φίλοι σας θα μπορούν να χαλαρώσουν μέσα στο Hammam, στην Saouna ή στο Τζακούζι.

Ένα καλάθι με βιολογικά καλούδια από την ελληνική γη. Στην αγορά υπάρχουν διάφορες επιλογές για να φτιάξετε ένα ωραιότατο καλάθι με διάφορα που μπορείτε να βρείτε: από ψαγμένο μέλι μέχρι ζυμαρικά με βουβαλίσιο γάλα και από τσάτνεϊ σύκου μέχρι βιολογικό κρόκο Κοζάνης. Οι επιλογές είναι αμέτρητες, ενώ παράλληλα είναι ευκαιρία να ανακαλύψετε και εσείς τους ελληνικούς θησαυρούς που υπάρχουν στην αγορά.

Ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάζουν μαζί. Υπάρχουν διάφορα βιβλία που θα μπορούσε ένα ζευγάρι να τα διαβάζει παρέα, κουβεντιάζοντας παράλληλα και το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα το «Εγώ κι εσύ… και οι άλλοι» όπου 11 Έλληνες ψυχοθεραπευτές ξετυλίγουν το κουβάρι των οικογενειακών σχέσεων ή το best seller «Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη» του Τζον Γκρέι.

Ένα επιτραπέζιο για ενήλικες. Μετά το δείπνο, τι πιο ωραίο από το να παίξουμε όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο. Υπάρχουν πολλά, για όλα τα γούστα, οπότε διαλέξτε ένα που να ταιριάζει με τους φίλους σας.

Εισιτήρια για θέατρο ή για κάποια συναυλία. Οι θεατρικές σκηνές έχουν πάρει φωτιά, όπως και η προπώληση των καλοκαιρινών συναυλιών. Οι επιλογές και σε αυτήν την περίπτωση είναι πολλές.

Μία βαφλιέρα για το σπίτι. Και ποιος δεν αγαπάει τις βάφλες. Αν το ζευγάρι έχει παιδιά, τότε θα σας αγαπήσουν οικογενειακώς. Παρόμοια δώρα είναι μηχανή για ποπ κορν, για παγωτό, για ταρτάκια, για pancakes, για hotdogs κλπ.

Ένα photobook. Τα τελευταία πολλά χρόνια όλοι έχουμε τις φωτογραφίες μας σε κάποια συσκευή, χαμένες στις χιλιάδες λήψεις που έχουμε κάνει. Πλέον διαδικτυακά υπάρχουν υπηρεσίες που φροντίζουν τις φωτογραφίες που έχετε με τους φίλους σας από διακοπές, από γιορτές και γενέθλια, από εξόδους και συγκεντρώσεις, να τις βάλουν σε ένα photobook που θα μείνει για πάντα. Εσείς διαλέξτε τις αγαπημένες σας και η εκτύπωση (όπως και το στήσιμο) θα γίνει από τους ειδικούς. Ένα ωραιότατο δώρο για όλους.

Αυτές είναι μερικές μόνο προτάσεις για να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Στα παραπάνω θα βρείτε δώρα για διάφορα βαλάντια, οπότε όλοι μπορείτε να πάρετε μία ιδέα. Καλά ψώνια!

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Σύνταξη
Τι δώρο να πάρουμε στη δασκάλα του παιδιού;
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Τι δώρο να πάρουμε στη δασκάλα του παιδιού;

Στις γιορτές προβλέπεται ότι η δασκάλα θα πάρει και αυτή το δώρο της. Είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού με άλλους γονείς υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχουμε εντοπίσει για εσάς.

Ναταλία Κάππα
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
League Cup 05.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για τον τελικό του League Cup βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Χάνει το ματς με την ΑΕΚ ο Μορόν

Ο Λορέν Μορόν συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινής της μιας αγωνιστικής στο ματς της 16ης αγωνιστικής με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Σύνταξη
Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy
Danity Kane 05.12.25

Μήπως με βίασαν και δεν το θυμάμαι; – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Diddy

Η Aubrey O’Day, ρίχνει φως σε μια από τις πιο βασανιστικές πτυχές της υπόθεσης γύρω από τον Diddy, αποκαλύπτοντας στη νέα σειρά του Netflix ότι μια μάρτυρας την είδε να υφίσταται σεξουαλική επίθεση σε κατάσταση μέθης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» – 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Στις 16 Δεκεμβρίου 05.12.25

«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» - 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» η ΠΟΕ-ΟΤΕ αποφάσισε απεργία για τις 16 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ
Έλεγχος 05.12.25

Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύνταξη
Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ – Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 05.12.25

Νέα απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΥΥ - Τρεις συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις

Συνελήφθησαν από την Αστυνομία ένας φαρμακοποιός και γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που εξέδιδαν και εκτελούσαν εικονικές συνταγές για φάρμακα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον
Τεχνολογία 05.12.25

Ευρωπαϊκό πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για αδιαφάνεια και παραπλάνηση χρηστών – Ενόχληση στην Ουάσιγκτον

Το Χ κρίθηκε ένοχο για παραβάσεις του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάνει λόγο για στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρειών.

Σύνταξη
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

