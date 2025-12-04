Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν

Πλησιάζουν οι μέρες των φετινών Γιορτών που σημαίνει ότι πλησιάζουν οι μέρες των εορταστικών ρεβεγιόν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, για να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή, διάφορα πράγματα: θα είμαστε εδώ ή θα φύγουμε εκτός πόλης; Αν παραμείνουμε στα γνωστά λημέρια, θα οργανώσουμε εμείς κάποιο ρεβεγιόν ή θα προτιμήσουμε να πάμε σε κάποιον φίλο ή σε κάποιο μέλος της οικογένειας; Τι φοράμε φέτος; Και αν αποφασίσουμε λοιπόν να μείνουμε εδώ και να πάμε καλεσμένοι σε κάποιο σπίτι, τι δώρο παίρνουμε;

Αν θέλετε να μην περιοριστείτε στα γνωστά (ποτό, γλυκό και Αλεξανδρινό), παρακάτω ακολουθούν μερικές ιδέες για πρωτότυπα δώρα που θα κάνουν τους φίλους σας, να σας αγαπήσουν ένα κλικ παραπάνω.

Ένα μασάζ ζευγαριού: γιατί μετά από τόση προετοιμασία τους αξίζει μία ώρα απόλαυσης που θα τη ζήσουν παρέα. Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη μασάζ (χαλαρωτικό, deep tissue, σουηδικό, traditional thai massage κ.ά.) ανάλογα με το χώρο και ψάξτε το λίγο για να βρείτε και κάποιο πακέτο προσφοράς.

Ένα Spa ζευγαριού: αν αντέχει η τσέπη σας, αυτό και αν θα τους κάνει χαρούμενους. Πέρα από ένα χαλαρωτικό μασάζ, οι φίλοι σας θα μπορούν να χαλαρώσουν μέσα στο Hammam, στην Saouna ή στο Τζακούζι.

Ένα καλάθι με βιολογικά καλούδια από την ελληνική γη. Στην αγορά υπάρχουν διάφορες επιλογές για να φτιάξετε ένα ωραιότατο καλάθι με διάφορα που μπορείτε να βρείτε: από ψαγμένο μέλι μέχρι ζυμαρικά με βουβαλίσιο γάλα και από τσάτνεϊ σύκου μέχρι βιολογικό κρόκο Κοζάνης. Οι επιλογές είναι αμέτρητες, ενώ παράλληλα είναι ευκαιρία να ανακαλύψετε και εσείς τους ελληνικούς θησαυρούς που υπάρχουν στην αγορά.

Ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάζουν μαζί. Υπάρχουν διάφορα βιβλία που θα μπορούσε ένα ζευγάρι να τα διαβάζει παρέα, κουβεντιάζοντας παράλληλα και το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα το «Εγώ κι εσύ… και οι άλλοι» όπου 11 Έλληνες ψυχοθεραπευτές ξετυλίγουν το κουβάρι των οικογενειακών σχέσεων ή το best seller «Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη» του Τζον Γκρέι.

Ένα επιτραπέζιο για ενήλικες. Μετά το δείπνο, τι πιο ωραίο από το να παίξουμε όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο. Υπάρχουν πολλά, για όλα τα γούστα, οπότε διαλέξτε ένα που να ταιριάζει με τους φίλους σας.

Εισιτήρια για θέατρο ή για κάποια συναυλία. Οι θεατρικές σκηνές έχουν πάρει φωτιά, όπως και η προπώληση των καλοκαιρινών συναυλιών. Οι επιλογές και σε αυτήν την περίπτωση είναι πολλές.

Μία βαφλιέρα για το σπίτι. Και ποιος δεν αγαπάει τις βάφλες. Αν το ζευγάρι έχει παιδιά, τότε θα σας αγαπήσουν οικογενειακώς. Παρόμοια δώρα είναι μηχανή για ποπ κορν, για παγωτό, για ταρτάκια, για pancakes, για hotdogs κλπ.

Ένα photobook. Τα τελευταία πολλά χρόνια όλοι έχουμε τις φωτογραφίες μας σε κάποια συσκευή, χαμένες στις χιλιάδες λήψεις που έχουμε κάνει. Πλέον διαδικτυακά υπάρχουν υπηρεσίες που φροντίζουν τις φωτογραφίες που έχετε με τους φίλους σας από διακοπές, από γιορτές και γενέθλια, από εξόδους και συγκεντρώσεις, να τις βάλουν σε ένα photobook που θα μείνει για πάντα. Εσείς διαλέξτε τις αγαπημένες σας και η εκτύπωση (όπως και το στήσιμο) θα γίνει από τους ειδικούς. Ένα ωραιότατο δώρο για όλους.

Αυτές είναι μερικές μόνο προτάσεις για να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Στα παραπάνω θα βρείτε δώρα για διάφορα βαλάντια, οπότε όλοι μπορείτε να πάρετε μία ιδέα. Καλά ψώνια!