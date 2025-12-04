Η epay λανσάρει νέο eshop για εξαργύρωση των voucher «Ελλάδα 2.0»

Μέσα από τη νέα ιστοσελίδα https://eshop.epayworldwide.gr, οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ελλάδα 2.0 – Ψηφιακές Συναλλαγές Β’» αποκτούν έναν εύκολο και άμεσο τρόπο να αξιοποιήσουν τα voucher τους. Στόχος; Να εξοπλιστούν με σύγχρονες λύσεις πληρωμών που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με λίγα κλικ, μπορούν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τους αξιοποιώντας την κρατική επιδότηση. Πιο συγκεκριμένα έχουν τις εξής δυνατότητες:

I. Αναβάθμιση POS με κρατική επιδότηση (Κατηγορία 1)

Αντικατάσταση POS παλαιάς τεχνολογίας με νέα σύγχρονα Android τερματικά. Διαθέτουν οθόνη αφής, σύγχρονους επεξεργαστές, ισχυρή μνήμη, υποστηρίζουν όλους τους τρόπους πληρωμών και IRIS με δυναμικό QR , ενώ φιλοξενούν All-in-One λύσεις με ταμειακά συστήματα.

Κάθε voucher έχει αξία 75€ και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν έως και 50 POS με έκπτωση λόγω επιδότησης ανάλογα με τον τζίρο τους.

II. Υπηρεσία Διασύνδεσης POS με Ταμειακά Συστήματα (Κατηγορία 7)

Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι των vouchers μπορούν να επιλέξουν την Κατηγορία 7 και να επωφεληθούν από 2 χρόνια δωρεάν τη διάθεση της υπηρεσίας διασύνδεσης POS με ταμειακά συστήματα, με 24/7 τεχνική υποστήριξη σε θέματα διασύνδεσης διαθέσιμη για όλους τους εμπορικούς κλάδους.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούλιο και οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν στις 30/09/2025. Σταδιακά οι αιτήσεις εγκρίνονται από και ο μοναδικός αριθμός voucher ID είναι διαθέσιμoς στην πλατφόρμα https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ κάνοντας login και επιλέγοντας τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” ή “Digital SME”. Οι δικαιούχοι μόλις λάβουν το εγκεκριμένο voucher από τον αρμόδιο φορέα , θα μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν εύκολα και γρήγορα την εξαργύρωση των voucher τους στο ειδικά διαμορφωμένο eshop της epay: https://eshop.epayworldwide.gr/. Η δυνατότητα εξαργύρωσης των voucher, με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2026.

Η epay συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις υποστηρίζει με λύσεις που βοηθούν στην άμεση αξιοποίηση των κρατικών κινήτρων. Επιπλέον, παρέχει λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις με άμεση ρευστότητα μέσω πίστωσης εισπράξεων την επόμενη ημέρα, ακόμη και Σαββατοκύριακα και αργίες, ή και ακόμα και μέσα στην επόμενη ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.epayworldwide.gr.