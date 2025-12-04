«Έχω παιδιά»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β΄κύκλου της κωμικής σειράς του MEGA

Αγαπήθηκε από το πρώτο επεισόδιο. Ξεχώρισε για το χιούμορ και τον αυθορμητισμό της. Χάρισε άφθονο γέλιο και έγινε μέρος της καθημερινότητας των τηλεθεατών. Και τώρα, η πιο απρόβλεπτη οικογένεια της ελληνικής τηλεόρασης, η οικογένεια Πολίτη ετοιμάζει την επιστροφή της.

Τα γυρίσματα του Β’ κύκλου της επιτυχημένης κωμικής σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά» ξεκίνησαν και άπαντες, μικροί και μεγάλοι, ετοιμάζονται για νέες περιπέτειες.

Γονείς που προσπαθούν να επιβιώσουν στο χάος της οικογενειακής πραγματικότητας.

Παιδιά που δεν σταματούν λεπτό. Παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι που βρίσκονται πάντα στην «πρώτη γραμμή».

Με το σπιρτόζικο χιούμορ του Λάμπρου Φισφή, τη σκηνοθετική ματιά του Διονύση Φερεντίνου και τις ξεχωριστές ερμηνείες του καστ, η σειρά θα συνεχίσει να αποτυπώνει την καθημερινότητα μιας οικογένειας που μεγαλώνει παιδιά, μια καθημερινότητα γεμάτη απρόοπτα, παρεξηγήσεις, γονεϊκά διλήμματα, μικρές νίκες και πολλή τρυφερότητα.

Στον Β’ κύκλο, οι ήρωες εμφανίζονται πιο τολμηροί και πιο αποφασισμένοι από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε ευτράπελο που θα εμφανιστεί στον δρόμο τους.

Πρωταγωνιστούν

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2006

#ExwPaidia