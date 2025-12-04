Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
«Έχω παιδιά»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β΄κύκλου της κωμικής σειράς του MEGA

Γονείς που προσπαθούν να επιβιώσουν στο χάος της οικογενειακής πραγματικότητας.

Σύνταξη
Αγαπήθηκε από το πρώτο επεισόδιο. Ξεχώρισε για το χιούμορ και τον αυθορμητισμό της. Χάρισε άφθονο γέλιο και έγινε μέρος της καθημερινότητας των τηλεθεατών. Και τώρα, η πιο απρόβλεπτη οικογένεια της ελληνικής τηλεόρασης, η οικογένεια Πολίτη ετοιμάζει την επιστροφή της.

Τα γυρίσματα του Β’ κύκλου της επιτυχημένης κωμικής σειράς του MEGA «Έχω Παιδιά» ξεκίνησαν και άπαντες, μικροί και μεγάλοι, ετοιμάζονται για νέες περιπέτειες.

Γονείς που προσπαθούν να επιβιώσουν στο χάος της οικογενειακής πραγματικότητας.

Παιδιά που δεν σταματούν λεπτό. Παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι που βρίσκονται πάντα στην «πρώτη γραμμή».

Με το σπιρτόζικο χιούμορ του Λάμπρου Φισφή, τη σκηνοθετική ματιά του Διονύση Φερεντίνου και τις ξεχωριστές ερμηνείες του καστ, η σειρά θα συνεχίσει να αποτυπώνει την καθημερινότητα μιας οικογένειας που μεγαλώνει παιδιά, μια καθημερινότητα γεμάτη απρόοπτα, παρεξηγήσεις, γονεϊκά διλήμματα, μικρές νίκες και πολλή τρυφερότητα.

Στον Β’ κύκλο, οι ήρωες εμφανίζονται πιο τολμηροί και πιο αποφασισμένοι από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε ευτράπελο που θα εμφανιστεί στον δρόμο τους.

Πρωταγωνιστούν

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2006

#ExwPaidia

AGRO
Media
Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο συνέδριο της εφημερίδας το ΒΗΜΑ
Media 02.12.25

Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει: Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο συνέδριο της εφημερίδας το ΒΗΜΑ

Το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει» στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Το κάλεσμα 04.12.25

Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας

Επίσημη μορφή πήραν οι προ ημερών καταγγελίες του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τη «Βασίλισσα» να καταθέτει φάκελο που περιλαμβάνει διαιτητικές αδικίες κατά την περασμένη εικοσαετία.

Σύνταξη
Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία
Live χάρτης 04.12.25 Upd: 13:08

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο - Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία

Πού σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα - Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για τον Byron - Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρεί τις οδηγίες και να αποφεύγει περιττές μετακινήσεις

Σύνταξη
Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας
Προσβασιμότητα 04.12.25

Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας

«Ζητούμε άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού και να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η οδική σύνδεση» ζητάει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγράφων.

Σύνταξη
Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ελλάδα 04.12.25

Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες

Οι ανώτατοι δικαστές ήδη ετοιμάζονται για την δεύτερη μετακόμιση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ώστε αμέσως μετά τις διακοπές των εορτών το Ανώτατο Δικαστήριο να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει στη μόνιμη και ανακαινισμένη έδρα του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
Τρελάκιας 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου
Κοινωνική πολιτική 04.12.25

Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου

Αυξάνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο και σε 671.360,00€ η χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.

Σύνταξη
Ρόδος: Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Σχολεία, παιδικοί σταθμοί αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 5/12 λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας Byron που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά – Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
Ελλάδα 04.12.25

Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους

Τι αναφέρει ο δικηγόρος για τον ιατροδικαστή που εξέτασε τα παιδιά του ζευγαριού στο Ηράκλειο που συνελήφθη μετά από καταγγελίες από το «Χαμόγελο του παιδιού»

Σύνταξη
