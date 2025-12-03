ΠΑΟΚ: Ο Νίκος Βεζυρτζής νέος πρόεδρος της ΚΑΕ
Ορίστηκε η προσωρινή διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και νέο πρόεδρος είναι από σήμερα (3/12) ο Νικόλαος Βεζυρτζής.
Από σήμερα Τετάρτη (3/12) ορίστηκε προσωρινή διοίκηση για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Βεζυρτζή να αναλαμβάνει χρέη προέδρου.
Παράλληλα, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα είναι ο Ιωάννης Πετμεζάς και μέλος ο Ευάγγελος Τσακμακάς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Βεζυρτζής
Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Πετμεζάς
Μέλος: Ευάγγελος Τσακμακάς
Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων»
