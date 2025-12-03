3 Δεκέμβρη: Υπενθύμιση Ευθύνης για Πραγματική Ισότητα

γράφει ο Κώστας Αρβανίτης*

Κάθε χρόνο, στις 3 Δεκεμβρίου, η διεθνής κοινότητα «θυμάται» τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Όμως η αλήθεια είναι πως για 87 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναπηρία συνιστά καθημερινότητα, και όχι επέτειο.

Σχεδόν 1 στους 4 ενήλικες στην Ευρώπη αντιμετωπίζει περιορισμούς στην καθημερινή ζωή λόγω αναπηρίας — πάνω από 100 εκατομμύρια συμπολίτες μας που συχνά δεν απολαμβάνουν όσα για πολλούς θεωρούνται αυτονόητα: πρόσβαση, αυτονομία, ισότητα, αξιοπρέπεια.

Τα δικαιώματα δεν κατακτώνται με επετείους. Κατακτώνται με πολιτικές ένταξης, συμπερίληψης και πραγματικά ίσων ευκαιριών.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει θετικά βήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως δεν αρκούν. Οι ανισότητες εις βάρος των Ατόμων με Αναπηρία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποσπασματικές δράσεις ή ευκαιριακές επιδοτήσεις. Χρειάζονται δομικές αλλαγές ώστε να επιτευχθεί η καθολική προσβασιμότητα, η ισότιμη συμμετοχή παντού, από την εκπαίδευση και την εργασία μέχρι τη μετακίνηση, τη φροντίδα και την πολιτική ζωή.

Μια σημαντική νίκη: η Έκθεση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Πολύ πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με 490 ψήφους υπέρ και μόλις 9 κατά, την Έκθεση αξιολόγησης της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021–2030.

Για εμάς στην Αριστερά, η έκθεση αυτή δεν είναι απλώς ένα κείμενο: είναι εργαλείο ισότητας, πολιτικό μήνυμα προς όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και μοχλός πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ακόμη πιο φιλόδοξες και αποφασιστικές δράσεις.

Όλες οι τροπολογίες που κατέθεσα ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της Αριστεράς έγιναν δεκτές, ενισχύοντας καθοριστικά τον κοινωνικό και δικαιωματικό χαρακτήρα της στρατηγικής. Οι τροπολογίες μας διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και την ανάπτυξη πολιτικών αποϊδρυματοποίησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καλούν για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και διασταυρούμενων διακρίσεων, με έμφαση στις γυναίκες, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Για καθολική πρόσβαση σε υγειονομική και μακροχρόνια φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία, και ποινικοποίηση της εξαναγκαστικής στείρωσης. Για Αναγνώριση χρόνιων ασθενειών και μετα-θεραπευτικών αναπηριών ως μορφών αναπηρίας.

Προωθούν μέτρα για ίση πρόσβαση στην εργασία με ποσοστώσεις, κίνητρα για εργοδότες, και υποστήριξη τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για αξιοπρεπείς παροχές αναπηρίας, με ελάχιστο επίπεδο προστασίας αντίστοιχο του εθνικού κατώτατου μισθού. Για καθολική προσβασιμότητα σε στέγαση, μεταφορές, προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες και καλύτερες συνθήκες εργασίας στον τομέα της φροντίδας, με δίκαιους μισθούς, επαρκές προσωπικό και κοινωνική προστασία.

Μια νέα πρόταση: Η νοηματική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου κατέθεσα μια νέα, ουσιαστική πρόταση: να αναγνωρίσουμε τη νοηματική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προχωρήσουμε στην άμεση εισαγωγή της στις συνεδριάσεις τις Ολομέλειας.

Δεν μπορεί να μιλάμε για ισότιμη συμμετοχή και η ίδια η Βουλή των Ευρωπαϊκών λαών να μην είναι προσβάσιμη σε όλους.

Η ισότητα δεν είναι διακήρυξη. Είναι πράξη.

Και μια αλήθεια: το κείμενο αυτό παραλίγο να αποδυναμωθεί

Οι πολιτικές ομάδες της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς επιχείρησαν, την τελευταία στιγμή, να αποδυναμώσουν κρίσιμες διατάξεις — ειδικά εκείνες που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των ατόμων με αναπηρία. Όμως απέτυχαν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχυρή πλειοψηφία, υπερασπίστηκε το σύνολο της Έκθεσης και το δικαίωμα όλων σε αξιοπρεπή, αυτόνομη και ισότιμη ζωή.

Παλεύουμε για μια Ευρώπη Πραγματικής Ισότητας – χωρίς εξαιρέσεις

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι γιορτή. Είναι υπενθύμιση ευθύνης. Ευθύνης των κυβερνήσεων, των θεσμών, της κοινωνίας, της ίδιας της Ευρώπης. Να μην αρκεστούμε στην ευαισθησία. Να εργαστούμε για δικαιοσύνη, και πλήρη ένταξη στην καθημερινή ζωή. Για σεβασμό, ορατότητα, ισότητα, αξιοπρέπεια. Γιατί τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία δεν είναι ειδική μέριμνα αλλά πυλώνας Δημοκρατίας.

* Ο Κώστας Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος The Left (Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)