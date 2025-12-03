Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
JYSK Xmas Guide 2025: Η σκανδιναβική μαγεία των Χριστουγέννων επιστρέφει με τη νέα συλλογή Nordic Mood
Τα Νέα της Αγοράς 03 Δεκεμβρίου 2025 | 15:05

JYSK Xmas Guide 2025: Η σκανδιναβική μαγεία των Χριστουγέννων επιστρέφει με τη νέα συλλογή Nordic Mood

Μια συλλογή εμπνευσμένη από τα σκανδιναβικά πευκοδάση και τη φιλοσοφία του hygge, που μεταμορφώνει κάθε χώρο σε ζεστή, γιορτινή φωλιά.

Σύνταξη
Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Ο Δεκέμβριος είναι εδώ και όλοι μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Οι μέρες μικραίνουν και όλοι αναζητούμε εκείνη τη ζεστή, μαγική ατμόσφαιρα που θα μεταμορφώσει το χώρο μας σε ένα καταφύγιο ηρεμίας και γιορτινής χαράς.

Για άλλη μία χρονιά, η απάντηση έρχεται απευθείας από τη Δανία, την πατρίδα της JYSK, με μια συλλογή που φέρνει το αυθεντικό σκανδιναβικό design και τη φιλοσοφία του Hygge στην καρδιά του ελληνικού σπιτιού.

Πώς ξεκίνησε η φετινή εορταστική περίοδος; Τον προηγούμενο μήνα, η JYSK προχώρησε σε μια εορταστική αποκάλυψη, παρουσιάζοντας τη νέα, ανανεωμένη πρότασή της σε έπιπλα και είδη διακόσμησης σπιτιού και Χριστουγέννων. Το κεντρικό θέμα της φετινής χριστουγεννιάτικης συλλογής, Nordic Mood, αντλεί έμπνευση από τις ρίζες της JYSK και τα σκανδιναβικά πευκοδάση.

Η λαμπερή εκδήλωση, που έχει καθιερωθεί ως ο σταθερός προάγγελος της χριστουγεννιάτικης σεζόν, έλαβε χώρα στον κομψό χώρο εκδηλώσεων CastorPlace, στον Πειραιά. Οι παρευρισκόμενοι βυθίστηκαν αμέσως στον κόσμο του παγκοσμίως αναγνωρισμένου σκανδιναβικού design, αλλά και της φιλοσοφίας του Hygge: αυτής της μοναδικής δανέζικης στάσης ζωής που αποπνέει αισιοδοξία, ζεστασιά και θαλπωρή.

Τα προϊόντα της JYSK μεταμόρφωσαν τον χώρο, δημιουργώντας ένα άμεσα οικείο, ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Μέσα από μια εντυπωσιακή προβολή σε video wall, οι καλεσμένοι πραγματοποίησαν ένα νοητό ταξίδι από το γνώριμο λιμάνι του Πειραιά, στο εξίσου εμβληματικό και πολύχρωμο Nyhavn της Κοπεγχάγης.

Τι σημαίνει όμως Nordic Mood διακόσμηση; Γήινες αποχρώσεις όπου το πράσινο της φύσης κυριαρχεί, ενισχύοντας την αίσθηση της ηρεμίας και της αρμονίας. Επίσης, συνεκτική αισθητική που ενώνει αντικείμενα διακόσμησης και υφάσματα σπιτιού, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο σύνολο που αποπνέει «cozy» διάθεση, ιδανική για να απολαύσουμε τις πιο όμορφες στιγμές του χειμώνα.

Αυτός είναι πράγματι ο τέλειος τρόπος για να αφήσουμε πίσω μας το κρύο και το σκοτάδι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο αισιοδοξία και θαλπωρή.

Εκτός από τα φυσικά χρώματα, η σκανδιναβική γιορτινή ατμόσφαιρα επενδύει πολύ στον φωτισμό. Καθώς οι μέρες γίνονται πιο σύντομες, η ανάγκη για φως και ζεστασιά αυξάνεται, οπότε η JYSK μας προτείνει εξειδικευμένες λύσεις που μεταμορφώνουν κάθε γωνιά.

Για να αναδείξουμε το στολισμένο δέντρο, τα παράθυρα ή ακόμα και τα ράφια, υπάρχουν φωτεινές γιρλάντες και λαμπάκια LED. Στο χώρο αρωματικά κεριά και κομψά φαναράκια επίσης προσθέτουν μια απαλή, ζεστή λάμψη, ενισχύοντας την αίσθηση του Hygge.

Όπως τόνισε ο κ. Κώστας Δημόπουλος, Commercial Sales & Marketing Manager JYSK Ελλάδας: «Το Hygge ξεκίνησε από τη Δανία για να γίνει ένα παγκόσμιο trend και για τη JYSK, μια εταιρεία που προέρχεται από τη Δανία, αποτελεί μέρος της κουλτούρας της. H JYSK διαθέτει 68 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr και έχει πάντα εξαιρετικές προσφορές οπότε είναι πλέον πολύ εύκολο για όλους τους πελάτες στη χώρα μας να γνωρίσουν αυτή την φιλοσοφία και στάση ζωής στην οποία το κάθε αντικείμενο, είτε πρόκειται για μια κομψή και αναπαυτική καρέκλα είτε για ένα αρωματικό κερί, έχει το δικό του ρόλο και τη δική του θέση».

Φυσικά, μια σκανδιναβική χριστουγεννιάτικη συλλογή δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τα αγαπημένα, παραδοσιακά στοιχεία που έχουν μακρά ιστορία στη λαογραφία τους:

Ξωτικά των Χριστουγέννων (Nisser): Αυτά τα φανταστικά πλάσματα, οι προστάτες των σπιτιών, αναπόσπαστο κομμάτι των Σκανδιναβικών Χριστουγέννων, φέρνουν μια παιχνιδιάρικη νότα στο σπίτι.

Διαχρονικά σχήματα: Καρδούλες, έλατα και αστεράκια σε λιτές, κομψές γραμμές που δένουν ιδανικά με το Nordic design.

Με περισσότερα από 3.500 φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 50 χώρες και σταθερά ανοδική πορεία, η JYSK είναι περήφανη για τη σκανδιναβική της καταγωγή, η οποία την καθοδηγεί από το 1979.

Αυτά τα Χριστούγεννα, αφήνουμε το Scandinavian style να μεταμορφώσει το σπίτι μας.
Η JYSK έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα. Εμείς το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξουμε την πόρτα στην πιο ζεστή, όμορφη και hygge εκδοχή των γιορτών.

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα JYSK ή το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr και ανακαλύψτε πώς το σκανδιναβικό design μπορεί να κάνει την ανανέωση του σπιτιού σας εύκολη και οικονομική.

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Hygge γιορτές!

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας
Κλιματική συνείδηση 03.12.25

H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας

Το θετικό παράδειγμα της Κλιματικής Ακαδημίας του ΕΚΠΑ, με εμπνευστή τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη και τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της Prorata για την πράσινη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο, όπου η τοπική Ελλάς δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στους «ερυθρόλευκους». Πρωταγωνιστής ο Γιαζίτζι στο άνετο 5-2 των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αγρότες: Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα – Η καταστολή δεν περνάει
Κλιμάκωση του αγώνα 03.12.25

Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα των αγροτών - Η καταστολή δεν περνάει

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, αντίθετα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα υπάρχοντα μπλόκα ενισχύονται, ενώ στήνονται νέα

Σύνταξη
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Ένα «νέο κλασικό» 03.12.25

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο