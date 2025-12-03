Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Διάσειση: Μια «ήπια» κάκωση με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες
Τα Νέα της Αγοράς 03 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Διάσειση: Μια «ήπια» κάκωση με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες

Ενημέρωση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και σωστή αποκατάσταση αποτελούν το κλειδί για την αποφυγή μακροχρόνιων συνεπειών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Spotlight

Γράφει ο
Δρ. Σωτήριος Μπίσδας
Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγος,
Καθηγητής, Διευθυντής Τμήματος Νευροακτινολογίας και Πρότυπης Νευροαπεικόνισης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η διάσειση, γνωστή και ως ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αποτελεί μία από τις πιο υποτιμημένες αλλά και ύπουλες μορφές τραυματισμού του εγκεφάλου. Συχνά παραγνωρίζεται, καθώς μπορεί να μην συνοδεύεται από απώλεια συνείδησης ή να μην εμφανίζει ευρήματα στις απεικονιστικές εξετάσεις. Ωστόσο, οι συνέπειές της, βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου, διαρκώντας από εβδομάδες έως και χρόνια.

Τι είναι η διάσειση;

Η διάσειση είναι αποτέλεσμα μιας ξαφνικής πρόσκρουσης ή βίαιης δόνησης του εγκεφάλου μέσα στο κρανίο, η οποία προκαλεί προσωρινή δυσλειτουργία των νευρικών κυκλωμάτων. Μπορεί να συμβεί ύστερα από πτώση, τροχαίο ατύχημα, αθλητική δραστηριότητα ή οποιοδήποτε χτύπημα στο κεφάλι.

Παρότι χαρακτηρίζεται ως «ήπια» μορφή κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, ο όρος συχνά δημιουργεί εφησυχασμό. Στην πραγματικότητα, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές και μακροχρόνιες, επηρεάζοντας πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής.

Ποια είναι τα συμπτώματα της διάσεισης;

Τα συμπτώματα της διάσεισης μπορεί να εκδηλωθούν άμεσα, αλλά συχνά εμφανίζονται ακόμη και εβδομάδες ή μήνες μετά την κάκωση. Τα πιο συνηθισμένα είναι:

  • Brain Fog «Εγκεφαλική Ομίχλη»: Επίμονο αίσθημα σύγχυσης και δυσκολία στην καθαρή σκέψη. Οι ασθενείς περιγράφουν ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν ή να επεξεργαστούν σωστά τις πληροφορίες.
  • Zoning Out – Αίσθημα αποκοπής από το περιβάλλον: Στιγμιαία «απουσία», όπου κάποιος μοιάζει να χάνεται για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς σαφή αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Συχνά αναφέρεται ως αίσθηση ότι «είναι αλλού».
  • Διαταραχές μνήμης: Δυσκολία ανάκλησης πρόσφατων γεγονότων, λησμονιά σε καθημερινές υποχρεώσεις ή επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις.
  • Κόπωση: Επίμονη και ανεξήγητη εξάντληση, ακόμη και χωρίς σωματική δραστηριότητα. Συχνά παρατηρείται και διανοητική κόπωση.
  • Αδυναμία συγκέντρωσης: Εύκολη διάσπαση προσοχής, δυσκολία στην ολοκλήρωση εργασιών και δυσανεξία σε έντονα ερεθίσματα (π.χ. φώτα, θόρυβοι).
  • Διαταραχές διάθεσης και προσωπικότητας: Άτομα που ήταν ήρεμα μπορεί να παρουσιάσουν ευερεθιστότητα, καταθλιπτική διάθεση ή αυξημένο άγχος. Αυτές οι αλλαγές συχνά επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εργασιακή απόδοση.

Ποιους αφορά;

Η διάσειση μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, ορισμένες ομάδες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο:

  • Αθλητές, ιδιαίτερα σε αθλήματα επαφής (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, καράτε).
  • Οδηγοί ή επιβάτες τροχαίων ατυχημάτων.
  • Ηλικιωμένοι, λόγω συχνότερων πτώσεων.
  • Παιδιά και έφηβοι, καθώς ο εγκέφαλός τους βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.
  • Άτομα που έχουν ήδη υποστεί διάσειση στο παρελθόν, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος συσσωρευτικής βλάβης.

Η συχνότητα επαναλαμβανόμενων κακώσεων σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο μετα-διασεισικών συμπτωμάτων (post-concussion syndrome), που απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση.

Πώς γίνεται η διάγνωση της διάσεισης;

Η διάγνωση της διάσεισης είναι κυρίως κλινική, δηλαδή βασίζεται στο ιστορικό και στα συμπτώματα του ασθενούς.

Ο ιατρός θα αξιολογήσει:

  • Τη σοβαρότητα και διάρκεια των συμπτωμάτων
  • Τυχόν απώλεια συνείδησης ή αμνησία
  • Τη συχνότητα εμφάνισης φαινομένων όπως brain fog ή αδυναμία συγκέντρωσης

Επιπλέον, η αξονική ή μαγνητική τομογραφία μπορεί να αποκλείσει σοβαρότερες εγκεφαλικές βλάβες. Ειδικότερα, προηγμένες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας που εξετάζουν για πιθανές μετα-τραυματικές δυσλειτουργίες του εγκεφάλου σε κατάσταση ηρεμίας όπως και μέθοδοι ανίχνευσης μικροτραυματισμών στις νευρικές ίνες είναι ευαίσθητες για την διάγνωση στη διάσειση ακόμα και όταν η συμβατική αξονική ή μαγνητική τομογραφία είναι αρνητική σε ευρήματα. Σε πιο επίμονες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται νευροψυχολογικές δοκιμασίες ή τεστ μνήμης και γνωστικής λειτουργίας, για να εκτιμηθεί με ακρίβεια το εύρος της διαταραχής.

Μετά τη διάγνωση της διάσεισης

Η πλήρης ανάρρωση απαιτεί ξεκούραση, αποφυγή σωματικής και πνευματικής καταπόνησης, και σταδιακή επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν, μπορεί να χρειαστεί:

  • Φυσικοθεραπεία για προβλήματα ισορροπίας ή κεφαλαλγίες
  • Νευροψυχολογική υποστήριξη
  • Ψυχολογική συμβουλευτική, ειδικά σε περιπτώσεις συναισθηματικών μεταπτώσεων
  • Φαρμακευτική αγωγή, εφόσον συνυπάρχει άγχος, αϋπνία ή κατάθλιψη

Η διάσειση δεν είναι ποτέ «ένα απλό χτύπημα στο κεφάλι». Οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι δυσανάλογες σε σχέση με τον αρχικό τραυματισμό και να επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα ζωής. Ενημέρωση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και σωστή αποκατάσταση αποτελούν το κλειδί για την αποφυγή μακροχρόνιων συνεπειών.

Εάν υποπτεύεστε ότι εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο έχετε υποστεί διάσειση, ακόμη και πριν από εβδομάδες ή μήνες μην αγνοείτε τα σημάδια. Μια έγκαιρη διάγνωση και ένα εξατομικευμένο πλάνο αποκατάστασης μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής Σωτήριος Μπίσδας συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την πρόσφατη κατάταξη της Elsevier “Updated science-wide author databases” (2025), στο 2% των πιο πολυαναφερόμενων (most-cited) και επιδραστικών κλινικών ερευνητών παγκοσμίως. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη συμβολή του πολυετούς έργου του στον χώρο της Ιατρικής Απεικόνισης, της Προηγμένης Νευροαπεικόνισης και της Ογκολογίας, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η σύγκλιση προηγμένων τεχνικών απεικόνισης στη διαμόρφωση της εξατομικευμένης θεραπείας.

 

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγείας σας, εδώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα
Τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται 03.12.25

Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο