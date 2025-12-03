Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Η παραγωγικότητα στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου έχει ιδιαίτερες προκλήσεις. Τόσο η ανάγκη για ένα συνεχές multitasking όσο και η ίδια η φύση της καθιστικής εργασίας επιδρούν στην παραγωγικότητα μας. Η συγκέντρωση σου δεν είναι μόνο αποτέλεσα πνευματικής κατάστασης, επηρεάζεται αι από το γραφείο σου. Τα εργονομικά έπιπλα εξαλείφουν τους περισπασμούς από τον πόνο και την κόπωση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου μπορείς να εργαστείς αποτελεσματικά για περισσότερες ώρες. Και μια εργονομική καρέκλα γραφείου είναι ο πυρήνας ενός παραγωγικού χώρου. Ας δούμε μαζί τις διαδικασίες που θα σε βοηθήσουν να γίνεις όσο παραγωγικός θες για τη νέα χρονιά!

1.Ενδοσκόπηση

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις τις ατομικές σου ιδιαιτερότητες. Τι είναι σημαντικό για την δική σου συγκέντρωση; Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο οργανωτικά άκρα, αυτοί που είναι παραγωγικοί μέσα σε ένα χάος χαρτιών και σημειώσεων και αυτοί που θέλουν τάξη και οργάνωση. Αν δεν ξέρεις τι λειτουργεί για σένα δεν θα είσαι παραγωγικός. Αν χρειάζεσαι ένα οργανωμένο περιβάλλον φρόντισε να ξεκινάς την εργασία σου οργανώνοντας τον χώρο σου. Μέσα στην μέρα θα σε βοηθήσει να έχεις ένα διάλλειμα που θα συμμαζεύεις ότι τέλειωσες και πολύ χρήσιμο θα σου είναι στο τέλος της ημέρας να καθαρίζεις τον σταθμό εργασίας σου για να έχεις ένα ομαλό κλείσιμο!

Αν από την άλλη είσαι από τα άτομα που λειτουργούν μέσα στο χάος, το μυστικό είναι ο χώρος! Σίγουρα συνηθίζεις να μετακινείς στοίβες από χαρτιά και όχι μόνο για να επικεντρωθείς σε μια άλλη στοίβα! Αυτό ου το χάος που καθηλώνει άλλους είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι! Φρόντισε το γραφείο σου να έχει αρκετές επιφάνειες και σημεία για να μην εξαντλεί!

2.Σωστή Καρέκλα Γραφείου

Η στάση του σώματος είναι κρίσιμη για την συγκέντρωση ου. Όσο πειθαρχημένος και αν είσαι, αν πονάς, αν ιδρώνεις, αν δεν κάθεσαι σωστά η παραγωγικότητα πάει περίπατο. Βασική επένδυση είναι μια σωστή εργονομική καρέκλα γραφείου, όχι μόνο για την παραγωγικότητα σου αλλά και για την υγεία σου! Η σωστή καρέκλα γραφείου για σένα πρέπει πρώτα από όλα να υποστηρίζει σωστά το βάρος σου και να σου επιτρέπει να κάθεσαι με τα γόνατα και την μέση σε ορθή γωνία χωρίς να πιέζεσαι. Τα πόδια πρέπει να ακουμπάνε στο πάτωμα και οι αγκώνες σου να είναι άνετα και σε γωνία 90 μοιρών. Τέλος το κάθισμα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο με τέσσερα δάχτυλα χώρο περιμετρικά του σώματος σου. Τέλος, δώσε βάση στην πλάτη της καρέκλας. Πρώτα από όλα πρέπει να σου προσφέρει επαρκή οσφυϊκή στήριξη. Επίσης σημασία έχει και ο μηχανισμός ανάκλησης. Η πλάτη της καρέκλας πρέπει να σου επιτρέπει ευθυτενή στάση με καλή στήριξη για συγκέντρωση και εργασία και επίσης να μπορεί να σε στηρίζει σωστά σε θέση χαλάρωσης για τα διαλλείματα σου.

3.Επιφάνεια Εργασίας – Γραφείο

Ότι τύπος οργάνωσης και αν είσαι, το γραφείου σου πρέπει να έχει αρκετό χώρο για να είσαι άνετα. Πρέπει να έχει αρκετό βάθος ώστε η οθόνη σου να είναι στη απόσταση. Χοντρικά πρέπει να απέχει περίπου ένα τεντωμένο χέρι. Ανάλογα το μέγεθος της και την ανάλυση της, η σωστή απόσταση είναι αυτή που σου επιτρέπει να την βλέπεις ολόκληρη χωρίς να κινείς τον λαιμό σου και χωρίς να κουράζονται τα μάτι σου. Πέρα από την απόσταση σημασία έχει και το ύψος. Αν η οθόνη σου δεν έχει ρυθμιζόμενο ύψος η δουλεύεις με φορητό, μια βάση ανύψωσης είναι κρίσιμη. Αν σου αρέσει η οργάνωση και ο καθαρός χώρος εργασίας, διάλεξε ένα γραφείο με ενσωματωμένα κανάλια καλωδίων.

Τέλος, μια πρόταση είναι τα γραφεία ρυθμιζόμενου ύψους. Αυτά τα γραφεία σου επιτρέπουν να εναλλάσσεις την θέση σου από καθιστή σε όρθια. Η όρθια εργασία ακούγεται περίεργη, αλλά πολλές μελέτες δείχνουν ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για την υγεία όσο και για την συγκέντρωση σου. Αν τα κλασσικά γραφεία δεν επαρκούν για σένα, δοκίμασε το!

4.Αξεσουάρ

Το ποντίκι και το πληκτρολόγιο είναι συχνά η αιτία κόπωσης, προτίμησε εργονομικές ασύρματες λύσεις. Ειδικά αν εργάζεσαι σε λαπτοπ, έχε εξωτερικό ποντίκι και πληκτρολόγιο.  Τα εργονομικά πληκτρολόγια είναι περίεργα στην αρχή, αλλά μόλις τα συνηθίσεις είναι πολύ πιο ξεκούραστα. Αν βέβαια δεν σε βολεύουν, μπορείς να προσθέσεις σε κάθε πληκτρολόγιο βάση στήριξης για τον καρπό σου.

Σημαντικό για τον καρπό σου είναι και το ποντίκι. Υπάρχουν πολλά εργονομικά αλλά αν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα δοκίμασε ένα εργονομικό trackball που δεν κουράζει καθόλου τον καρπό.

Τέλος χρήσιμα μπορεί να σου είναι τα υποπόδια και τα μαξιλάρια ενίσχυσης στήριξης της σπονδυλικής και του αυχένα.

5.Διαχείριση Χρόνου

Βασικό για την συγκέντρωση σου είναι να μην υπερφορτώνεσαι. Πρώτα από όλα όρισε συγκεκριμένες ζώνες για συγκεκριμένες εργασίες. Μην τσεκάρεις συνέχεια το Inbox σου, όρισε σταθερές συγκριμένες ζώνες που θα ελέγχεις mail. Η συνεχής ενασχόληση με τα εισερχόμενα μπορεί να καταστρέψει την συγκέντρωση σου. Στο ίδιο πλαίσιο, μην φοβάσαι να ενεργοποιήσεις «μην ενοχλείτε» ρυθμίσεις στο κινητό και τον υπολογιστή σου όταν έχεις να κάνεις κάτι σημαντικό ή απαιτητικό.

Αξιοποίησε τον κανόνα 20-20-20 για ξεκούραση. Κάθε είκοσι λεπτά εργασίας για είκοσι δευτερόλεπτα συγκέντρωσε το βλέμμα σου είκοσι μέτρα μακριά σου. Με αυτό το απλό κόλπο ξεκουράζεις εγκέφαλο, μάτια και το σώμα σου!

googlenews

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα
Τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται 03.12.25

Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

