4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Η παραγωγικότητα στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου έχει ιδιαίτερες προκλήσεις. Τόσο η ανάγκη για ένα συνεχές multitasking όσο και η ίδια η φύση της καθιστικής εργασίας επιδρούν στην παραγωγικότητα μας. Η συγκέντρωση σου δεν είναι μόνο αποτέλεσα πνευματικής κατάστασης, επηρεάζεται αι από το γραφείο σου. Τα εργονομικά έπιπλα εξαλείφουν τους περισπασμούς από τον πόνο και την κόπωση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου μπορείς να εργαστείς αποτελεσματικά για περισσότερες ώρες. Και μια εργονομική καρέκλα γραφείου είναι ο πυρήνας ενός παραγωγικού χώρου. Ας δούμε μαζί τις διαδικασίες που θα σε βοηθήσουν να γίνεις όσο παραγωγικός θες για τη νέα χρονιά!

1.Ενδοσκόπηση

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις τις ατομικές σου ιδιαιτερότητες. Τι είναι σημαντικό για την δική σου συγκέντρωση; Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο οργανωτικά άκρα, αυτοί που είναι παραγωγικοί μέσα σε ένα χάος χαρτιών και σημειώσεων και αυτοί που θέλουν τάξη και οργάνωση. Αν δεν ξέρεις τι λειτουργεί για σένα δεν θα είσαι παραγωγικός. Αν χρειάζεσαι ένα οργανωμένο περιβάλλον φρόντισε να ξεκινάς την εργασία σου οργανώνοντας τον χώρο σου. Μέσα στην μέρα θα σε βοηθήσει να έχεις ένα διάλλειμα που θα συμμαζεύεις ότι τέλειωσες και πολύ χρήσιμο θα σου είναι στο τέλος της ημέρας να καθαρίζεις τον σταθμό εργασίας σου για να έχεις ένα ομαλό κλείσιμο!

Αν από την άλλη είσαι από τα άτομα που λειτουργούν μέσα στο χάος, το μυστικό είναι ο χώρος! Σίγουρα συνηθίζεις να μετακινείς στοίβες από χαρτιά και όχι μόνο για να επικεντρωθείς σε μια άλλη στοίβα! Αυτό ου το χάος που καθηλώνει άλλους είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι! Φρόντισε το γραφείο σου να έχει αρκετές επιφάνειες και σημεία για να μην εξαντλεί!

2.Σωστή Καρέκλα Γραφείου

Η στάση του σώματος είναι κρίσιμη για την συγκέντρωση ου. Όσο πειθαρχημένος και αν είσαι, αν πονάς, αν ιδρώνεις, αν δεν κάθεσαι σωστά η παραγωγικότητα πάει περίπατο. Βασική επένδυση είναι μια σωστή εργονομική καρέκλα γραφείου, όχι μόνο για την παραγωγικότητα σου αλλά και για την υγεία σου! Η σωστή καρέκλα γραφείου για σένα πρέπει πρώτα από όλα να υποστηρίζει σωστά το βάρος σου και να σου επιτρέπει να κάθεσαι με τα γόνατα και την μέση σε ορθή γωνία χωρίς να πιέζεσαι. Τα πόδια πρέπει να ακουμπάνε στο πάτωμα και οι αγκώνες σου να είναι άνετα και σε γωνία 90 μοιρών. Τέλος το κάθισμα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο με τέσσερα δάχτυλα χώρο περιμετρικά του σώματος σου. Τέλος, δώσε βάση στην πλάτη της καρέκλας. Πρώτα από όλα πρέπει να σου προσφέρει επαρκή οσφυϊκή στήριξη. Επίσης σημασία έχει και ο μηχανισμός ανάκλησης. Η πλάτη της καρέκλας πρέπει να σου επιτρέπει ευθυτενή στάση με καλή στήριξη για συγκέντρωση και εργασία και επίσης να μπορεί να σε στηρίζει σωστά σε θέση χαλάρωσης για τα διαλλείματα σου.

3.Επιφάνεια Εργασίας – Γραφείο

Ότι τύπος οργάνωσης και αν είσαι, το γραφείου σου πρέπει να έχει αρκετό χώρο για να είσαι άνετα. Πρέπει να έχει αρκετό βάθος ώστε η οθόνη σου να είναι στη απόσταση. Χοντρικά πρέπει να απέχει περίπου ένα τεντωμένο χέρι. Ανάλογα το μέγεθος της και την ανάλυση της, η σωστή απόσταση είναι αυτή που σου επιτρέπει να την βλέπεις ολόκληρη χωρίς να κινείς τον λαιμό σου και χωρίς να κουράζονται τα μάτι σου. Πέρα από την απόσταση σημασία έχει και το ύψος. Αν η οθόνη σου δεν έχει ρυθμιζόμενο ύψος η δουλεύεις με φορητό, μια βάση ανύψωσης είναι κρίσιμη. Αν σου αρέσει η οργάνωση και ο καθαρός χώρος εργασίας, διάλεξε ένα γραφείο με ενσωματωμένα κανάλια καλωδίων.

Τέλος, μια πρόταση είναι τα γραφεία ρυθμιζόμενου ύψους. Αυτά τα γραφεία σου επιτρέπουν να εναλλάσσεις την θέση σου από καθιστή σε όρθια. Η όρθια εργασία ακούγεται περίεργη, αλλά πολλές μελέτες δείχνουν ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για την υγεία όσο και για την συγκέντρωση σου. Αν τα κλασσικά γραφεία δεν επαρκούν για σένα, δοκίμασε το!

4.Αξεσουάρ

Το ποντίκι και το πληκτρολόγιο είναι συχνά η αιτία κόπωσης, προτίμησε εργονομικές ασύρματες λύσεις. Ειδικά αν εργάζεσαι σε λαπτοπ, έχε εξωτερικό ποντίκι και πληκτρολόγιο. Τα εργονομικά πληκτρολόγια είναι περίεργα στην αρχή, αλλά μόλις τα συνηθίσεις είναι πολύ πιο ξεκούραστα. Αν βέβαια δεν σε βολεύουν, μπορείς να προσθέσεις σε κάθε πληκτρολόγιο βάση στήριξης για τον καρπό σου.

Σημαντικό για τον καρπό σου είναι και το ποντίκι. Υπάρχουν πολλά εργονομικά αλλά αν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα δοκίμασε ένα εργονομικό trackball που δεν κουράζει καθόλου τον καρπό.

Τέλος χρήσιμα μπορεί να σου είναι τα υποπόδια και τα μαξιλάρια ενίσχυσης στήριξης της σπονδυλικής και του αυχένα.

5.Διαχείριση Χρόνου

Βασικό για την συγκέντρωση σου είναι να μην υπερφορτώνεσαι. Πρώτα από όλα όρισε συγκεκριμένες ζώνες για συγκεκριμένες εργασίες. Μην τσεκάρεις συνέχεια το Inbox σου, όρισε σταθερές συγκριμένες ζώνες που θα ελέγχεις mail. Η συνεχής ενασχόληση με τα εισερχόμενα μπορεί να καταστρέψει την συγκέντρωση σου. Στο ίδιο πλαίσιο, μην φοβάσαι να ενεργοποιήσεις «μην ενοχλείτε» ρυθμίσεις στο κινητό και τον υπολογιστή σου όταν έχεις να κάνεις κάτι σημαντικό ή απαιτητικό.

Αξιοποίησε τον κανόνα 20-20-20 για ξεκούραση. Κάθε είκοσι λεπτά εργασίας για είκοσι δευτερόλεπτα συγκέντρωσε το βλέμμα σου είκοσι μέτρα μακριά σου. Με αυτό το απλό κόλπο ξεκουράζεις εγκέφαλο, μάτια και το σώμα σου!