Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό «Χειμερινό Αβγό» που δημιούργησε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ το 1913 για τη χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, μητέρα του τελευταίου τσάρου Νικολάου Β΄, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s.

Με τιμή πώλησης 22.895.000 λιρών, ξεπέρασε κάθε προηγούμενη επίδοση για έργο Φαμπερζέ – ακόμη και το περίφημο αβγό Rothschild που είχε φτάσει τις 8,9 εκατ. λίρες το 2007.

Φτιαγμένο από κρύσταλλο χαραγμένο με μοτίβο πάχνης και στολισμένο εξωτερικά με χιονονιφάδες από πλατίνα και διαμάντια, το αβγό θεωρείται μία από τις πιο τεχνικά απαιτητικές και καλλιτεχνικά ακριβές δημιουργίες του Ρώσου κοσμηματοποιού.

Το ταξίδι του αβγού

Η ιστορία του είναι εξίσου εντυπωσιακή και πολυκύμαντη. Μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, το αβγό μεταφέρθηκε μαζί με άλλα πολύτιμα κειμήλια της αυτοκρατορικής οικογένειας στο οπλοστάσιο του Κρεμλίνου, όπου παρέμεινε υπό κρατική φύλαξη.

Τη δεκαετία του 1920, στο πλαίσιο της μαζικής εκποίησης έργων τέχνης από το σοβιετικό καθεστώς για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων, το «Χειμερινό Αβγό» πουλήθηκε σε ενδιάμεσους εμπόρους μαζί με θησαυρούς του Ερμιτάζ — συχνά σε τιμές που σήμερα μοιάζουν ασύλληπτα χαμηλές σε σχέση με την ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία.

Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του οίκου Wartski στο Λονδίνο και το 1934 αγοράστηκε από Βρετανό συλλέκτη για μόλις 1.500 λίρες, ποσό που δείχνει πόσο διαφορετική ήταν τότε η αντίληψη για τα αυτοκρατορικά Φαμπερζέ. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1975 έως το 1994, το αβγό θεωρούνταν χαμένο, τροφοδοτώντας μύθους και εικασίες στη διεθνή αγορά τέχνης.

Όταν τελικά επανεμφανίστηκε, πωλήθηκε για 6,8 εκατ. λίρες σε δημοπρασία του Christie’s — μια τιμή που προανήγγειλε την εκτόξευση του ενδιαφέροντος για τα Φαμπερζέ. Το 2002 ακολούθησε νέα δημοπρασία: τότε το αβγό άλλαξε ξανά χέρια για 7,1 εκατ. λίρες, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία του μέχρι το σημερινό ρεκόρ των 22,9 εκατ.

Όπως σημείωσε η Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος Φαμπερζέ στο Christie’s: «Η τιμή αυτή υπογραμμίζει την ασύγκριτη σημασία του Χειμερινού Αβγού. Με ελάχιστα αυτοκρατορικά αβγά να βρίσκονται πλέον σε ιδιωτικές συλλογές, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη διεθνή αγορά».