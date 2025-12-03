newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 19:57
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του Μετρό - Κανονικά τα δρομολόγια
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Σπίτι κολαστήριο για τα 8 παιδιά – Οι αναφορές από το «Χαμόγελο» έφταναν στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα
03 Δεκεμβρίου 2025 | 19:48

Σπίτι κολαστήριο για τα 8 παιδιά – Οι αναφορές από το «Χαμόγελο» έφταναν στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα

Από το 2022 υπήρχαν καταγγελίες για τις συνθήκες ζωής στην οικογένεια, όμως οι Αρχές δεν έκαναν κάτι.

Σύνταξη
Spotlight

Μία κόλαση φαίνεται να περνούσαν τα 8 παιδιά της οικογένειας της 32χρονης και του 44χρονου στις εργατικές κατοικίες στο Ηράκλειο καθώς υπάρχουν αναφορές ότι κακοποιούνταν συστηματικά.

Μάλιστα, αρκετές ήταν και οι αναφορές που είχε διαβιβάσει προς την εισαγγελία Ηρακλείου το «Χαμόγελο του Παιδιού» ως προς την οικογένεια της 32χρονης και του 44χρονου με τα 8 παιδιά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patris.gr, ο οργανισμός από το 2022 έως και σήμερα είχαν διαβιβαστεί τέσσερις συνολικά αναφορές ενώ σε δύο ακόμα περιπτώσεις είχε ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία.

Μάλιστα, το 2022 μία από τις αναφορές έκανε λόγο πως «κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Παιδιού, είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα».

«Είχαμε ενημερώσει από το 2022» λέει το «Χαμόγελο»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για τη σύλληψη των γονέων 8 παιδιών στο Ηράκλειο Κρήτης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Τονίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου.

Αναλυτικά:

• στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»

• στις 12 Μαΐου 2022

• στις 4 Ιουνίου 2024

• στις 12 Μαΐου 2025

Ένα παιδί είχε πάρει ηρεμιστικά και ήταν διασωληνωμένο

Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά «SOS 1056», ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση:

• στις 19 Ιανουαρίου 2025

• στις 9 Νοεμβρίου 2025

Τέλος, σημειώνεται ότι συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μία αφορά προτρέπει όλους τους πολίτες να αναφέρουν οτιδήποτε ανησυχητικό, δωρεάν και επώνυμα:

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και Chat 1056, διαθέσιμα πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Στελεχωμένα αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους παρέχοντας δωρεάν και με σεβασμό στο απόρρητο την απαραίτητη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε κάθε παιδί και ενήλικα που αναζητά διέξοδο και βοήθεια.

πλατφόρμα CyberTipline του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και θύματα εκμετάλλευσης παιδιά (NCMEC), η οποία αποτελεί το Διεθνές Κεντρικό Σύστημα Αναφοράς για τη διαδικτυακή εκμετάλλευση παιδιών.

