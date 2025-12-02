KIKO MILANO Υπερήφανος Υποστηρικτής της Eλληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Η KIKO MILANO, το Νο1 Make Up Brand της Ιταλίας, αποτελεί πλέον επίσημο υποστηρικτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια του μακιγιάζ των ιερειών και των κούρων στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και στην Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η κορυφαία ομάδα των Make-Up Artists της KIKO MILANO, με σεβασμό, ακρίβεια και υψηλό επαγγελματισμό, επιμελήθηκε το μακιγιάζ σε μια μοναδική προετοιμασία που προηγείται της στιγμής όπου η Φλόγα γεννιέται, μια σπάνια ευκαιρία να βρίσκεται κανείς δίπλα στη δημιουργία του φωτός που ενώνει έθνη.

Η KIKO MILANO θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του θεσμού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στηρίζοντας τις επίσημες δράσεις μέχρι το αποκορύφωμα των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία σε κορυφαία πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα: στην Ιταλία αποτελεί επίσημο χορηγό της Milano Cortina 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε στιγμές που συνδυάζουν παράδοση, δεξιοτεχνία και ομορφιά.

Παράλληλα, το brand συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η KIKO MILANO, που εκπροσωπείται από τον Όμιλο Φάις, διαθέτει πλέον 34 καταστήματα, ενώ επεκτείνει σταθερά τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, ενισχύοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα beauty brands της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δήλωση Goldie Πανωβλέπη, General Manager KIKO MILANO:

«Το να μας εμπιστευθεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή το μακιγιάζ των ιερειών και των κούρων για την Τελετή Αφής ήταν μια εμπειρία που γέμισε όλους όσοι εργάστηκαν εκεί με τιμή και ευθύνη. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας προς την τελετή, τις ιέρειες, τους κούρους και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μοναδική στιγμή.»