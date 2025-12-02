KIKO MILANO Υπερήφανος Υποστηρικτής της Eλληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Η κορυφαία ομάδα των Make-Up Artists της KIKO MILANO, με σεβασμό, ακρίβεια και υψηλό επαγγελματισμό, επιμελήθηκε το μακιγιάζ των ιερειών και των κούρων

Η KIKO MILANO, το Νο1 Make Up Brand της Ιταλίας, αποτελεί πλέον επίσημο υποστηρικτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια του μακιγιάζ των ιερειών και των κούρων στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και στην Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η κορυφαία ομάδα των Make-Up Artists της KIKO MILANO, με σεβασμό, ακρίβεια και υψηλό επαγγελματισμό, επιμελήθηκε το μακιγιάζ σε μια μοναδική προετοιμασία που προηγείται της στιγμής όπου η Φλόγα γεννιέται, μια σπάνια ευκαιρία να βρίσκεται κανείς δίπλα στη δημιουργία του φωτός που ενώνει έθνη.

Η KIKO MILANO θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του θεσμού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στηρίζοντας τις επίσημες δράσεις μέχρι το αποκορύφωμα των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διεθνή της παρουσία σε κορυφαία πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα: στην Ιταλία αποτελεί επίσημο χορηγό της Milano Cortina 2026, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε στιγμές που συνδυάζουν παράδοση, δεξιοτεχνία και ομορφιά.

Παράλληλα, το brand συνεχίζει τη δυναμική του ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η KIKO MILANO, που εκπροσωπείται από τον Όμιλο Φάις, διαθέτει πλέον 34 καταστήματα, ενώ επεκτείνει σταθερά τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, ενισχύοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα beauty brands της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δήλωση Goldie Πανωβλέπη, General Manager KIKO MILANO:
«Το να μας εμπιστευθεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή το μακιγιάζ των ιερειών και των κούρων για την Τελετή Αφής ήταν μια εμπειρία που γέμισε όλους όσοι εργάστηκαν εκεί με τιμή και ευθύνη. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας προς την τελετή, τις ιέρειες, τους κούρους και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μοναδική στιγμή.»

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών
Ελλάδα 02.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών

Παρότι ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος τόνισε στην κατάθεσή του πως παρουσίαζε προϊόντα της εταιρείας μόνον σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ο λογιστής της Intellexa μέχρι τον Μάιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη
Τεντώνουν το σχοινί 02.12.25 Upd: 17:46

Βλάντιμιρ Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη

Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, τάσσονται υπέρ του πολέμου και προβάλλουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Έντονη κινητικότητα 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
