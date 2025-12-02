newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες
Οικονομία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:42

ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

Θετικές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και τα πλεονάσματα, αλλά και προειδοποιήσεις διατυπώνει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Ανάπτυξη 2,1% φέτος και 2,2% το 2026 προβλέπει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ.

Την ίδια στιγμή, προβλέπει ισχυρά πλεονάσματα και περαιτέρω μείωση του χρέους, ενώ προειδοποιεί ότι οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία μπορεί να επιδεινωθούν αν ο ρυθμός αύξησης των μισθών ξεπεράσει τον ρυθμό βελτίωσης της παραγωγικότητας, αν σημειωθούν νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν πλήρως τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο ΟΟΣΑ για τους μισθούς

Για το 2027 ο οργανισμός προβλέπει επιβράδυνση στο 1,8%, καθώς θα μετριαστεί η ανάπτυξη των επενδύσεων λόγω της ολοκλήρωσης στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά διατήρηση της ισχυρής κατανάλωσης χάρη στην αύξηση της απασχόλησης και των πραγματικών μισθών.

Οι εξαγωγές αναμένεται να βελτιωθούν με την ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης. Ο γενικός πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί σταδιακά στο 2,1 % το 2027, εν μέσω στενότητας στην αγορά εργασίας.

Ο ΟΟΣΑ, ωστόσο, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η αύξηση των μισθών που υπερβαίνει τα κέρδη παραγωγικότητας, η επανάληψη ακραίων καιρικών φαινομένων και η ατελής υλοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ ενδέχεται να επιδεινώσουν τις προοπτικές.

Για την περίοδο 2025-2027 προβλέπονται σημαντικά πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα από 2,3% έως 2,9% του ΑΕΠ. Η διατήρηση του δημόσιου χρέους σε σταθερά φθίνουσα πορεία θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, καθώς το κόστος της γήρανσης του πληθυσμού και οι επενδυτικές ανάγκες θα παραμείνουν υψηλά.

Η συνέχιση των προσπαθειών για τη θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων που ευνοούν τις επιχειρήσεις, η μείωση των περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες και η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τη διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης και την περαιτέρω μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ισχυρή ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

Η οικονομία σημείωσε αύξηση 1,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, χάρη στις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι δείκτες υψηλής συχνότητας συνεχίζουν να δείχνουν επέκταση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός σε επίπεδα κοντά στο 3% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς οι αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών και των τροφίμων υπερκάλυψαν τη μείωση των τιμών της ενέργειας, αλλά μειώθηκε απότομα στο 1,6% τον Οκτώβριο του 2025. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού παραμένει υψηλή, καθώς το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,2% τον Σεπτέμβριο του 2025. Η αύξηση του κόστους εργασίας ενισχύθηκε στο 8,7% κατά το έτος έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, από 4,9% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις συνέχισε να αυξάνεται, καθώς τα επιτόκια για τα νέα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκαν από 4,7% τον Ιανουάριο του 2025 σε 4% τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο τουρισμός παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη, με τα έσοδα από ταξίδια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 να είναι 11% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Οι περιορισμένες εμπορικές σχέσεις μετριάζουν τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, αλλά οι αμερικανικοί δασμοί θα επιβαρύνουν επίσης τις εξαγωγές, μειώνοντας τη ζήτηση από εμπορικούς εταίρους, όπως η Γερμανία. Τα επιτόκια των 10ετών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 5 μονάδες βάσης από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η διαφορά σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης κατά την ίδια περίοδο.

Περαιτέρω μείωση του χρέους

Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού προβλέπεται να παραμείνει σημαντικό, στο 2,3-2,9% του ΑΕΠ το 2025-2027, σύμφωνα με τους στόχους της κυβέρνησης.

Τα υψηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα στήριξαν ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4% του ΑΕΠ το 2024 και δημιούργησαν περιθώρια για ορισμένες πρόσθετες δαπάνες.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα ανέρχονται σε 0,7% του ΑΕΠ το 2026, αυξανόμενο σε 0,9% του ΑΕΠ το 2027, αντανακλώντας κυρίως τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογένειες, την αύξηση των δαπανών για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και τη νέα στήριξη ενοικίων από τον Νοέμβριο του 2025 και μετά.

Οι προγραμματισμένες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, κατά 8% σωρευτικά έως τον Απρίλιο του 2027, θα προσφέρουν πρόσθετη στήριξη του εισοδήματος, επισημαίνει ο οργανισμός.

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να αυξηθούν από 2,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 4% του ΑΕΠ το 2026, πριν καταργηθούν σταδιακά, γεγονός που θα μετριάσει την αύξηση των επενδύσεων.

Αναγκαία η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για βιώσιμη ανάπτυξη

Η διατήρηση της τάσης μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει καθοριστικής σημασίας, δεδομένου του ακόμη υψηλού επιπέδου χρέους και των υψηλών μελλοντικών πιέσεων στις δαπάνες, που οφείλονται στις υψηλές επενδυτικές ανάγκες, την κλιματική αλλαγή και τη γήρανση του πληθυσμού.

Θα χρειαστεί βιώσιμη, ισχυρή ανάπτυξη για την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και την κάλυψη των δαπανών, με παράλληλη μείωση του χρέους. Με τη γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας, η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Η συνέχιση των πρόσφατων μέτρων για τη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις κανονιστικού πλαισίου θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα τονώσει τις επενδύσεις.

Υπάρχει ακόμη περιθώριο για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου μέσω της τυποποίησης και της επιτάχυνσης της αναθεώρησης των υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις, της εξασφάλισης αποτελεσματικής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη νέα νομοθεσία και της άρσης των περιορισμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες, ιδίως στους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους.

Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, η αναπροσαρμογή των πολιτικών για την αγορά εργασίας με στόχο την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών στους ανέργους, με παράλληλη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της κατάρτισης, θα μείωνε την αναντιστοιχία δεξιοτήτων και θα κάλυπτε καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό.

Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών μέσω της μετατόπισης των δημόσιων δαπανών από τα επιδόματα γέννησης προς τις δομές φροντίδας παιδιών θα συνέβαλε στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ot

