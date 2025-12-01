newspaper
01.12.2025 | 14:51
Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στο ύψος της Παιανίας
«Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής» η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης – Τι σημαίνει
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 15:40

«Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής» η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης – Τι σημαίνει

Το λεξικό της Οξφόρδης ανακοίνωσε ως λέξη της χρονιάς το «rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής»

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Spotlight

«Rage bait», αυτολεξεί «δόλωμα οργής», ένας όρος της αργκό που περιγράφει εκείνους η δράση των οποίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει στην πρόκληση οργής των χρηστών με σκοπό οι πρώτοι να αυξήσουν τη διαδικτυακή τους αλληλεπίδραση, είναι η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης.

Ο όρος επιλέχθηκε μετά από δημόσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 30.000 άτομα και από ανάλυση δεδομένων που καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση του όρου στη γλώσσα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον εκδοτικό οίκο του έγκριτου βρετανικού πανεπιστημίου, ο οποίος εκδίδει το λεξικό της Οξφόρδης.

Και εγένετο… «rage bait»

Το «rage bait» ορίζεται ως το «διαδικτυακό περιεχόμενο που στόχος του είναι να προκαλέσει θυμό ή οργή λόγω της εκνευριστικού, προκλητικού ή προσβλητικού χαρακτήρα του, που συνήθως αναρτάται με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή της αλληλεπίδρασης σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η λέξη της Χρονιάς για το 2024 ήταν το «brain rot», που κυριολεκτικά σημαίνει «κάψιμο εγκεφάλου», ένας όρος που αναφέρεται για να περιγράψει τη ψηφιακή πλύση εγκεφάλου ή αποβλάκωση που προκύπτει από την εκτεταμμένη έκθεση σε περιεχόμενο χαμηλού επιπέδου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον Κάσπερ Γκέιθχοουλ, πρόεδρο του γλωσσολογικού τμήματος στο Oxford University Press, αυτές οι λέξεις δείχνουν «πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το «rage bait» ξεπέρασε τον όρο «aura farming», την πρακτική της καλλιέργειας μιας κουλ και χαρισματικής εικόνας, και το «biohack». Το biohack αναφέρεται σε προσπάθειες «βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της ψυχικής και σωματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή του», τον τρόπο ζωής του ή μέσω «της χρήσης φαρμάκων, συμπληρωμάτων ή τεχνολογικών συσκευών».

Τον περασμένο μήνα, το ηλεκτρονικό λεξικό ενός άλλου μεγάλου έγκριτου πανεπιστημίου, του Κέιμπριτζ, όρισε τη λέξη «parasocial» («παρακοινωνικός») ως τη λέξη του 2025. Ο όρος περιγράφει μια μονόπλευρη σχέση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται κοντά σε μια διασημότητα, έναν φανταστικό χαρακτήρα ή κάτι που είναι αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το λεξικό British Collins, από την πλευρά του, ανέδειξε για το φετινό έτος τον όρο «vibe coding», τη δημιουργία κώδικα υπολογιστή από μη ειδικούς που χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»
Ελλάδα 01.12.25

Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS τονίζοντας ότι ο αγώνας για την αντιμετώπιση του ιού συνεχίζεται

Σύνταξη
Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Σύνταξη
Προειδοποίηση για Ozempic και Mounjaro
Υγεία 01.12.25

Προειδοποίηση για Ozempic και Mounjaro

Η ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Αυστραλίας εκδίδει προειδοποίηση για τα φάρμακα απώλειας βάρους, συμπεριλαμβανομένου του Ozempic. Η TGA εκδίδει ξεχωριστή προειδοποίηση για το Mounjaro

Σύνταξη
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Σύνταξη
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

