01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο
Media 01 Δεκεμβρίου 2025 | 17:33

Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς».

Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Ιστορίες που αγγίζουν, ερμηνείες που καθηλώνουν και κινηματογράφηση υψηλής αισθητικής αποτελούν τη σταθερή ταυτότητα της μυθοπλασίας του MEGA, η οποία και τον Νοέμβριο κέρδισε ξεκάθαρα την προτίμηση των τηλεθεατών.

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε και στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της δραματικής σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα, καθηλωτικά επεισόδια της κλασικής πλέον κι αγαπημένης «Γης της ελιάς».

Η δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time τον Νοέμβριο και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης. Η σειρά του MEGA ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της με μέσο όρο 20,2% στο σύνολο και τη διαφορά από τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 5,8 μονάδες.

Το «Μια Νύχτα Μόνο» πήρε την πρωτιά με 14,9% και στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η σειρά του MEGA άγγιξε 31,1%, με την κάλυψη να ξεπερνά τους 1,5 εκατομμύριο τηλεθεατές.

Η «Γη της ελιάς» κατέκτησε τον Νοέμβριο την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης με μέσο όρο 19,3% στο γενικό σύνολο, με την κάλυψη να φτάνει τους 1,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η δραματική σειρά του MEGA άγγιξε ποσοστό 29,8%,

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
Live 01.12.25

Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ

Tο Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιεί εκδήλωσε σε κεντρικό ξενοδοχεία των Αθηνών. Το in σας μεταφέρει εικόνα και ήχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
Ελλάδα 01.12.25

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας

Με αφορμή τα επεισόδια, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 01.12.25

Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Η αστυνομία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο πλαίσιο ελέγχων της απαγόρευσης εισόδου και κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Σύνταξη
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε
«Γαμώτο!» 01.12.25

Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του
Ελλάδα 01.12.25

Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του

Ο 24χρονος έμενε στο Βέλγιο, έκανε το Μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια - Είχε έρθει στην Ελλάδα για δύο μόνο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του

Σύνταξη
Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»

«Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος 'καραγκιόζη', ξεπερνά κάθε όριο» γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Π. Δουδωνής.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

