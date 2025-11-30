Κτηνωδία στο Πήλιο: Πέταξαν κουτάβια σε γκρεμό – Σώθηκε μόνο ένα

Κτηνωδία στο σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο με άγνωστο να ρίχνει από ύψος 20 μέτρων κουτάβια και να επιβιώνει το ένα.

Η Φιλοζωική ομάδα Βόλου δημοσίευσε το περιστατικό σε ανάρτησή της στα social media, την οποία συνόδευε με φωτογραφία από τη διάσωση του κουταβιού που επιβίωσε: «Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι».

Σώθηκε ένα σκυλάκι



Η ομάδα «Χείρων» εντόπισε το κουταβάκι αλλά και σωρό από σκουπίδια στο σπήλαιο, διασώζοντας το κουταβάκι.

Η ομάδα «αντίκρισε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Βαξεβανόπουλος.

«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», αναφέρει και συνοδεύει την ανάρτηση από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.