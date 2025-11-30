Κτηνωδία στο Πήλιο: Πέταξαν κουτάβια σε γκρεμό – Σώθηκε μόνο ένα
Η Φιλοζωική ομάδα Βόλου δημοσίευσε το περιστατικό σε ανάρτησή της στα social media
Κτηνωδία στο σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο με άγνωστο να ρίχνει από ύψος 20 μέτρων κουτάβια και να επιβιώνει το ένα.
Η Φιλοζωική ομάδα Βόλου δημοσίευσε το περιστατικό σε ανάρτησή της στα social media, την οποία συνόδευε με φωτογραφία από τη διάσωση του κουταβιού που επιβίωσε: «Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι».
Σώθηκε ένα σκυλάκι
Η ομάδα «Χείρων» εντόπισε το κουταβάκι αλλά και σωρό από σκουπίδια στο σπήλαιο, διασώζοντας το κουταβάκι.
Η ομάδα «αντίκρισε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Βαξεβανόπουλος.
«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», αναφέρει και συνοδεύει την ανάρτηση από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.
