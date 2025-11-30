Κατερίνα Διδασκάλου: «Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω κακοποιηθεί, στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα»
Η Κατερίνα Διδασκάλου δεν διστάζει να αναφερθεί στις δύσκολες επαγγελματικές στιγμές που έχει βιώσει.
Η Κατερίνα Διδασκάλου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;» και μίλησε για την προσωπική ζωή της αλλά και τα επαγγελματικά της.
Κατερίνα Διδασκάλου: Οι δύσκολες συνεργασίες και ο σεξισμός
«Δεν έχω κακοποιηθεί στη ζωή μου, ομολογώ. Εντάξει, κακοποιήσεις, υφιστάμεθα όλοι κατά καιρούς. Μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι κάτι ταπεινωτικό που θα σου πει ο σύντροφός σου νομίζοντας ότι κάνει χιούμορ. Πάνω στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα.
Τώρα κάπως έχουν συνέλθει. Περνώντας ο καιρός, δουλεύω όλο και με καλύτερους σκηνοθέτες, παραγωγούς. Μεγάλη υπόθεση» είπε η Κατερίνα Διδασκάλου και πρόσθεσε:
«Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό. Φυσικά και έχω ακούσει να λένε, είναι πολύ όμορφη αυτή, είναι και καλή ηθοποιός; Ευτυχώς δεν το λένε πια».
Η οικογένεια, τα παιδιά της και η διεθνής καριέρα
Επίσης η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στα παιδιά της, τα οποία όπως είπε, δε θα άλλαζε για τίποτα στον κόσμο.
«Στη Νέα Υόρκη για μένα ήταν επίσης πολύ σημαντικό γιατί έκανα τα δυο μου πρώτα παιδιά, τις δυο μου κόρες.
Τη Φλώρα και τη Μαρκέλλα. Ξέρεις, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ένα παιδί μπορεί να σου διακόψει ή να σου χαλάσει την καριέρα. Ποτέ μου δεν το είδα έτσι. Τα παιδιά μου δεν τα αλλάζω και τον Διόνυσο επίσης, το γιο μου που ήρθε αργότερα.
Ε, δεν τα αλλάζω με τίποτα».
