Χιμένεθ: «Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα»

Ο Άρης πήρε νίκη-θρίλερ επί της ΑΕΛ και επέστρεψε στα τρίποντα μετά από δύο μήνες για το πρωτάθλημα, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μιλά στη NOVA για τον τρόπο που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και για όσα έγιναν στο φινάλε.

Όσα είπε ο Χιμένεθ:

«Θεωρώ ότι μέχρι το 1-0 παίξαμε το καλύτερο μας παιχνίδι από τότε που είμαι στον Άρη. Μετά, όμως, αδικαιολόγητα χαλαρώσαμε. Μας δυσκόλεψε και το γεγονός ότι όταν η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο, έπαιζε με οκτώ παίκτες πίσω και δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρους. Εκεί χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να δημιουργήσουν, όπως ο Περέθ. Ήταν φανερό ότι η Λάρισα είχε χώρο να βρει αντεπιθέσεις.

Μετά στην ισοφάριση επικράτησε μία τρέλα, δόθηκε ένα φάουλ, το παιχνίδι συνεχίστηκε και κέρδισαν το πέναλτι. Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα. Παίξαμε καλά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα γκολ και ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα δώσουν.

Επαναλαμβάνω, είναι εύκολο να μιλάμε για νούμερα και στατιστικές, αλλά για εμάς είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αλλαγές με αυτό το ρόστερ. Κοιτούσαμε τον πάγκο και δεν ξέραμε τι να βάλουμε».

Μαλεζάς: «Είναι κρίμα για την προσπάθεια των παικτών»

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Στέλιος Μαλεζάς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της αναμέτρησης τονίζοντας όμως πως πρέπει να συνεχίσει η ομάδα του.

Όσα είπε ο Μαλεζάς:

«Είναι κρίμα για την προσπάθεια των παικτών. Παίξαμε 55 λεπτά με 10 παίκτες. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα, δυστυχώς δεν πήραμε κάτι.

Μια τελευταία μπάλα έπρεπε να την διώξουμε. Είναι σημαντικό πως οι παίκτες, όπως και με τον ΟΦΗ, προσπαθήσαμε αλλά δεν πήραμε κάτι που αξίζαμε. Είναι οδυνηρό, αλλά πρέπει να σηκωθούμε και να παλέψουμε για τα επόμενα ματς».