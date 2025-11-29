Κόντης: «Η ευθύνη είναι δική μου»

Με τον Λάζαρο Λάμπρου να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ο Βόλος έφυγε με το τρίποντο από το Ηράκλειο, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Μετά το τέλος του ματς ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ήττα της ομάδας του λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν μπόρεσε να πείσει τους παίκτες του για το πόσο σημαντική ήταν η αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης:

«Η ευθύνη είναι δικιά μου, δεν έπεισα τους παίκτες πόσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί, δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, ίσως να αξίζαμε την ισοπαλία. Θέλουμε περισσότερα από την ομάδα, έχουμε πολλή δουλειά και δρόμο να τραβήξουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε την κατάσταση, εγώ πρώτος από όλους, και να αλλάξουμε την εικόνα μας», ανέφερε ο προπονητής του ΟΦΗ, μετά την ήττα από τον Βόλο.

Χουάν Φεράντο: «Το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο, ανέφερε: «Στο πρώτο μέρος είμασταν πολύ καλύτεροι και ελέγξαμε το ματς. Στο δεύτερο μέρος μέχρι και το 75΄είμασταν καλοί και στο πρέσινγκ και στην κατοχή της μπάλας. Στα τελευταία δέκα λεπτά δεν είμασταν σε καλή κατάσταση γιατί δεν κρατούσαμε τη μπάλα και για αυτό ο ΟΦΗ είχε κάποιες ευκαιρίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε τον δρόμο μας».