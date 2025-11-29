newspaper
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:14
Οι απάτες χτυπούν και τη δική σας πόρτα - Πώς να προστατευτείτε
Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 23:01

Μενίδι: 35χρονος διέρρηξε τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι – Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται ο 35χρονος να εισβάλλει ανενόχλητος στο σπίτι και να παίρνει ένα πλυντήριο

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Απίστευτο θράσος είχε ένας 35χρονος στο Μενίδι που μέσα σε μία μέρα διέρρηξε και έκλεψε τρεις φορές το ίδιο σπίτι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται ο 35χρονος να εισβάλλει ανενόχλητος στο σπίτι.

Βίντεο ντοκουμέντο

Μπαίνει σε αποθήκη εξωτερικού χώρου και αρπάζει όχι χρήματα ή κοσμήματα, αλλά ένα πλυντήριο.

Το θράσος του όμως δεν σταματάει εκεί. Αφού πήρε το πλυντήριο, λίγες ώρες αργότερα επιστρέφει για να… καθαρίσει κι άλλο τον χώρο.

Μπαίνει και πάλι στην αυλή προσπαθώντας να εισβάλει αυτή τη φορά στο σπίτι οικογένειας σπάζοντας το παράθυρο.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης

«Τον βλέπω σπάει παράθυρο για να μπει. Άνετα, μόνος. Παίρνω έναν γείτονα που ήταν κοντά, ήρθε του φώναξε και αυτός έτρεξε. Παράτησε τα πράγματα εδώ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Ο δράστης χτύπησε όμως και τρίτη φορά την ίδια ημέρα. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκεται ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο τηλεφωνούσε έντρομο στον πατέρα του.

«Όταν προσπάθησε να μπει μέσα είχα και το ανήλικο παιδί μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομία

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη του 35χρονου αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεσημβρινές ώρες της 26-11-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών, 35χρονος κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, ο 35χρονος πρωινές ώρες της 26-11-2025 διέρρηξε μονοκατοικία στην περιοχή των Αχαρνών και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι εντός της ίδιας ημέρας επέστρεψε δύο φορές στην ίδια οικία προκειμένου να αφαιρέσει επιπλέον αντικείμενα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών.

Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ έτερα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες.

Κατόπιν ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στο Μενίδι

Σε ολόκληρο το Μενίδι η εγκληματικότητα χτυπάει «κόκκινο». Κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά αποτελούν καθημερινότητα για τους κατοίκους που δηλώνουν αβοήθητοι.

Σε κοινή θέα, ακόμη και σε παγκάκια πλατείας που περνούν καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι, κάνουν χρήση ναρκωτικών εξαρτημένοι στο Μενίδι. Όμως δεν λείπουν και τα περιστατικά επιθέσεων και ληστειών, προκειμένου οι χρήστες να εξασφαλίσουν τη δόση τους.

Παρά τις περιπολίες της αστυνομίας, τα περιστατικά στην περιοχή είναι καθημερινά και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση.

World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

