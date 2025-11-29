Απεργία στις 3 Δεκεμβρίου στις λαϊκές αγορές
Χωρίς λαϊκές αγορές θα είναι όλη η χώρα στις 3 Δεκεμβρίου
- Οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα εκδώσετε το ειδοποιητήριο – Προθεσμίες και πρόστιμα
- Πυρκαγιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση στην Ουκρανία
- Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
- Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Χωρίς λαϊκές θα είναι την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 η χώρα μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να κηρύξει 24ωρη απεργία.
Τι αφορά η απεργία στις λαϊκές αγορές
Επίσης, η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια».
Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν και τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.
- Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
- Δέσποινα Βανδή: Εύχεται «Καλά να περνάτε» με το νέο ξεσηκωτικό τραγούδι της
- Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
- Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
- Ακρίβεια: Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης – «Δεν κυβερνάνε, κοροϊδεύουν»
- «Η γη της ελιάς»: Οι συγκλονιστικές εξελίξεις συνεχίζονται στη δραματική σειρά του MEGA
- Μία ανάσα πριν τις εκλογές των δικηγορικών συλλόγων σε όλη την Ελλάδα
- Η ιστορία του Άντριαν Ζούτιλ: Από τα paddocks της Formula 1 στις έρευνες για απάτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις