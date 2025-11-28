newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης
28 Νοεμβρίου 2025 | 15:16

ΣΥΡΙΖΑ: Με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν οι δρόμοι – Η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας είναι μεγάλες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην Αττική «άνοιξαν οι ουρανοί» και με 40 χιλιοστά βροχής έκλεισαν και πάλι οι δρόμοι σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, με την οποία επιρρίπτει σημαντικές ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην Περιφέρεια αναφορικά με τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

«Με την κυβέρνηση των ‘αρίστων’ του Μητσοτάκη, παρακμή και τρίτος κόσμος»

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου, «μέχρι που είδαμε και την μεταφορά αποκλεισμένων, από το σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο, σε καρότσες. Μια εικόνα – χίλιες λέξεις για το επίπεδο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής το 2025 στην Ελλάδα της κυβέρνησης των ‘αρίστων’, του κ. Μητσοτάκη. Παρακμή και τρίτος κόσμος».

Και υπογραμμίζει πως «με δεδομένες τις αδυναμίες της Αττικής και την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, οι ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας είναι μεγάλες και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και σήμερα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «επιβάλλεται ουσιαστικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με ενιαίες πολιτικές που θα δίνουν έμφαση στην πρόληψη, για τη διαχείριση των πλημμυρών. Χρειάζεται όμως και ενίσχυση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΜΥ, ΓΔΑΕΦΚ, ΟΤΑ)  με προσωπικό και μέσα», τονίζοντας πως «δεν είναι μόνο ζήτημα ικανοτήτων, αλλά και προσανατολισμού για το μέγεθος, το είδος, τον ρυθμό υλοποίησης των αναγκαίων έργων και την κατανομή των χρηματοδοτήσεων. Είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικής και προτεραιοτήτων».

Για να καταλήξει πως «δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποδείξει ότι σε επίπεδο προτεραιοτήτων βάζει πάντα στην κορυφή την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αντί για τη συγκρότηση μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Πολιτείας που θα προστατεύει τους πολίτες».

