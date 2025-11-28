Wow τιμές Black Friday με την υπογραφή της Samsung Electronics Hellas

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000

Έφτασε η εποχή του χρόνου που σκεφτόμαστε τις αγορές μας για το Black Friday και πως μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό.

Από το κινητό που δείχνει πλέον «κουρασμένο», μέχρι το ψυγείο που πλέον δεν σας «χωράει» (καθότι η οικογένεια μεγάλωσε) και την τηλεόραση που δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα στις απαιτήσεις σας, έφτασε η ώρα που το «μήπως να κάνω την αλλαγή;» γίνεται «τώρα είναι η στιγμή!». Και πως να μην είναι με τις Black Friday τιμές που σας κλείνουν χαριτωμένα το μάτι και μάλιστα στις αγαπημένες Samsung συσκευές.

Ξεκινώντας από τα smartphones, ο πρωταγωνιστής της χρονιάς, το Galaxy S25 Ultra 256GB κάνει μια άκρως δελεαστική εμφάνιση πέφτοντας από τα 1.499€ στα 1.149€, μια έκπτωση 23% που σας προκαλεί να το κρατήσετε στα χέρια σας και να μην το αφήσετε! Κι αν η ανανέωση που θέλετε είναι playful, εντυπωσιακή και compact, τότε το Galaxy Z Flip7 256GB περνά από τα 1.249€ στα 899€, με 28% έκπτωση—για να κάνετε μία αναβάθμιση που θα τραβήξει το ενδιαφέρον της παρέας.

Και καθώς ανεβαίνει η διάθεση, τι θα λέγατε για ένα καινούργιο tablet; Το Galaxy Tab S10 Lite στην έκδοση 6+128GB WiFi, από 398,99€ κατεβαίνει στα 319€, ανοίγοντας τον δρόμο για σερφάρισμα, σημειώσεις, binge-watching ή ό,τι άλλο σας κάνει κέφι.

Στον κόσμο των wearables, η μουσική ακούγεται super με τα Galaxy Buds3 Pro, που από 199,90€ πέφτουν στα 149,90€, ενώ το Galaxy Watch Ultra (2025) θα γίνει το επόμενο μεγάλο σας κόλλημα, στα 499,90€ (από 699,91€).

Και αφού αναβαθμίσετε προσωπικές συσκευές και gadgets, η Black Friday στο Samsung.com/gr κάνει μία επίσκεψη στο σαλόνι σας, εκεί όπου βρίσκεται το βασίλειο της ψυχαγωγίας. Η 65″ LS03F The Frame Pro 4K TV πτώση από 949 € στα 1.399€, υπόσχεται να μετατρέψει το σπίτι σας σε γκαλερί.

Αν ο καλός ποιοτικός ήχος βρίσκεται εξίσου ψηλά στις προτεραιότητές σας, θα ενθουσιαστείτε με την κορυφαία Q-series Soundbar HW–Q990F που προσγειώνεται από 1.199€ στα 999€, προσφέροντας καθηλωτική εμπειρία 11.1.4 καναλιών.

Για όσους θέλουν έναν all-in-one σύμμαχο για δουλειά και ψυχαγωγία, η 32’’ Smart Monitor M8 M80F 4K από 599€ γίνεται 499€, ανοίγοντας τον δρόμο για ευέλικτες, smart συνήθειες.

Αφού σας προτείναμε τα καλύτερα περί ψυχαγωγίας, περνάμε στο υπόλοιπο σπίτι, εκεί όπου θέλουμε εύκολη και έξυπνη καθημερινότητα.

Το πλυντήριο WW11DB7B94GBU4 11kg με SmartThings Energy από 798,99€ κατεβαίνει στα 498,99€, προσφέροντας φροντίδα ρούχων με έξυπνες λειτουργίες.

Για την κουζίνα του σπιτιού σας, προτείνουμε το MW3500K Grill Microwave 23L με λειτουργίες γρήγορης απόψυξης, από 166€ στα 99€. Υπάρχει άλλωστε σήμερα κουζίνα χωρίς φούρνο μικροκυμάτων;

Μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα επιλογών, υπάρχει κι ένα bonus που κάνει τη Black Friday της Samsung ακόμη πιο δελεαστική: με κάθε αγορά 700€ και άνω, σας περιμένει δώρο ένα Ασύρματο Battery Pack 10.000mAh[1], για να έχετε πάντα ενέργεια όπου κι αν βρίσκεστε.

Σε όλα τα παραπάνω, δεν ξεχνάμε τα Samsung.com/gr προνόμια:

Δωρεάν Standard Παράδοση Για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή

Express παράδοση Δυνατότητα Express παράδοσης σε συγκεκριμένες περιοχές επί πληρωμή**

Έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα 0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ – 250€ -> Έως 12 μήνες , 250,01€ – 500€ -> Έως 24 μήνες, 500,01€ και άνω -> Έως 36 μήνες

Πληρωμή σε 3 δόσεις, άτοκα με Klarna Αγοράστε και πληρώστε σε 3 δόσεις άτοκα με την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα.

Samsung Rewards Eπιστροφή σε Samsung rewards πόντους με τον Samsung Λογαριασμό σας, για αγορές στο Samsung.com/gr***

Υπηρεσίες εγκατάστασης τηλεόρασης Βασική (επιδαπέδια) & Επιτοίχια υπηρεσία εγκατάστασης.

Υπηρεσίες εγκατάστασης οικιακών συσκευών Απλή εγκατάσταση και επίδειξη οικιακών συσκευών.

Samsung Protect Ασφαλιστική κάλυψη προστασίας συσκευής & επέκταση εγγύησης.

Αγορές χωρίς Φ.Π.Α. & Τιμολόγια Είστε επαγγελματίας; Δείτε αν δικαιούστε να αγοράσετε χωρίς Φ.Π.Α. με την υπηρεσία 39α.

Trade In Κάντε Trade In μέσω Foxway την παλιά σας συσκευή (smartphone, tablet ή smartwatch).

Αυτή η Black Friday είναι η κατάλληλη αφορμή να αναβαθμίσετε τον τεχνολογικό σαε εξοπλισμό.

Η Samsung φέρνει τις προσφορές. Εσείς φέρνετε την καλή σας διάθεση!

*Η δωρεάν standard παράδοση δεν ισχύει για Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνους μικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες.

**Η Εxpress παράδοση ισχύει για περιοχές εντός της οικιστικής ζώνης του Ν. Αττικής (εκτός από Αίγινα-Πόρο-Μέθανα-Ύδρα-Σπέτσες-Σαλαμίνα) καθώς και σε Σχηματάρι και Οινόφυτα και με σχετική χρέωση του παραλήπτη. H δυνατότητα Express παράδοσης δεν παρέχεται σε περίπτωση που αγοράσατε και υπηρεσία Εγκατάστασης.

*** Οι πελάτες που δημιούργησαν λογαριασμό Samsung Account μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2024, έχουν εγγραφεί αυτομάτως και στο Samsung Rewards

[1] Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr έως 01/12/2025 με κωδικό δώρου EB-U2510XUEGEU , ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.