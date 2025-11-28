Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Wow τιμές Black Friday με την υπογραφή της Samsung Electronics Hellas
Τα Νέα της Αγοράς 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:10

Wow τιμές Black Friday με την υπογραφή της Samsung Electronics Hellas

Αυτή τη Black Friday, εξοικονομήστε με εκπληκτικές τιμές σε επιλεγμένα Samsung προϊόντα στο Samsung.com/gr

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000

Έφτασε η εποχή του χρόνου που σκεφτόμαστε τις αγορές μας για το Black Friday και πως μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό.

Από το κινητό που δείχνει πλέον «κουρασμένο», μέχρι το ψυγείο που πλέον δεν σας «χωράει» (καθότι η οικογένεια μεγάλωσε) και την τηλεόραση που δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα στις απαιτήσεις σας, έφτασε η ώρα που το «μήπως να κάνω την αλλαγή;» γίνεται «τώρα είναι η στιγμή!». Και πως να μην είναι με τις Black Friday τιμές που σας κλείνουν χαριτωμένα το μάτι και μάλιστα στις αγαπημένες Samsung συσκευές.

Ξεκινώντας από τα smartphones, ο πρωταγωνιστής της χρονιάς, το Galaxy S25 Ultra 256GB κάνει μια άκρως δελεαστική εμφάνιση πέφτοντας από τα 1.499€ στα 1.149€, μια έκπτωση 23% που σας προκαλεί να το κρατήσετε στα χέρια σας και να μην το αφήσετε! Κι αν η ανανέωση που θέλετε είναι playful, εντυπωσιακή και compact, τότε το Galaxy Z Flip7 256GB περνά από τα 1.249€ στα 899€, με 28% έκπτωση—για να κάνετε μία αναβάθμιση που θα τραβήξει το ενδιαφέρον της παρέας.

Και καθώς ανεβαίνει η διάθεση, τι θα λέγατε για ένα καινούργιο tablet; Το Galaxy Tab S10 Lite στην έκδοση 6+128GB WiFi, από 398,99€ κατεβαίνει στα 319€, ανοίγοντας τον δρόμο για σερφάρισμα, σημειώσεις, binge-watching ή ό,τι άλλο σας κάνει κέφι.

Στον κόσμο των wearables, η μουσική ακούγεται super με τα Galaxy Buds3 Pro, που από 199,90€ πέφτουν στα 149,90€, ενώ το Galaxy Watch Ultra (2025)  θα γίνει το επόμενο μεγάλο σας κόλλημα, στα 499,90€ (από 699,91€).

Και αφού αναβαθμίσετε προσωπικές συσκευές και gadgets, η Black Friday στο Samsung.com/gr κάνει μία επίσκεψη στο σαλόνι σας, εκεί όπου βρίσκεται το βασίλειο της ψυχαγωγίας. Η 65″ LS03F The Frame Pro 4K TV πτώση από 949 € στα 1.399€, υπόσχεται να μετατρέψει το σπίτι σας σε γκαλερί.

Αν ο καλός ποιοτικός ήχος βρίσκεται εξίσου ψηλά στις προτεραιότητές σας, θα ενθουσιαστείτε με την κορυφαία Q-series Soundbar HW–Q990F που προσγειώνεται από 1.199€ στα 999€, προσφέροντας καθηλωτική εμπειρία 11.1.4 καναλιών.

Για όσους θέλουν έναν all-in-one σύμμαχο για δουλειά και ψυχαγωγία, η 32’’ Smart Monitor M8 M80F 4K από 599€ γίνεται 499€, ανοίγοντας τον δρόμο για ευέλικτες, smart συνήθειες.

Αφού σας προτείναμε τα καλύτερα περί ψυχαγωγίας, περνάμε στο υπόλοιπο σπίτι, εκεί όπου θέλουμε εύκολη και έξυπνη καθημερινότητα.

Το πλυντήριο WW11DB7B94GBU4 11kg με SmartThings Energy από 798,99€ κατεβαίνει στα 498,99€, προσφέροντας φροντίδα ρούχων με έξυπνες λειτουργίες.

Για την κουζίνα του σπιτιού σας, προτείνουμε το MW3500K Grill Microwave 23L με λειτουργίες γρήγορης απόψυξης, από 166€ στα 99€. Υπάρχει άλλωστε σήμερα κουζίνα χωρίς φούρνο μικροκυμάτων;

Μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα επιλογών, υπάρχει κι ένα bonus που κάνει τη Black Friday της Samsung ακόμη πιο δελεαστική: με κάθε αγορά 700€ και άνω, σας περιμένει δώρο ένα Ασύρματο Battery Pack 10.000mAh[1], για να έχετε πάντα ενέργεια όπου κι αν βρίσκεστε.

Σε όλα τα παραπάνω, δεν ξεχνάμε τα Samsung.com/gr προνόμια:

Δωρεάν Standard Παράδοση Για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή

Express παράδοση Δυνατότητα Express παράδοσης σε συγκεκριμένες περιοχές επί πληρωμή**

Έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα  0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ – 250€ -> Έως 12 μήνες , 250,01€ – 500€ -> Έως 24 μήνες, 500,01€ και άνω -> Έως 36 μήνες

Πληρωμή σε 3 δόσεις, άτοκα με Klarna Αγοράστε και πληρώστε σε 3 δόσεις άτοκα με την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα.

Samsung Rewards Eπιστροφή σε Samsung rewards πόντους με τον Samsung Λογαριασμό σας, για αγορές στο Samsung.com/gr***

Υπηρεσίες εγκατάστασης τηλεόρασης Βασική (επιδαπέδια) & Επιτοίχια υπηρεσία εγκατάστασης.

Υπηρεσίες εγκατάστασης οικιακών συσκευών Απλή εγκατάσταση και επίδειξη οικιακών συσκευών.

Samsung Protect Ασφαλιστική κάλυψη προστασίας συσκευής & επέκταση εγγύησης.

Αγορές χωρίς Φ.Π.Α. & Τιμολόγια  Είστε επαγγελματίας; Δείτε αν δικαιούστε να αγοράσετε χωρίς Φ.Π.Α. με την υπηρεσία 39α.

Trade In  Κάντε Trade In μέσω Foxway την παλιά σας συσκευή (smartphone, tablet ή smartwatch).

Αυτή η Black Friday είναι η κατάλληλη αφορμή να αναβαθμίσετε τον τεχνολογικό σαε εξοπλισμό.

Η Samsung φέρνει τις προσφορές. Εσείς φέρνετε την καλή σας διάθεση!

*Η δωρεάν standard παράδοση δεν ισχύει για Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνους μικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες.

**Η Εxpress παράδοση ισχύει για περιοχές εντός της οικιστικής ζώνης του Ν. Αττικής (εκτός από Αίγινα-Πόρο-Μέθανα-Ύδρα-Σπέτσες-Σαλαμίνα) καθώς και σε Σχηματάρι και Οινόφυτα και με σχετική χρέωση του παραλήπτη. H δυνατότητα Express παράδοσης δεν παρέχεται σε περίπτωση που αγοράσατε και υπηρεσία Εγκατάστασης.

*** Οι πελάτες που δημιούργησαν λογαριασμό Samsung Account μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2024, έχουν εγγραφεί αυτομάτως και στο Samsung Rewards

Δελτίο πληροφοριών Galaxy S25 Ultra:  https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-sm-s938bzkgeue-energylabel.pdf

Δελτίο πληροφοριών Galaxy Z Flip7:  https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-sm-f966bdbceue-productfiche.pdf

Δελτίο πληροφοριών Tab S10 Lite: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-sm-x406bzareue-productfiche.pdf

Δελτίο πληροφοριών The Frame Pro 4K 65: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-qe85ls03fwuxxh-productfiche.pdf

Δελτίο πληροφοριών WW11DB7B94GBU411kg με SmartThings Energy: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-ww11db7b94gbu4-energylabel.pdf

Δελτίο πληροφοριών Bespoke AI Ψυγείο 654L AI Home RM90F67CECEF: https://images.samsung.com/is/content/samsung/p6/common/energylabel/common-energylabel-rm90f67cecef-energylabel.pdf

[1] Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr έως 01/12/2025 με κωδικό δώρου EB-U2510XUEGEU , ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

