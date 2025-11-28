Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Η ευεξία ως τέχνη: η Sand Stone Collection της Technogym αλλάζει τα δεδομένα στο wellness living
Τα Νέα της Αγοράς 28 Νοεμβρίου 2025 | 14:42

Η ευεξία ως τέχνη: η Sand Stone Collection της Technogym αλλάζει τα δεδομένα στο wellness living

Γήινες υφές, καθαρές γραμμές και βιώσιμα υλικά συνθέτουν μια νέα αισθητική εμπειρία που μετατρέπει την άσκηση σε τρόπο ζωής.

Ακρόαση άρθρου
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Spotlight

Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, παρουσιάζει την Sand Stone Collection – μια σειρά που επαναπροσδιορίζει το πώς αντιλαμβανόμαστε την πολυτέλεια, τη φυσικότητα και την ευεξία.

Εμπνευσμένη από τη γήινη ομορφιά της Μεσογείου, η Sand Stone φέρνει μια θερμή, οργανική αισθητική στους πιο exclusive wellness χώρους. Οι φυσικοί τόνοι, τα υλικά με υφή και η αρμονία των γραμμών δημιουργούν ένα περιβάλλον που προσκαλεί τον άνθρωπο να κινηθεί, να χαλαρώσει και να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του.

Η σειρά ενσωματώνει cardio, strength και functional training equipment, όλα σχεδιασμένα με τη χαρακτηριστική ακρίβεια και τεχνολογική υπεροχή της Technogym. Κάθε επιφάνεια, φινίρισμα και λεπτομέρεια έχει επιλεγεί ώστε να προσφέρει όχι μόνο υψηλή απόδοση, αλλά και μια εμπειρία αισθητικής ισορροπίας και ευεξίας.

Υλικά όπως το Speckled Stone, το Warm Titanium, το Pure Clay και το Beech Wood εκφράζουν την ουσία της βιώσιμης πολυτέλειας. Η αίσθηση είναι αυθεντική, απτική και ήρεμη· ένας διάλογος ανάμεσα στη φύση και την τεχνολογία.

Η Sand Stone δεν είναι απλώς μια νέα σειρά προϊόντων. Είναι μια ολιστική εμπειρία που συνδέει την απόδοση με την αισθητική, τον σχεδιασμό με τη βιωσιμότητα και την ευεξία με τον τρόπο ζωής.

Και κάτω από αυτή την ομπρέλα, η συλλογή Technogym Personal Tools συμπληρώνει ιδανικά το όραμα της Technogym: βαράκια με απαράμιλλη εργονομία, τεχνολογία και φινέτσα, σχεδιασμένα να ταιριάζουν αρμονικά σε κάθε πολυτελές περιβάλλον – από ένα ιδιωτικό home gym έως ένα boutique wellness studio ή superyacht.

Με την Sand Stone Collection, η Technogym αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι το wellness δεν είναι μόνο θέμα σωματικής κατάστασης — είναι εμπειρία, συναίσθημα και design.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Technogym Experience Center: Λ. Ποσειδώνος 77, 174 55  Άλιμος

Τηλ.: 211 1088596

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Vita.gr
Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Ανατροπή: Το «σύνδρομο του απατεώνα» βοηθά στη δουλειά

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Τέλεια μαλλιά κάθε μέρα; Δύο νέοι «σύμμαχοι» από τη Dyson για να πούμε «αντίο» στις bad hair days!

Ίσια, κυματιστά ή καλοσχηματισμένες μπούκλες, γρήγορα και εύκολα στο σπίτι, με εργαλεία που προστατεύουν τα μαλλιά και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

