28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Τα Νέα της Αγοράς 28 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Εργονομικές καρέκλες: Οδηγός αγοράς για κάθε χώρο

Ψάχνεις εργονομική καρέκλα αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις; Μην αγχώνεσαι. Είσαι στο σωστό μέρος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Αν περνάς ώρες μπροστά σε μια οθόνη τότε ξέρεις πολύ καλά ότι η καρέκλα σου δεν είναι ένα ακόμα έπιπλο στο σπίτι που πρέπει να αγοράσεις. Οφείλεις να προσέξεις στην επιλογή της καθώς πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ούτως ώστε να υποστηρίζει κάθε σου ανάγκη. Είτε δουλεύεις πολλές ώρες, διαβάζεις ή παίζεις, χρειάζεσαι μια εργονομική καρέκλα που δεν θα στηρίζει μόνο την πλάτη και τη μέση σου. Θα στηρίζει τη συγκέντρωσή σου και την ενέργειά σου.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι λοιπόν, είναι ότι μια εργονομική καρέκλα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Δεν έχει σημασία αν δουλεύεις από το σπίτι, αν παίζεις πολλές ώρες ή αν προσπαθείς να χωρέσεις ολόκληρη ύλη δύο μηνών σε ένα σαββατοκύριακο. Η καρέκλα σου πρέπει να ακολουθεί το σώμα σου και όχι το αντίστροφο.

Μια σωστά επιλεγμένη εργονομική καρέκλα αποτελεί μια μικρή αλλαγή. Φέρει όμως τεράστια επίδραση. Μπορεί να κάνει την καθημερινότητά σου πιο άνετη. Να μειώσει την κούραση και τους πόνους. Να σε βοηθήσει να αποδίδεις καλύτερα σε κάθε σου εργασία.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να καταλάβεις μερικές βασικές λειτουργίες, χωρίς περίπλοκους τεχνικούς όρους.

Ξεκινάμε από τη στήριξη της μέσης. Η περιοχή χαμηλά στην πλάτη, η λεγόμενη οσφυϊκή καμπύλη, είναι εκεί που συνήθως εμφανίζονται οι πρώτοι πόνοι. Μια καλής ποιότητας καρέκλα έχει ενσωματωμένη στήριξη, έτσι ώστε να κουμπώνει πάνω σου και να κρατάει τη φυσική καμπύλη της πλάτης. Κάτι τόσο απλό και όμως τόσο σημαντικό για να μην καταλήγεις να καμπουριάζεις.

Στη συνέχεια έρχεται η πλάτη. Το υλικό mesh είναι ό,τι πιο άνετο για πολλές ώρες. Δεν ιδρώνει, δεν πιέζει και προσαρμόζεται πιο εύκολα στο σώμα σου. Αν προτιμάς την αίσθηση ενός μαξιλαριού ή πιο κλασικής πλάτης, υπάρχουν και εκεί επιλογές, αρκεί η πλάτη να ακολουθεί την κίνηση σου και όχι να σε κρατάει καρφωμένο σε μια θέση.

Το κάθισμα είναι εξίσου σημαντικό. Πρέπει να είναι αρκετά μαλακό για άνεση αλλά όχι τόσο ώστε να… βουλιάζεις. Το ιδανικό είναι να κάθεσαι σταθερά, με τα πόδια να πατάνε σωστά στο πάτωμα. Αν δεν φτάνουν, μην αγχώνεσαι· ένα απλό υποπόδιο κάνει θαύματα και σε βοηθά να μη μουδιάζεις μετά από ώρα.

Και κάπου εδώ μπαίνουν οι ρυθμίσεις. Μην τις υποτιμάς. Η καρέκλα δεν είναι στατική. Το ύψος πρέπει να προσαρμόζεται ώστε οι αγκώνες σου να είναι στο ίδιο επίπεδο με το γραφείο. Τα μπράτσα, αν υπάρχουν, να ανεβοκατεβαίνουν για να στηρίζουν τους ώμους και τους καρπούς χωρίς πίεση. Η πλάτη να γέρνει λίγο προς τα πίσω όταν θες να ξεκουραστείς. Αυτές οι μικρές κινήσεις κρατούν το σώμα σου σε φυσική, ξεκούραστη στάση και σε βοηθούν να αποφύγεις εκείνο το ενοχλητικό σφίξιμο που εμφανίζεται μετά από πολλές ώρες.

Πάμε να δούμε τώρα, πώς θα επιλέξεις τη σωστή καρέκλα, ανάλογα με τον χώρο και τον λόγο που θέλεις να τη χρησιμοποιήσεις.

Αν δουλεύεις από το σπίτι, θες ένα κάθισμα που σε κρατάει σταθερό, συγκεντρωμένο και σε σωστή στάση για πολλές ώρες. Εκεί αξίζουν τα μοντέλα με καλή στήριξη μέσης, άνετο κάθισμα και πλάτη που αναπνέει. Η αλήθεια είναι ότι στο γραφείο του σπιτιού συχνά καθόμαστε πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε, οπότε η άνεση σε βάθος ώρας είναι το νούμερο ένα κριτήριο.

Αν είσαι gamer τα πράγματα αλλάζουν. Δεν θες απλώς άνεση. Θες σταθερότητα, σωστή γωνία και πλάτη που στηρίζει όταν παίζεις εντατικά. Οι gaming καρέκλες είναι σχεδιασμένες για ώρες χρήσης, με headrest, στηρίξεις σε συγκεκριμένα σημεία και μεγαλύτερη αίσθηση περίκλεισης για να μένεις στο επίκεντρο του παιχνιδιού χωρίς να κουράζεσαι. Οι απλές, και στιβαρές ρυθμίσεις είναι αρκετές για να κρατήσεις την άνεση αλλά και τον έλεγχο.

Για τους φοιτητές η ανάγκη είναι άλλη. Ευελιξία και ισορροπία ανάμεσα σε διάβασμα και χαλάρωση. Πρέπει να ψάξεις για μια καρέκλα που μπορεί να χωρέσει σε μικρό δωμάτιο. Που ρυθμίζεται εύκολα και που δεν σε κάνει να νιώθεις ότι κάθεσαι σε θρανίο. Ιδανικά, με αρκετή πλάτη ώστε να στηρίζει, αλλά όχι τόσο ογκώδη ώστε να πιάνει χώρο. Η άνεση εδώ είναι ζωτικής σημασίας, γιατί όταν διαβάζεις με κακή στάση σώματος το μυαλό σου κουράζεται πριν καν κουραστεί το σώμα.

Κάτι ακόμα που αξίζει να κοιτάξεις είναι ο μηχανισμός κίνησης. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τεχνικά ονόματα, αρκεί να καταλάβεις τι κάνει. Ένας καλός μηχανισμός επιτρέπει στην καρέκλα να γέρνει ελαφρά μαζί σου όταν κινείσαι, χωρίς να σε ρίχνει πίσω ούτε να σε κρατάει άκαμπτο μπροστά. Η κίνηση είναι βασικό κομμάτι της εργονομίας. Το σώμα δεν έχει σχεδιαστεί για να μένει εντελώς ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τη βάση και τις ρόδες. Ίσως να μην το έχεις σκεφτεί, αλλά μια σταθερή βάση και καλές ρόδες κάνουν την καθημερινότητα πιο άνετη, γιατί μπορείς να φέρεις κάτι κοντά σου χωρίς να σηκώνεσαι κάθε λίγο ή να τραβάς την καρέκλα με δύναμη. Είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλά βοηθάει πολύ στη ροή της ημέρας.

Μην ξεχνάς πως η σωστή εργονομική καρέκλα είναι αυτή που προσαρμόζεται πάνω σου. Δεν υπάρχει μια λύση για όλους, ούτε η… τέλεια καρέκλα. Υπάρχει η καλύτερη για τον δικό σου τρόπο ζωής. Εκείνη που θα σε κρατήσει άνετο στο home office σου, θα αντέξει τις μαραθώνιες gaming βραδιές ή θα σε στηρίξει στα ατελείωτα διαβάσματα. Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι πως η επένδυση στην άνεση δεν είναι κάτι που θα μετανιώσεις. Το σώμα σου θα σου το ανταποδώσει κάθε μέρα.

Με μια σωστή καρέκλα αλλάζει ο τρόπος που κάθεσαι, αλλάζει η διάθεση, αλλάζει η παραγωγικότητα. Κι όταν κάτι τόσο μικρό επηρεάζει τόσο πολύ την καθημερινότητά σου, τότε ξέρεις ότι αξίζει να το προσέξεις. Μπορεί να μην φαίνεται όσο μια νέα οθόνη ή ένα νέο γραφείο, αλλά είναι το θεμέλιο που κρατάει όλα τα υπόλοιπα σταθερά. Είτε δουλεύεις, είτε παίζεις, είτε διαβάζεις, η εργονομία ξεκινάει από εκεί που κάθεσαι.

Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
