Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Περέιρα και Πινέδα θα είναι στον άξονα, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς και τριάδα πίσω του οι Γκατσίνοβιτς, Μαρίν και Κοϊτά.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ:

Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

Η εντεκάδα της Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι, Φορτίνι, Παρίζι, Νικολούσι, Εντούρ, Μαντραγκόρα, Γκούντμουντσον, Τζέκο

Στον πάγκο για τους «βιόλα»: Λετσερίνι, Μαρτινέλι, Σομ, Πάμπλο Μαρί, Κιν, Φατσίνι, Κόσπο, Ρίτσαρντσον, Βίτι, Φατζόλι, Κουάντιο, Πίκολι.