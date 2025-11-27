Η γη της ελιάς: Επιστρέφει με ένα διπλό επεισόδιο

Οι εξελίξεις θα είναι δραματικές στο αποψινό, διπλό επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Η σχέση της Βασιλικής με τον Στέφανο δοκιμάζεται σκληρά. Εκείνος την απομακρύνει για να την προστατεύσει, αλλά η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε συγκρούσεις, απογοήτευση και ζήλια που θα κρίνουν αν η αγάπη τους έχει μέλλον.

Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Ισμήνη κι η Αριάδνη συγκρούονται άσχημα, με την Ισμήνη να εκφράζει, για πρώτη φορά, τη δυσφορία της από τον έλεγχο της Αριάδνης. Ο Μανώλης, με συνεργό την Άννα, αποφασίζει να στήσει ένα σχέδιο για να ξεμπροστιάσει τη Χριστιάνα. Η Βασιλική είναι έξαλλη από την κοροϊδία του Στέφανου και η Χάιδω την παρηγορεί λέγοντάς της πως απαλλάχτηκε από έναν ψεύτη. Η Κούλα συμφωνεί να συνοδεύσει τον Δημοσθένη στην Αμερική για το καινούργιο χειρουργείο, ενώ η Ασπασία ανυπομονεί να του φυτέψει τον κοριό.

Ο Μιχάλης κραυγάζει ότι είναι αθώος, αλλά η Μαρουσώ έχει δική της ατζέντα. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος καταφθάνει στα Χανιά προκειμένου να τον υπερασπιστεί. Στην Κρήτη σπεύδουν κι ο Τζον με την Αθηνά για να συμπαρασταθούν στον συνεργάτη τους, ενώ η Χριστιάνα είναι σίγουρη πως πρόκειται για πλεκτάνη και κάποιος τον έμπλεξε. Η Δάφνη ενδίδει και στον δεύτερο εκβιασμό, αγνοώντας πως πίσω απ’ όλα κρύβεται ο Ρούσος (Σταύρος Χατζαντριάν), ένας συνεργός της Μαρουσώς. Για κακή της τύχη, όμως, ο Παυλής αντιλαμβάνεται ότι λείπουν λεφτά από τον κοινό τους λογαριασμό.

Η Δάφνη σκαρφίζεται ένα ψέμα προκειμένου να καλύψει το χρηματικό ποσό που λείπει από τον λογαριασμό της τράπεζας, εμπλέκοντας και τη Χριστιάνα σε αυτό. Η Χριστιάνα τής λέει να μην ανησυχεί, χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα, καθώς το μυαλό της είναι στην περιπέτεια του Μιχάλη. Ο Κωνσταντίνος κι ο Κουράκος συναντιούνται με σκοπό να μονιάσουν τις γυναίκες τους πριν πάνε στον γιατρό για τον πρώτο υπέρηχο.

Ο Τζον κι η Αθηνά ζητούν να δουν τον Μιχάλη κι ο Λυκούργος αναλαμβάνει να μιλήσει στη Μαρουσώ. Η Βασιλική πλησιάζει τον Στάθη και του λέει πως είχε δίκιο με τον Στέφανο, μιας κι αποδείχτηκε σκάρτος. Η Χριστιάνα καταφέρνει να δει τον Μιχάλη κι εκείνος της μιλάει για τον άσχημο χωρισμό του με τη Μαρουσώ. Ο Παυλής ζητάει από τη Δάφνη να φορέσει ένα από τα κοσμήματα, που εκείνη έχει πουλήσει όμως, και να βγουν για φαγητό. Η Ερωφίλη νιώθει έντονη αδιαθεσία και λιποθυμάει. Η Αλεξάνδρα επιμένει να πάνε στον γιατρό κι εκεί ανακαλύπτουν ότι είναι έγκυος.

Δείτε το trailer

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias