26.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Η Planetek Hellas αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στο Διαστημικό Οικοσύστημα
26 Νοεμβρίου 2025

Η Planetek Hellas αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στο Διαστημικό Οικοσύστημα

Πώς μια ελληνική εταιρεία προσθέτει αξία στην εθνική προσπάθεια και ενισχύει τη θέση της χώρας στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Spotlight

Sky is the limit, or maybe not? Η ελληνική παρουσία στο Διάστημα μετασχηματίζεται και αποκτά το βάθος, τη συνέπεια και την τεχνολογική επάρκεια που απαιτεί ο σύγχρονος ευρωπαϊκός και διεθνής ανταγωνισμός.

Με έναν σαφή προσανατολισμό προς την εθνική τεχνολογική αυτονομία και την ενίσχυση των στρατηγικών ικανοτήτων της χώρας, η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα που την τοποθετεί στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η Planetek Hellas, μια εταιρεία που σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών έχει διαμορφώσει έναν από τους πιο σταθερούς και αξιόπιστους πυλώνες της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Ως πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία, η Planetek Hellas έχει εξελιχθεί σε κομβικό μοχλό της στρατηγικής αυτοδυναμίας της Ελλάδας, ειδικευόμενη στην ανάπτυξη λογισμικού για διαστημικά και επίγεια συστήματα, καθώς και στην αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης της Γης για κρίσιμες εφαρμογές διττής χρήσης (Dual Use).

Με μια εξειδικευμένη ομάδα 50 Ελλήνων μηχανικών και επιστημόνων, η εταιρεία λειτουργεί ως επιταχυντής του ελληνικού οικοσυστήματος Διαστήματος, ενισχύοντας την αλυσίδα αξίας. Η Planetek Hellas πρωτοστατεί σε έργα αιχμής, όπως ο ελληνικός κυβό-δορυφόρος OptiSat με σύστημα ασφαλούς επικοινωνίας λέιζερ, ο Ελληνικός Κυβερνητικός Κόμβος Δορυφορικών Δεδομένων και το Payload Data Ground Segment (PDGS) του εθνικού διαστημικού προγράμματος.

Η τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας αναδεικνύεται μέσα από τη δημιουργία και κατοχύρωση πρωτότυπης τεχνολογίας. Η ευρωπαϊκή πατέντα EP3347852, που αφορά στη συμπίεση δορυφορικών δεδομένων εν πτήσει, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας της Planetek Hellas να παράγει καινοτομίες με υψηλή προστιθέμενη αξία και διεθνή εφαρμογή.

Η διεθνής παρουσία της Planetek Hellas είναι ισχυρή και σταθερή, καθιστώντας την αναγνωρισμένο παράγοντα του ευρωπαϊκού διαστημικού οικοσυστήματος. Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα της ESA, στο Copernicus, καθώς και στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική δραστηριότητα μέσω του European Defence Fund (EDF).

Στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus συγκεκριμένα, η Planetek Hellas παρέχει λύσεις για:

  • Emergency Management (για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας).
  • Border Security (για την FRONTEX).
  • Land Monitoring (για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος).

Αυτές οι συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς (ESA, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EU SatCen, Interpol) και κορυφαίες ευρωπαϊκές βιομηχανίες (Airbus, Leonardo, Indra, Rheinmettal) επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας της.

Επιπροσθέτως, η Planetek Hellas έχει διαμορφώσει μια δυναμική βιομηχανική βάση με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα. Μαζί με περισσότερες από δεκαπέντε ελληνικές εταιρείες και πανεπιστήμια ως υπεργολάβους να συνεισφέρουν πάνω από 40% του τεχνικού αντικειμένου, υλοποιεί το 12% του εθνικού προγράμματος δορυφόρων παρατήρησης γης, το οποίο αναπτύσσεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με αυτό τον τρόπο , αποδεικνύεται ότι, η χώρα διαθέτει μια ώριμη βιομηχανική βάση ικανή να υποστηρίξει έργα υψηλής πολυπλοκότητας.

Σημειώνεται ότι, η στρατηγική συνένωση με τον όμιλο D-Orbit, έναν οργανισμό άνω των 600 εργαζομένων με ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας, παρέχοντας πρόσβαση σε μια εκτεταμένη ευρωπαϊκή παραγωγική και τεχνολογική βάση.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με τον CEO της Planetek Hellas Στέλιο Μπολλάνο στα εγκαίνια του Νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων

Όσο για το νέο Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων της Planetek Hellas αποτελεί το πιο ηχηρό τεκμήριο της ελληνικής διαστημικής ωρίμανσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Planetek Hellas, Στέλιος Μπολλάνος, υπογράμμισε ότι, το Κέντρο αποτελεί το θεμέλιο για τη νέα γενιά εθνικών και ευρωπαϊκών αποστολών. Το Κέντρο έρχεται να στηρίξει την πρώτη διαστημική αποστολή της Planetek Hellas, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο της εταιρείας σε μια μικρή ομάδα αντίστοιχων οργανισμών διεθνώς.

Το νέο Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων είναι το σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν περιορίζεται πια στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά αναλαμβάνει ενεργά τον ρόλο του δημιουργού. Πρόκειται για ένα κομβικό βήμα προς την κατοχύρωση της επιχειρησιακής και τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας και ταυτόχρονα μια απόδειξη ότι μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στις δυνάμεις που διαμορφώνουν το μέλλον του Διαστήματος στην Ευρώπη.

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

