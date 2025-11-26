ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Το νέο τεύχος έρχεται το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το νέο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, ανοίγει έναν βαθύ και αναγκαίο διάλογο με το πιο σκοτεινό και διχαστικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Μια περίοδος που βύθισε τη χώρα σε μια αδυσώπητη αδελφοκτόνο σύγκρουση, δίχασε οικογένειες, γέννησε στρατόπεδα, παγίωσε ιδεοληψίες και καθόρισε –ή καθυστέρησε– την πορεία προς την πρόοδο. Ένας πόλεμος που, πέρα από τις μάχες και τις ήττες, άφησε πίσω του βαθιά τραύματα και ένα φορτίο μνήμης που εξακολουθεί να διχάζει, να αναμοχλεύεται και να επανεξετάζεται.

Στο 9ο τεύχος τους, οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ επιχειρούν να φωτίσουν όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τη δυσκολία του πώς θυμόμαστε, πώς μαθαίνουμε και πώς διαχειριζόμαστε αυτό το παρελθόν. Από τα βουνά όπου γράφτηκαν οι πιο σκληρές συγκρούσεις, έως τη Μακρόνησο – τόπο εξορίας, πειθαναγκασμού και ανεξίτηλου συμβολισμού – το περιοδικό σκιαγραφεί το πεδίο ενός πολέμου που συνεχίζει να μας αφορά.

Με τη συμβολή κορυφαίων ιστορικών και ειδικών, το τεύχος αναδεικνύει κρίσιμα ερωτήματα:

– Θα μπορούσε ο Εμφύλιος να έχει αποφευχθεί και με ποιες προϋποθέσεις;

– Πώς επιβίωναν οι άμαχοι μέσα στην αγωνία, την πείνα και τις μετακινήσεις;

– Ποιος ήταν ο «πόλεμος της επικοινωνίας» και πώς κάθε πλευρά προσπάθησε να πείσει ότι η άλλη υπήρξε η προδοτική;

– Ποια είναι η θέση της Μακρονήσου στη σύγχρονη ιστορική μνήμη;

– Και τι σημαίνουν οι μικροϊστορίες των ανθρώπων που βρέθηκαν ενδιάμεσα – εκείνων που δεν επέλεξαν ποτέ στρατόπεδο αλλά αναγκάστηκαν να επιβιώσουν μέσα στο χάος;

Οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ προσεγγίζουν τον Εμφύλιο όχι ως έναν τετελεσμένο διχασμό, αλλά ως μια ζωντανή συζήτηση που επηρεάζει ακόμη τη συλλογική μας συνείδηση. Ένα τεύχος που θα μας βοηθήσει να ακούσουμε ξανά, με μεγαλύτερη ωριμότητα, μια δύσκολη αφήγηση που εξακολουθεί να καθορίζει ποιοι είμαστε.

