26.11.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Το νέο τεύχος έρχεται το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου το περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΕΣ κυκλοφορεί μαζί με τα ΝΕΑ και ανοίγει έναν διάλογο για το πιο διχαστικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Το νέο τεύχος του περιοδικού ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, ανοίγει έναν βαθύ και αναγκαίο διάλογο με το πιο σκοτεινό και διχαστικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Μια περίοδος που βύθισε τη χώρα σε μια αδυσώπητη αδελφοκτόνο σύγκρουση, δίχασε οικογένειες, γέννησε στρατόπεδα, παγίωσε ιδεοληψίες και καθόρισε –ή καθυστέρησε– την πορεία προς την πρόοδο. Ένας πόλεμος που, πέρα από τις μάχες και τις ήττες, άφησε πίσω του βαθιά τραύματα και ένα φορτίο μνήμης που εξακολουθεί να διχάζει, να αναμοχλεύεται και να επανεξετάζεται.

Στο 9ο τεύχος τους, οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ επιχειρούν να φωτίσουν όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τη δυσκολία του πώς θυμόμαστε, πώς μαθαίνουμε και πώς διαχειριζόμαστε αυτό το παρελθόν. Από τα βουνά όπου γράφτηκαν οι πιο σκληρές συγκρούσεις, έως τη Μακρόνησο – τόπο εξορίας, πειθαναγκασμού και ανεξίτηλου συμβολισμού – το περιοδικό σκιαγραφεί το πεδίο ενός πολέμου που συνεχίζει να μας αφορά.

Με τη συμβολή κορυφαίων ιστορικών και ειδικών, το τεύχος αναδεικνύει κρίσιμα ερωτήματα:
– Θα μπορούσε ο Εμφύλιος να έχει αποφευχθεί και με ποιες προϋποθέσεις;
– Πώς επιβίωναν οι άμαχοι μέσα στην αγωνία, την πείνα και τις μετακινήσεις;
– Ποιος ήταν ο «πόλεμος της επικοινωνίας» και πώς κάθε πλευρά προσπάθησε να πείσει ότι η άλλη υπήρξε η προδοτική;
– Ποια είναι η θέση της Μακρονήσου στη σύγχρονη ιστορική μνήμη;
– Και τι σημαίνουν οι μικροϊστορίες των ανθρώπων που βρέθηκαν ενδιάμεσα – εκείνων που δεν επέλεξαν ποτέ στρατόπεδο αλλά αναγκάστηκαν να επιβιώσουν μέσα στο χάος;

Οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ προσεγγίζουν τον Εμφύλιο όχι ως έναν τετελεσμένο διχασμό, αλλά ως μια ζωντανή συζήτηση που επηρεάζει ακόμη τη συλλογική μας συνείδηση. Ένα τεύχος που θα μας βοηθήσει να ακούσουμε ξανά, με μεγαλύτερη ωριμότητα, μια δύσκολη αφήγηση που εξακολουθεί να καθορίζει ποιοι είμαστε.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Αυτό το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία […]

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

