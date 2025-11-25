Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη βρίσκεται ο 56χρονος Βρετανός Ρόμπερτ Ισόμ που προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες στη σύντροφό του με αποτέλεσμα να παραμείνει καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο για την υπόλοιπη ζωή της.

Μόλις 27 λεπτά ήταν αρκετά για τους ήταν αρκετά για τους ενόρκους ώστε να καταδικάσουν τον 56χρονο. Ο Ισομ είχε σπάσει ον λαιμό της Τρούντι Μπέρτζες όταν του είχε πει ότι θα τον εγκαταλείψει.

Η 57χρονη νοσηλεύτηκε για τρεις μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας με τους γιατρούς να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι δεν θα καταφέρει να αναπνεύσει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Μεταφέρθηκε στη μονάδα για τα τραύματα στη σπονδυλική στήλη όπου κάνει θεραπείες αποκατάστασης.

Όταν θα βγει από το νοσοκομείο θα χρειαστεί να ζει σε αμαξίδιο, οπότε θα πρέπει η κατοικία της να είναι προσβάσιμη. Θα έχει ακόμη ανάγκη από φυσιοθεραπείες, εργοθεραπεία και 24ωρη φροντίδα για όλη της τη ζωή.

Η ίδια η γυναίκα με βιντεοσκοπημένη κατάθεση μέσα από το νοσοκομείο είπε ότι δεν αισθάνεται τίποτα από το στέρνο και κάτι, ενώ ο πόνος την εμποδίζει να αναπνεύσει.

«Νιώθω τα πόδια μου σαν παγωμένη τσιμεντένια πλάκα» είπε και πρόσθεσε ότι αισθάνεται το σώμα «σαν να είμαι σε μια πολύ στενή πανοπλία».

«Νιώθω το λαιμό μου και τα χέρια μου είναι εν μέρει παράλυτα, αλλά μπορώ να τα κουνήσω. Δυστυχώς οι παλάμες μου είναι πάρα πολύ μουδιασμένες και δεν μπορώ να κλείσω τα δάχτυλα, οπότε δεν μπορώ να σηκώσω ή να κρατήσω κάτι».

Και όμως, είπε η ίδια, ελπίζει για το μέλλον.

«Πρέπει να κρατηθείς από την ελπίδα γιατί μου πήρε κάθε χαρά που είχα, ειδικά το να παίζω με την εγγονή μου. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κουλουράκια, δεν μπορώ να γυρίσω τις σελίδες του βιβλίου. Προφανώς είναι συντετριμμένη, η ζωή μου έχει καταστραφεί».

Ηταν κακοποιητικός και βίαιος

Η Μπέρτζες είχε γνωριστεί με τον Ίσομ το 2017, λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Αρχικά η σχέση τους ήταν γεμάτη αγάπη και πάθος, αλλά σταδιακά ο Ίσομ έγινε κακοποιητικός, βίαιος και ήθελε να την ελέγχει.

Φέτος τον Φεβρουάριο η Μπέρτζες αποφάσισε ότι δεν πάει άλλο και του είπε ότι η σχέση αυτή πρέπει να τελειώσει. Ο Ίσομ εξερράγη, την άρπαξε από το κεφάλι και το πίεσε με τα δύο χέρια προς τα κάτω. «Ένιωσα τον λαιμό μου να σπάει», είπε στο δικαστήριο η Μπέρτζες για τις τραγικές στιγμές που έζησε.

Προσπάθησε να ουρλιάξει αλλά η φωνή της δεν έβγαινε, αυτός όμως συνέχει να της πιέζει το κεφάλι.