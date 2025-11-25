Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι ομόφυλοι γάμοι πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλη την Ένωση

Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε την Τρίτη ότι οι γάμοι ομοφύλων πρέπει να γίνονται σεβαστοί σε ολόκληρη την Ένωση και επέκρινε την Πολωνία επειδή αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον γάμο δύο πολιτών της που τελέστηκε στη Γερμανία.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι η Πολωνία έκανε λάθος που δεν αναγνώρισε τον γάμο του ζευγαριού όταν αυτό επέστρεψε στη χώρα, με το σκεπτικό ότι η πολωνική νομοθεσία δεν επιτρέπει γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. «Παραβιάζει όχι μόνο την ελευθερία μετακίνησης και διαμονής, αλλά και το θεμελιώδες δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής», σημείωσε.

Ελευθερία για μια «κανονική οικογενειακή ζωή»

Στην κατά κύριο λόγο καθολική Πολωνία, ο αγώνας για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ για χρόνια παρουσιαζόταν από την εξουσία ως μια επικίνδυνη ξένη ιδεολογία. Ωστόσο, η σημερινή κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα σύμφωνα συμβίωσης, συμπεριλαμβανομένων των ομόφυλων ζευγαριών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τη δεσμευτική απόφαση κατόπιν αιτήματος πολωνικού δικαστηρίου που χειριζόταν την υπόθεση των δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν προσβάλει την άρνηση καταχώρισης του γερμανικού πιστοποιητικού γάμου τους στο πολωνικό ληξιαρχείο.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε στο Βερολίνο το 2018, έχει ταυτοποιηθεί στην υπόθεση μόνο με τα αρχικά του. Δικηγόρος τους αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση.

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν την ελευθερία να μετακινούνται σε άλλα κράτη-μέλη και να έχουν εκεί, αλλά και μετά την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους, «μια κανονική οικογενειακή ζωή», ανέφερε το δικαστήριο.

«Όταν δημιουργούν οικογενειακή ζωή σε ένα κράτος-μέλος υποδοχής, ιδίως μέσω γάμου, πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να συνεχίσουν αυτή την οικογενειακή ζωή όταν επιστρέψουν στο κράτος-μέλος καταγωγής τους.»

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι αυτό δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν τον γάμο ομοφύλων στην εθνική τους νομοθεσία. Αλλά δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις σε βάρος ομόφυλων ζευγαριών ως προς την αναγνώριση γάμων που έχουν τελεστεί στο εξωτερικό.

Το έργο της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για την προώθηση του νομοσχεδίου σχετικά με τις ομόφυλες ενώσεις καθυστερεί λόγω αντιστάσεων από τον συντηρητικό εταίρο της.

Ο εθνικιστής Πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, έχει επίσης δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο «σε κάθε νομοσχέδιο που θα υπονόμευε το συνταγματικά προστατευμένο καθεστώς του γάμου».