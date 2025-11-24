newspaper
24.11.2025
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα
24 Νοεμβρίου 2025

Η Βουλή τίμησε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης – Οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα κόμματα

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετήθηκαν για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης - Τα μηνύματα των βουλευτών και οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις τους

Σύνταξη
Με διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, οι εκπρόσωποι των κομμάτων τίμησαν, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, τον εορτασμό για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, εκ μέρους της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι «είναι καθήκον όλων μας να αναδεικνύουμε, από αυτό το βήμα της Βουλής, την ιστορική και εθνική σημασία της αντίστασης».

«Η εθνική μας Αντίσταση υπήρξε η έμπρακτη απόδειξη ότι ψυχή του ελληνικού λαού δεν υποτάσσεται, ότι η Ελλάδα, ακόμα και όταν γονατίζει, δεν παραδίδεται», είπε ο κ. Μπούγας, χαρακτηρίζοντας την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου στις 25 Νοεμβρίου του 1942, «ως μία από τις σημαντικότερες πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ευρώπη».

Όπως τόνισε, «κυρίως είναι μια ιστορική νίκη με μήνυμα ενότητας, όπου άνθρωποι με διαφορετικές ιδεολογίες, Έλληνες και σύμμαχοι ενώθηκαν και πολέμησαν ο ένας δίπλα στον άλλο για έναν υπέρτατο σκοπό, την απελευθέρωση από τις δυνάμεις της κατοχής».

Καταληκτικά ο κ. Μπουγάς ανέφερε πως «με κοινή προσπάθεια, με δικαιοσύνη, ισονομία και αλληλεγγύη απορρίπτουμε τον τοξικό και διχαστικό λόγο, ενδυναμώνουμε την κοινωνική συνοχή και ενισχύουμε το κράτος δικαίου. Η Εθνική μας Αντίσταση ανήκει σε όλους τους Έλληνες, αποτελεί λαμπρή σελίδα στην ιστορία μας και υπενθυμίζει ότι ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή. Αυτό το μήνυμα οφείλουμε να διακηρύττουμε προς φίλους αλλά και επίδοξους σφετεριστές της εθνικής μας κυριαρχίας και να το διαφυλάττουμε ζωντανό στις επόμενες γενιές».

«Η μνήμη της Αντίστασης μας καλεί σε εγρήγορση»

Από την πλευρά του, ο προεδρεύων του Σώματος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, υπογράμμισε ότι «η Βουλή αποτίει φόρο τιμής σε μία από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την εθνική αντίσταση των ετών 1941-1944». Πρόσθεσε πως «η μνήμη της Αντίστασης μας καλεί σε εγρήγορση απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχισμού, αδικίας και μισαλλοδοξίας», ανέφερε σημειώνοντας ότι «τον Αύγουστο του 1982 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε η αναγνώριση της Ενιαίας Εθνικής Αντίστασης 1941-1944».

Τέλος, επισήμανε πως «η συνεννόηση για την πατρίδα, για τη χώρα μας, απαιτεί από όλους μας γενναιότητα, αμοιβαίες υποχωρήσεις και κυρίως σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Ακόμα και οι όποιες συγκρούσεις, πολιτικές ή μη, προϋποθέτουν κανόνες».

Οι ιδεολογικές προσεγγίσεις των κομμάτων

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε ότι «η βαθειά συλλογική απόφαση για ελευθερία, ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία που χαρακτήρισε την Εθνική Αντίσταση, είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για το εθνικό συμφέρον με την ιστορία να διδάσκει τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι ώστε να μην επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης, ανέφερε ότι «η εμβληματική πράξη της Εθνικής συμφιλίωσης είναι αχτίδα ελπίδας και πολύτιμο δίδαγμα για το τι μπορεί να πετύχει ενωμένος ο ελληνικός λαός ακόμα και με διαφορετικές ιδεολογίες».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Έλενα Ακρίτα, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «δυστυχώς, διαστρεβλώνεται, υποβαθμίζεται, αποσιωπάται και απαξιώνεται ο κυρίαρχος ρόλος της Αριστεράς στην υπεράσπιση του έθνους, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των λαών», και πρόσθεσε ότι παρουσιάζεται διαστρεβλωμένα η ιστορία με κομματική εμπάθεια.

Η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, υπογράμμισε ότι «έριξε φως στα σκοτάδια της βάρβαρης περιόδου της τριπλής φασιστικής κατοχής 1940-1944 ο μαζικός ηρωισμός της αντίστασης και πάλης για την αποτίναξη της». «Όπως τότε έτσι και σήμερα, οι λαοί δεν μπορεί να υπολογίζουν ούτε σε έξωθεν σωτήρες ούτε σε προστάτες. Είναι οι ίδιες οι εργατικές λαϊκές δυνάμεις με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές που μπορούν μόνες τους να υπερασπιστούν τη ζωή και τις ανάγκες τους, επιβάλλοντας το δίκαιο», σημείωσε.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, τόνισε ότι «η Εθνική Αντίσταση δεν ήταν ένα επεισόδιο της ιστορίας – ήταν η ίδια η ψυχή της δημοκρατικής και προοδευτικής Ελλάδας». «Το ΕΑΜ ήταν το πιο ριζοσπαστικό πολιτικό και κοινωνικό εγχείρημα που γνώρισε ποτέ η χώρα. Η μνήμη της αντίστασης δεν είναι παρελθόν αλλά οδηγός για το μέλλον. Και σήμερα, το μήνυμα αυτό, μέσα στις συνθήκες που ζούμε, γίνεται κραυγή», είπε.

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Σοφία Χάιδω Ασημακοπούλου, έκανε λόγο για «ζωντανές παρακαταθήκες που υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία και ο πυρήνας της ύπαρξής μας ως έθνος κερδήθηκε με βαρύ αίμα και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στις προκλήσεις του αύριο».

Ο βουλευτής της Νίκης, Ανδρέας Βορύλλας, χαρακτήρισε «κορυφαία πράξη γενναιότητας και ενότητας τον αγώνα της χώρας να μην ανεχτεί τη σβάστικα», και συμπλήρωσε ότι η ανατίναξη της γέφυρας στον Γοργοπόταμο είναι φωτεινό παράδειγμα για το τι μπορούν να πετύχουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους όταν ενώνονται.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης «ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ιστορίας μας για τον αγώνα και την ηρωική στάση του ελληνικού λαού που δυστυχώς υποβαθμίζεται και που δεν έχει καμία σχέση με την προδοτική Συμφωνία της Βάρκιζας αλλά και τις πολλές άλλες προδοσίες που σήμερα γίνονται σε βάρος του ελληνικού λαού».

Παράλληλα, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το βιβλίο του «Ιθάκη» –στο οποίο αναφέρεται με επικριτικά σχόλια για την ίδια– χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη που πρόδωσε την εντολή του δημοψηφίσματος». Όπως τόνισε, «η  προδοσία έχει πολλές μορφές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ανιστόρητες ερμηνείες, ιδίως για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου» σημειώνοντας ότι «η ίδια η πράξη καταδεικνύει τη σημασία των υποδομών και των μεταφορών».

Κατέληξε λέγοντας ότι «το να πληγεί η γέφυρα και η σιδηροδρομική σύνδεση ήταν κορυφαία πράξη κατά την αντίσταση. Το να ξεπουλήσει κανείς, κ. Τσίπρα, τους σιδηροδρόμους και τις μεταφορές είναι κορυφαία πράξη παράδοσης ενός στρατηγικού εργαλείου και κορυφαία πράξη υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της χώρας».

Η ανεξάρτητη βουλευτής, που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας, Ραλλία Χρηστίδου, ανέφερε ότι «η επέτειος της Εθνικής Αντίστασης και η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, δεν είναι απλώς μια ιστορική στιγμή· είναι μια ανοιχτή πληγή μνήμης και ταυτόχρονα μια σύγχρονη πυξίδα, γιατί ήταν η στιγμή εκείνη που το εμείς νίκησε το εγώ, που παραμερίστηκαν οι ιδεολογικές άβυσσοι».

sp_banner_Desk
