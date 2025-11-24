Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η υιοθέτησή της αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά και την οικονομία της χώρας μας. Καθώς οι απαιτήσεις δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για ΑΙ λύσεις αυξάνονται συνεχώς, η ανάγκη για εξειδικευμένους AI engineers γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, η Netcompany, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ευρώπη, επενδύει συστηματικά τόσο σε τεχνολογίες AI όσο και στη νέα γενιά των ανθρώπων που θα τις εξελίξουν και θα τις ενσωματώσουν σε κάθε υπηρεσία, κάθε διαδικασία και προϊόν της.

«AI-native» αρχιτεκτονική σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη

Το ΑΙ αποτελεί, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια θεμέλιο της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας που χτίζεται στο τρίπτυχο άνθρωποι – μεθοδολογία – προϊόντα και πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες που έχει ήδη αναπτύξει – όπως το PULSE, που ενοποιεί δεδομένα από διαφορετικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο και ψηφιοποιεί επιχειρησιακές διαδικασίες για να προσφέρει πλήρη εικόνα και άμεση υποστήριξη λήψης αποφάσεων, αλλά και το EASLEY AI που λειτουργεί ως μια πλατφόρμα ανάπτυξης ψηφιακών βοηθών (AI Assistants), συγκροτούν μία ολοκληρωμένη «AI-native» αρχιτεκτονική.

Πρόκειται για πλατφόρμες που ήδη λειτουργούν σε κρίσιμες υποδομές σε όλη την Ευρώπη, από αεροδρόμια και μεταφορές έως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και κρατικές αρχές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της ηπείρου προς όφελος εκατομμυρίων πολιτών.

Στη χώρα μας, η εταιρεία, αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη σε πληθώρα έργων. Από τον εκσυγχρονισμό της απονομής συντάξεων και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, έως τους προηγμένους AI Assistants και Agents που έχει αναπτύξει για τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, βελτιστοποιεί και επιταχύνει κρίσιμες διαδικασίες με τρόπο αξιόπιστο και ασφαλή.

Το Netcompany AI Academy

Τώρα, κάνει το επόμενο βήμα: αναπτύσσει τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν- και θα επιταχύνουν- αυτή τη διαδρομή, μέσω του AI Academy που μόλις ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Το Netcompany AI Academy είναι μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τη νέα γενιά μηχανικών πληροφορικής με τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων για νεοπροσληφθέντες μηχανικούς πληροφορικής από διαφορετικά ακαδημαϊκά υπόβαθρα, το οποίο συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, workshops και συμμετοχή σε πραγματικά projects, με στόχο οι νέοι μηχανικοί να μάθουν, να δημιουργήσουν και να εξελιχθούν στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από έμπειρα στελέχη της Netcompany και εξειδικευμένους συνεργάτες της Microsoft, με σκοπό να «χτίσουν» τους AI engineers του αύριο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας.

Εκεί όπου συναντιούνται ταλέντο, τεχνολογία και υπεύθυνη καινοτομία

Δεν πρόκειται συνεπώς για μια απλή «ακαδημία»· είναι ένας χώρος όπου οι άνθρωποι αποκτούν τα εφόδια για τις τεχνολογικές λύσεις που οι ίδιοι θα δημιουργήσουν. Σε ερώτηση για τη νέα αυτή πρωτοβουλία ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, CEO Netcompany SEE & EUI, μας είπε σχετικά:

«Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει το στρατηγικό μας όραμα για τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου κόμβου AI στη Θεσσαλονίκη, όπου ταλέντο, τεχνολογία και υπεύθυνη καινοτομία συναντιούνται. Δεν μιλάμε πλέον απλώς για το πώς το AI μπορεί να μας υποστηρίξει σε απλά tasks· προετοιμάζουμε την επόμενη γενιά για την εποχή του Agentic AI. Και είναι αυτοί οι ταλαντούχοι μηχανικοί που εκπαιδεύουμε σήμερα, εκείνοι που θα διαμορφώσουν αύριο λύσεις που θα ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας πραγματική αξία».

Με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της, υποστηρίζοντάς τους ώστε να χτίσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επόμενη ημέρα.

Μάθε περισσότερα για τη Netcompany εδώ.

