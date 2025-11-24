Αυτόν τον Νοέμβριο θα κολλήσεις με τα ντοκιμαντέρ

Μπορεί ο μήνας αυτός να λειτουργεί για τους περισσότερους ως το προπύργιο των γιορτών, για όλους εμάς που αγαπάμε το σινεμά και ειδικότερα τα ντοκιμαντέρ είναι μαγεία. Πλέον, αυτό το είδος κινηματογράφου βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και αν και δεν είναι μυθοπλασία, μπορεί να σε ταξιδέψει πολύ μακριά και να σου γεμίσει την καρδιά με συναίσθημα και το μυαλό με σκέψη. Μία αληθινή ιστορία άλλωστε κερδίζει στα σημεία.

Το Νοέμβρη θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από τη remastered εκδοχή του «The Beatles Anthology», με το ολοκαίνουργιο επεισόδιο, μέχρι τον Chris Hemsworth που θα μας παρασύρει σε ένα βαθιά ανθρώπινο road-trip με τον πατέρα του που πάσχει από Alzheimer και το «The Yogurt Shop Murders» που επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα στην ιστορία του Τέξας. Τρεις διαφορετικές ματιές στην ανθρώπινη εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις.

THE BEATLES ANTHOLOGY …Remastered!

Τριάντα χρόνια μετά το τηλεοπτικό του ντεμπούτο, το «The Beatles Anthology», το ντοκιμαντέρ που μας μύησε στην ιστορία των Σκαθαριών, επιστρέφει πλήρως αποκατεστημένο και έτοιμο να γράψει ξανά την ιστορία με μία νέα προσθήκη.

Η νέα εκδοχή φέρει την υπογραφή των εταιρειών παραγωγής του Peter Jackson: χρησιμοποιώντας την ίδια πρωτοποριακή τεχνολογία AI για αποκατάσταση χρώματος, demixing και ήχο Dolby Atmos, τα αρχικά οκτώ επεισόδια του 1995 μεταμορφώνονται σε ένα 4K UHD θέαμα, δίνοντας την πιο ζωντανή εκδοχή της ιστορίας τους.

Το μεγάλο δέλεαρ είναι το ένατο επεισόδιο, με τίτλο «Behind Anthology: The Reunion Sessions (1994–1995)». Γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Oliver Murray, αυτό το κεφάλαιο είναι ένα σπάνιο «παράθυρο» στα παρασκήνια της επανένωσης.

Θα παρακολουθήσουμε τους Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr να συνεργάζονται ξανά, 25 χρόνια μετά τη διάλυση. Το επεισόδιο αποκαλύπτει από αδημοσίευτα πλάνα -από τις συνεδρίες στο Friar Park, μέχρι τους τρεις τους να προσπαθούν να «συνομιλήσουν» μουσικά με τη φωνή του John Lennon από τα demos του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ringo Starr: «Όταν ξαναβρεθήκαμε για το Anthology, δεν προσπαθούσαμε να αναστήσουμε τους Beatles. Προσπαθούσαμε να συμφιλιωθούμε με το γεγονός ότι είχαμε υπάρξει Beatles.»

Στις 26 Νοεμβρίου 2025, η remastered σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+, φέρνοντας μαζί της πέρα από μια μοναδική οπτικοακουστική αναβάθμιση, και ένα ολοκαίνουριο 9ο επεισόδιο για ένα ντοκιμαντέρ που αποτελεί μια βαθιά, συγκινητική ματιά στη φιλία, την απώλεια και τη συμφιλίωση, με την τεχνολογική ματιά του 21ου αιώνα. Μην το χάσετε!

Chris Hemsworth: A Road Trip To Remember

Ο ηθοποιός Chris Hemsworth κάνει ένα ταξίδι ζωής, σε ένα προσωπικό έργο με θέμα όχι τον ίδιο αλλά τη σχέση με τον πατέρα του Craig Hemsworth. Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Chris μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Alzheimer, κάνουν ένα road-trip που πάντα ήθελαν ως μία «επιστροφή στο παρελθόν» στην Αυστραλία, ξεκινώντας από ένα προάστιο της Μελβούρνης έως τις απομονωμένες εκτάσεις της Northern Territory. Ως ταξιδιωτικό μέσο επιλέγουν τις μοτοσυκλέτες τους, επαναφέροντας μνήμες, επισκέψεις σε μέρη της κοινής τους ζωής, συνδυάζοντας προσωπική αφήγηση με επιστημονική έρευνα για τη μνήμη.

Ένα βαθιά ανθρώπινο έργο που αναδεικνύει θέματα σχέσεων, τη σημασία των αναμνήσεων, της σύνδεσης, της κοινωνικής επαφής και της επανασύνδεσης με το παρελθόν για τη γνωστική υγεία και τη μείωση του κινδύνου άνοιας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Tom Barbor‑Might, ενώ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στην παραγωγή συναντάμε εκτός των άλλων και την εταιρεία Protozoa Pictures του Darren Aronofsky. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Chris Hemsworth ασχολείται με τέτοια θέματα, καθώς το έργο έρχεται μετά τη σειρά Limitless with Chris Hemsworth, όπου ο ηθοποιός εξερευνεί θέματα υγείας, μακροζωίας και ανθρωπίνων δυνατοτήτων.

Το CHRIS HEMSWORTH: A ROAD TRIP TO REMEMBER έρχεται στις 24/11 στο Disney+ και ετοιμαστείτε να συγκινηθείτε.

The Yogurt Shop Murders

Πόσα «γιατί» μπορεί να αντέξει ένας τόπος; Πώς μια κοινωνία μπορεί να χωνέψει τις δολοφονίες τεσσάρων έφηβων κοριτσιών που πήγαν να φάνε παγωτό και δεν γύρισαν ποτέ; Αυτό ακόμα συγκλονίζει τη σκέψη των κατοίκων στο Όστιν του Τέξας, που έμελλε να ζήσει στις 6 Δεκεμβρίου του 1991 ένα από τα χειρότερα εγκλήματα της ιστορίας του.

Η σειρά ντοκιμαντέρ, γυρισμένη σε 4 επεισόδια, ξανανοίγει την υπόθεση για τις δολοφονίες στο κατάστημα “I Can’t Believe It’s Yogurt!”, με το χώρο να έχει στη συνέχεια πυρποληθεί από τον δράστη.

Στη σειρά θα κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι το 1991 και θα μάθουμε τα πάντα για την υπόθεση μέσα από συνεντεύξεις με συγγενείς, φίλους, επικεφαλής ερευνητές, ρεπόρτερ/δημοσιογράφους, νομικούς, καθώς και ανακριτικά βίντεο, ειδήσεις και νέο αρχειακό υλικό. Τι πήγε λάθος; Ποιες ήταν οι αστοχίες της έρευνας; Ποιος ο ρόλος του DNA;

Ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι η εμπλοκή της εταιρείας Fruit Tree (της Emma Stone) μαζί με την A24 που εξηγεί την «σινεφίλ» αισθητική σε ένα true-crime ντοκιμαντέρ.

Το THE YOGURT SHOP MURDERS του ΗΒΟ ΜΑΧ είναι στην #to-watch-list για binge-watching αυτό τον μήνα. Διαθέσιμο ήδη αποκλειστικά στο Vodafone TV.

