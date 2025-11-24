Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιβεβαίωσε γι’ ακόμα μία εβδομάδα τη σταθερή κυριαρχία του στους πίνακες τηλεθέασης. Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σημειώνοντας 14,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή κατέγραψε ποσοστό 16,9%. Σε επιμέρους κοινά, το «Τούνελ» έφτασε ως το 22,2%.

Με έντονο ενδιαφέρον, το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί κάθε Παρασκευή βράδυ τα στοιχεία που αποκαλύπτει η βραβευμένη δημοσιογράφος για τις σκοτεινές υποθέσεις που ερευνά, ανεβάζοντας την κάλυψη στους 965.000 τηλεθεατές.

#FosStoTounel