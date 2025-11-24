Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Για μια ακόμα Παρασκευή, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, κέρδισε το κοινό και την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιβεβαίωσε γι’ ακόμα μία εβδομάδα τη σταθερή κυριαρχία του στους πίνακες τηλεθέασης. Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε αμετακίνητη από την κορυφή και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, σημειώνοντας 14,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.
Στο γενικό σύνολο, η εκπομπή κατέγραψε ποσοστό 16,9%. Σε επιμέρους κοινά, το «Τούνελ» έφτασε ως το 22,2%.
Με έντονο ενδιαφέρον, το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί κάθε Παρασκευή βράδυ τα στοιχεία που αποκαλύπτει η βραβευμένη δημοσιογράφος για τις σκοτεινές υποθέσεις που ερευνά, ανεβάζοντας την κάλυψη στους 965.000 τηλεθεατές.
#FosStoTounel
