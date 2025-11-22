newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 15:52
Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 16:04

Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε σήμερα «απελπιστικά ασυνάρτητη» τη δημόσια έρευνα για τον κορονοϊό (Covid-19), η οποία επέκρινε δριμύτατα τη διαχείριση εκ μέρους του της πανδημίας, στα συμπεράσματά της που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την αυτήν τη δημόσια έρευνα, περίπου 23.000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στην Αγγλία, εάν η πρώτη καραντίνα στις αρχές της πανδημίας είχε επιβληθεί νωρίτερα.

Καταγγέλλει επίσης το «χάος» που επικρατούσε τότε στους κόλπους της συντηρητικής κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον.

Η έρευνα που «καίει» τον Μπόρις Τζόνσον

Σύμφωνα με την έρευνα, οι βρετανικές αρχές και ειδικά η κυβέρνηση υπό τον Μπόρις Τζόνσον πήραν σοβαρά τον ιό «πάρα πολύ αργά».

«Περισσότερα από τρία χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας, συνεχίζουν να λογομαχούν προκειμένου να μάθουν τι δεν λειτούργησε», έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον στο άρθρο γνώμης του στη Daily Mail.

«Εξακολουθώ και λυπάμαι βαθιά για τα σφάλματα που διέπραξε η κυβέρνηση που εγώ διηύθυνα και έχω πολλή συμπόνια για όλους εκείνους που υποφέρουν», υπογράμμισε.

«Ό,τι εγώ μπορώ να πω, είναι πως κάθε άνθρωπος που ενεπλάκη έκανε το καλύτερο, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες», συνέχισε ο Συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός.

Ο ίδιος έκρινε πως τα συμπεράσματα της δημόσιας έρευνας είναι «μπερδεμένα» και «απελπιστικά ασυνάρτητα».

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, η έρευνα απέτυχε να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα: «Από πού προήλθε ο ιός; Και οι καραντίνες άξιζαν το τρομακτικό τίμημα που πληρώσαμε;».

Μια ομάδα συγγενών θυμάτων της Covid-19 ζήτησε χθες την απόσυρση όλων των προνομίων, οικονομικών και θεσμικών, τα οποία απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Είναι αφόρητο να περιμένουν από οικογένειες που πενθούν να επιδοτούν τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, οι αποφάσεις του οποίου οδήγησαν στον θάνατο των δικών μας», τονίζουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς στην Ευρώπη σε σχέση με την πανδημία, με περίπου 226.000 θανάτους.

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Ξενοδοχεία: Έκρηξη ενδιαφέροντας από διεθνή brands για είσοδο στην Ελλάδα 

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
Βόλεϊ 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου για την 5η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 4.

Σύνταξη
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Χαρακτήρας 22.11.25

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο
Δύο γυναίκες 22.11.25

Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

H ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην πρωτεύουσα με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση».

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη

LIVE: Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Στουτγκάρδη για την 11η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν
Bundesliga 22.11.25

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Λεβερκούζεν για την 11η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 
Τότε & τώρα 22.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Με αστείρευτο χιούμορ που ισορροπεί με την πολιτική οξύτητα και τον αυτοσαρκασμό, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη

Ο Πνευμονίδης έκανε ματσάρα, πέτυχε δύο γκολ και ο Ολυμπιακός Β’ ήρθε ισόπαλος με σκορ 2-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου, σε ένα πολύ όμορφο ματς που διεξήχθη στο Ρέντη – Παραμένει στην κορυφή ο Ηρακλής μετά το 1-0 επί της Καβάλας

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.11.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

LIVE: Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία
Χωροφυλακίστικη αντίληψη 22.11.25

Τσουκαλάς: Οι χθεσινές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές δείχνουν ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ανοχής στην ανομία

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην υπόθεση των υποκλοπών που αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι από την αρχή η κυβέρνηση λειτούργησε ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση
Opinion 22.11.25

Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση

Ο τρόπος υποχρέωσης ενός μάρτυρα να καταθέσει ενόρκως την αλήθεια είναι, τουλάχιστον όσο βρίσκεται επί της γης, η απειλή της ποινικής κύρωσης. Ο δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου αναφέρεται στη μη προσέλευση του Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντύπας Καρίπογλου
