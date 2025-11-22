Εθνική Γαλλίας: Σημαντικά φιλικά στις ΗΠΑ με Βραζιλία και Κολομβία

Η Εθνική Γαλλίας θα προετοιμαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς αντιμετωπίζοντας τη Βραζιλία και την Κολομβία σε δύο διεθνή φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/11) ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό.

Οι «Μπλε» θα παίξουν με την Κολομβία στη Φλόριντα και με τη Βραζιλία στη Βοστόνη, κατά το διεθνές παράθυρο μεταξύ 23 και 31 Μαρτίου, περίπου τρεις μήνες πριν διεξαχθεί η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

«Δεν έχει υπογραφεί ακόμη τίποτα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο ώστε να αναπνεύσουμε… αμερικανικό αέρα τον Μάρτιο με δύο υψηλού κύρους αντιπάλους. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη ευκαιρία, αφού το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί εκεί», δήλωσε ο Φιλίπ Ντιαλό σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων.

«Η Βραζιλία είναι στο γκρουπ των ισχυρών, οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τη συναντήσουμε στη φάση των ομίλων. Η Κολομβία μπορεί να είναι αντίπαλος, οπότε θα δούμε τι θα πει ο Ντιντιέ Ντεσάν Όσο περιμένουμε την κλήρωση, προχωράμε καλά».

Η Γαλλία θα είναι στους ισχυρούς για την κλήρωση του Μουντιάλ, η οποία θα διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ η Κολομβία θα βρίσκεται στο Pot 2.

Πέρα από τα φιλικά του Μαρτίου, ο Ντιαλό επιβεβαίωσε ότι οι δύο φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές θα δώσουν ακόμη δύο φιλικά τον Ιούνιο. Ελπίζει να γίνουν επί γαλλικού εδάφους, ώστε ο Ντεσάν -ο μακροβιότερος ομοσπονδιακός τεχνικός στην ιστορία της Γαλλίας- να έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το γαλλικό κοινό, καθώς θα αποχωρήσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.