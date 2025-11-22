Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Οι Μαϊάμι Χιτ πέρασαν σαν «σίφουνας» από το Σικάγο, καθώς επικράτησαν των Μπουλς με 143-107. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Έρικ Σποέλστρα ανέβηκε στο 10-6, ενώ η ομάδα του Ιλινόι έπεσε στο 8-7 και οι Χιτ συνεχίζουν να είναι στο… κόλπο του NBA Cup.

Κορυφαίος για τους Χιτ ήταν ο Κέλ Ελ Γουέρ με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ σημαντικά συνέβαλαν οι Πάουελ με 19 πόντους και Αντεμπάγιο με 18. Συνολικά 8 από τους 11 παίκτες των φιλοξενούμενων που πάτησαν παρκέ σκόραραν διψήφιο αριθμό πόντων. Για τους Μπουλς, ο Ντοσούνμου σκόραρε 23 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ είχε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ωστόσο οι επιδόσεις τους δεν αρκούσαν για να πάρουν τη νίκη. Συνολικά, αγωνίστηκαν 12 παίκτες, και μόνο 4 ήταν διψήφιοι στο σκοράρισμα.

Οι Μπρούκλιν Νετς έφυγαν από τη Βοστώνη με την τρίτη νίκη τους στη φετινή σεζόν, καθώς επικράτησαν των Σέλτικς με 105-113, για να ανέβουν στο 3-12. Από την άλλη, οι Σέλτικς έπεσαν στο 8-8.

Κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα του Μπρούκλιν ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, με 33 πόντους και 8 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Νικ Κλάξτον, ο οποίος κατέγραψε 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ, για να σημειώσει το πρώτο triple-double της καριέρας του. Απότ τους Σέλτικς, ο Μπράουν είχε 26 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική προσπάθεια έκανε και ο Σάιμονς, με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ προερχόταν από τον πάγκο.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ Cup

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ιντιάνα Πέισερς 120-109

Μπόστον Σέλτικς – Μπρούκλιν Νετς 105-113

Τορόντο Ράπτορς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 140-110

Σικάγο Μπουλς – Μαϊάμι Χιτ 107-143

Ντάλας Μάβερικς – Νιου Όρλεανς Πέλικανς 118-115

Φίνιξ Σανς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 114-113

Χιούστον Ρόκετς – Ντένβερ Νάγκετς (109-112)

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (123-127)

Γιούτα Τζαζ – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (112-144)