Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Υγεία 22 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η Ευρώπη στην υιοθέτηση της AI στην υγειονομική περίθαλψη, ωστόσο – όπως προειδοποιεί σε έκθεσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) – αυτό γίνεται χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για ασθενείς και προσωπικό.

Η έλλειψη απαραίτητων ασφαλιστικών δικλείδων ενδέχεται να εντείνει τις ανισότητες και τον κίνδυνο ιατρικών λαθών

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η ρύθμιση, η χρηματοδότηση και το νομικό πλαίσιο παραμένουν ελλιπή. Αν και η Ευρώπη φαίνεται να μεταμορφώνει τον τομέα υγείας της, υποσχόμενη καλύτερη φροντίδα και μειωμένη πίεση στο προσωπικό, ωστόσο παρατηρείται απουσία κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι μόλις τέσσερις χώρες από τις 50 που αναλύθηκαν σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία διαθέτουν εθνική στρατηγική AI για την υγεία, γεγονός που – σύμφωνα με τον ΠΟΥ – μπορεί να εντείνει τις ανισότητες και τους κινδύνους λαθών.

Στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την άλλη, τονίζεται ακριβώς ο στόχος της ισότητας στην υγεία, καθώς «η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από κατάλληλες πολιτικές μπορεί να κάνει την περίθαλψη πιο αποτελεσματική, προσβάσιμη και οικονομικά βιώσιμη».

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων υγειονομικής περίθαλψης και να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις, όπως η αύξηση του κόστους, οι ανεπάρκειες και η ζήτηση για περίθαλψη υψηλότερης ποιότητας. Επιπλέον, στον τομέα της διάγνωσης, ενισχύει την ακρίβεια και καθιστά δυνατή την έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών, οδηγώντας συχνά σε λιγότερο επεμβατικές και κοστοβόρες θεραπείες.

Επίσης μπορεί να απλουστεύσει τα διοικητικά καθήκοντα, όπως ο προγραμματισμός ραντεβού ασθενών, η τιμολόγηση και η διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να παραμένουν επικεντρωμένοι στην περίθαλψη των ασθενών.

Τα ευρήματα της έκθεσης του ΠΟΥ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του ΠΟΥ την οποία επικαλείται το Euronews, οι μισές από τις χώρες έχουν εισαγάγει chatbots AI για ασθενείς, ενώ 32 χρησιμοποιούν εργαλεία διαγνωστικής υποβοηθούμενα από τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως για απεικόνιση και εντοπισμό παθολογιών. Εξερευνούν επίσης εφαρμογές AI για έλεγχο ασθενών, παθολογία, ψυχική υγεία, ανάλυση δεδομένων, διοικητικά καθήκοντα και σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ισπανία, για παράδειγμα, δοκιμάζει εργαλεία AI για ενίσχυση της έγκαιρης διάγνωσης, η Φινλανδία χρησιμοποιεί AI για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και η Εσθονία την εφαρμόζει στην ανάλυση δεδομένων.

Ωστόσο, παρότι 26 χώρες έχουν ήδη καθορίσει τις προτεραιότητές τους για την τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία, μόλις 14 έχουν δεσμεύσει σχετική χρηματοδότηση. Ακόμα λιγότερες διαθέτουν εθνική στρατηγική αποκλειστικά για AI στην υγεία. Αυτές είναι η Ανδόρα, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Σουηδία.

Ανάγκη ο άνθρωπος να βρίσκεται στο επίκεντρο

Ο δρ Χανς Κλουγκ, επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης, προειδοποίησε ότι χωρίς «σαφείς στρατηγικές, προστασία προσωπικών δεδομένων, νομικές δικλείδες και επενδύσεις στην ψηφιακή παιδεία», τα εργαλεία αυτά μπορεί να επιδεινώσουν τις ανισότητες υγείας στην Ευρώπη. «Η AI βρίσκεται ένα βήμα πριν επαναστατικοποιήσει την υγειονομική περίθαλψη, αλλά η υπόσχεσή της θα πραγματοποιηθεί μόνο αν οι άνθρωποι και οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε απόφασης», υπογραμμίζει.

Μία σημαντική πρόκληση που καλούνται οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν είναι ότι τα εργαλεία AI βασίζονται σε τεράστια σύνολα δεδομένων που μπορεί να είναι λανθασμένα, μεροληπτικά ή ελλιπή, οδηγώντας έτσι σε αντίστοιχα ιατρικά λάθη, αδιάγνωστες παθήσεις ή λανθασμένες θεραπείες.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι αλάνθαστα, ειδικά όταν υπεισέρχονται πολύπλοκα σενάρια ιατρικής δεοντολογίας. Σε σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο NPJ Digital Medicine τον περασμένο Ιούλιο, η επιστημονική ομάδα εξέτασε το πώς και πότε πρέπει να βασιζόμαστε σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) όπως το ChatGPT σε περιβάλλον υγειονομικών μονάδων.

Βασιζόμενοι οι ερευνητές στο ότι τα LLM «τα χάνουν» όταν τα κλασικά παζλ δέχονται ανεπαίσθητες τροποποιήσεις, εξέτασαν πόσο καλά μετατοπίζονται τα συστήματα AI όταν αντιμετωπίζουν γνωστά ηθικά διλήμματα που είχαν τροποποιηθεί σκόπιμα. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «σκοντάψει» στην πιο οικεία ή διαισθητική απάντηση, ακόμα και όταν αυτή παραβλέπει κρίσιμες λεπτομέρειες.

«Σε καθημερινές καταστάσεις, αυτό μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Αλλά στην υγειονομική περίθαλψη, όπου οι αποφάσεις συχνά έχουν σοβαρές ηθικές και κλινικές επιπτώσεις, η παράλειψη αυτών των αποχρώσεων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τους ασθενείς», επεσήμανε ο Έιαλ Κλανγκ, ένας από τους επικεφαλής συγγραφείς.

Στην έκθεση του ΠΟΥ τονίζεται ότι οι χώρες πρέπει να ξεκαθαρίσουν ποιος είναι υπεύθυνος για λάθη που προκύπτουν από συστήματα AI. Συνιστάται επίσης στην Ευρώπη να εξασφαλίσει ότι οι στρατηγικές AI ευθυγραμμίζονται με τους στόχους δημόσιας υγείας, να εκπαιδεύσει το προσωπικό υγείας στην τεχνητή νοημοσύνη, να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο και τις ηθικές κατευθύνσεις γύρω από τη χρήση της, και να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει διαφάνεια ώστε το κοινό να γνωρίζει πώς χρησιμοποιείται η AI στην υγεία.

Σύμφωνα με τον δρα Ντέιβιντ Νοβίλο Ορτίζ, ο οποίος εργάζεται σε πρωτοβουλίες για την AI, τα δεδομένα και την ψηφιακή υγεία στον ΠΟΥ Ευρώπης, η έλλειψη καθαρών προτύπων φαίνεται ότι ήδη κάνει τους εργαζόμενους στην υγεία διστακτικούς στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Απαραίτητη η οικοδόμηση εμπιστοσύνης

Ωστόσο, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αποδοχής των συγκεκριμένων συστημάτων στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους στην κλινική πράξη, είναι ουσιαστικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της, αναφέρει η Κομισιόν.

«Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα υγείας, μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της AI και τη διασφάλιση ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική είναι τόσο ασφαλή όσο και αξιόπιστα» σημειώνεται.

Όπως το θέτει από την πλευρά του ο δρ Ορτίζ, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να «εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα αυτά ελέγχονται για ασφάλεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στον πραγματικό κόσμο προτού φτάσουν στους ασθενείς».

Πέραν αυτών, ζωτικής σημασίας είναι η εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για την έλλειψη της οποίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο ΠΟΥ. Ιδίως στα δημόσια νοσοκομεία είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις κλινικές διαδικασίες, όχι μόνο ως πρόσθετο εργαλείο αλλά στο πλαίσιο μιας ανασχεδιασμένης και πιο αποτελεσματικής διαδικασίας περίθαλψης.

Εξίσου σημαντική είναι η καθιέρωση ενός ισχυρού πλαισίου που θα επιτρέπει στα θύματα να ζητούν αποζημίωση από τους κατασκευαστές σε περιπτώσεις βλάβης που προκαλείται από ελαττωματικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων AI.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί
Υγεία 16.11.25

Οι 5 εντολές της μακροζωίας - Tι προτείνουν οι ειδικοί για την επιβράδυνση της γήρανσης

Οι καθημερινές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιολογική ηλικία του σώματος, τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Τι λέει η επιστήμη για τις συνήθειες που προάγουν τη μακροζωία;

Σύνταξη
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο