Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η χώρα του… καφέ
Ερευνα της LSE για την Ελλάδα του 2025 • Φράση - κλειδί το «café economy»
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- «Δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» – Για άδικους συμψηφισμούς μιλά η οικογένεια Φραγκιαδάκη
- Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
Ερευνα της LSE για την Ελλάδα του 2025
Η χώρα του… καφέ
• Φράση – κλειδί το «café economy»
• Την τελευταία 15ετία ανθούν κυρίως καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, καταλύματα και παρεμφερείς δραστηριότητες
• Αντιθέτως, καταγράφεται δραματική πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας και σημαντική μετατόπισή της προς κλάδους χαμηλής έντασης
• Τα αποκαλυπτικά στοιχεία
Νατοϊκές προετοιμασίες
Ασκήσεις πολέμου στα Βαλκάνια
• Σενάρια με βομβαρδισμούς σε Βουλγαρία, Ρουμανία με συμμετοχή ελληνικών F-16
• Διαβάστε ακόμη: Γιατί οι Ευρωπαίοι ζητούν ρόλο στην Ουκρανία εκ των υστέρων
Ο κυρ Αλέκος τους ένωσε
• Παλιοί και νέοι σύντροφοι αλλά και κάποιες… εκπλήξεις
Εξεταστική
«Χασάπης» παρών, «Φραπές» απών
• Ο ένας προκάλεσε με την παρουσία του και ο άλλος με την απουσία του
• Φάκελος στον εισαγγελέα κατά του Γ. Ξυλούρη για απείθεια
Metron – Mega
Τα ενεργειακά έφεραν και τα χαμόγελα
• Γιατί ανέβηκε 1,7% η ΝΔ
• Πώς εξηγείται η εικόνα των άλλων κομμάτων
Προκλήσεις
Παρ’ ολίγον επεισόδιο με εμβολισμό στο Αγαθονήσι
Προϋπολογισμός
Μπόνους 1,76 δισ. στη μεσαία τάξη
• Οικογένειες με παιδιά οι μεγάλοι κερδισμένοι
Μικροπολιτικός
Η Ζαχάροβα στοχοποιεί ξανά την Ελλάδα
Parasocial
Η Τέιλορ Σουίφτ και η λέξη της χρονιάς
Αγρότες
«Πράσινο φως» για τις προκαταβολές των επιδοτήσεων
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Ντουμπάι 103-82
Πράσινο τσουνάμι και αποθέωση
Κριτική στον Ρονάλντο
«Το τρόπαιο της Σαουδικής Αραβίας»
- Αυθαίρετα: Αντίστροφη μέτρηση για τακτοποίηση ακινήτων
- Χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε περισσότερα νοικοκυριά – Νέα εισοδηματικά κριτήρια
- Μηχανικοί ΤΕΕ: Νέα δικαίωση από ΣτΕ για τα πτυχία
- Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
- Τι μας δίδαξε ο Πλάτων για τις σχέσεις
- Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
