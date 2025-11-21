Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η χώρα του… καφέ

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Ερευνα της LSE για την Ελλάδα του 2025

Η χώρα του… καφέ



• Φράση – κλειδί το «café economy»

• Την τελευταία 15ετία ανθούν κυρίως καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία, καταλύματα και παρεμφερείς δραστηριότητες

• Αντιθέτως, καταγράφεται δραματική πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας και σημαντική μετατόπισή της προς κλάδους χαμηλής έντασης

• Τα αποκαλυπτικά στοιχεία

==========

Νατοϊκές προετοιμασίες

Ασκήσεις πολέμου στα Βαλκάνια

• Σενάρια με βομβαρδισμούς σε Βουλγαρία, Ρουμανία με συμμετοχή ελληνικών F-16

• Διαβάστε ακόμη: Γιατί οι Ευρωπαίοι ζητούν ρόλο στην Ουκρανία εκ των υστέρων

==========

Ο κυρ Αλέκος τους ένωσε

• Παλιοί και νέοι σύντροφοι αλλά και κάποιες… εκπλήξεις

==========

Εξεταστική

«Χασάπης» παρών, «Φραπές» απών

• Ο ένας προκάλεσε με την παρουσία του και ο άλλος με την απουσία του

• Φάκελος στον εισαγγελέα κατά του Γ. Ξυλούρη για απείθεια

==========

Metron – Mega

Τα ενεργειακά έφεραν και τα χαμόγελα

• Γιατί ανέβηκε 1,7% η ΝΔ

• Πώς εξηγείται η εικόνα των άλλων κομμάτων

==========

Προκλήσεις

Παρ’ ολίγον επεισόδιο με εμβολισμό στο Αγαθονήσι

==========

Προϋπολογισμός

Μπόνους 1,76 δισ. στη μεσαία τάξη

• Οικογένειες με παιδιά οι μεγάλοι κερδισμένοι

==========

Μικροπολιτικός

Η Ζαχάροβα στοχοποιεί ξανά την Ελλάδα

==========

Parasocial

Η Τέιλορ Σουίφτ και η λέξη της χρονιάς

==========

Αγρότες

«Πράσινο φως» για τις προκαταβολές των επιδοτήσεων

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Ντουμπάι 103-82

Πράσινο τσουνάμι και αποθέωση

Κριτική στον Ρονάλντο

«Το τρόπαιο της Σαουδικής Αραβίας»