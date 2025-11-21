newspaper
ΤτΕ: Μειώθηκαν τα τουριστικά έσοδα τον Σεπτέμβριο – Πού οφείλεται η πτώση
21 Νοεμβρίου 2025

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα τουριστικά έσοδα τον Σεπτέμβριο – Πού οφείλεται η πτώση

Ισορροπημένη η εικόνα στο εννιάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ - Αυξάνεται η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κατά 4,3% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 4%

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Spotlight

Στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι αποδίδεται η πτώση των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο δείχνει ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 7,8%, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,6%.

Στο εννιάμηνο, η εικόνα ήταν ισορροπημένη, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να αυξάνεται κατά 4,3% και την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 4%.

Τι δείχνουν οι τουριστικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 3,6% στα 3.421,3 εκατ. ευρώ, με σημαντική μείωση από κρίσιμες ομάδες για τον ελληνικό τουρισμό. Αναλυτικότερα, πτώση κατά 10,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.801,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 3,6% (Σεπτέμβριος 2025: 1.458,0 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 1.407,7 εκατ. ευρώ). Η πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,0% (Σεπτέμβριος 2025: 1.316,9 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 1.514,1 εκατ. ευρώ), καθώς και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 1,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 484,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 28,3% και διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 20,0% και διαμορφώθηκαν στα 168,7 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 42,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 212,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 27,4% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 612,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 224,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 3.139,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.364,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μειωμένο κατά 6,7%. Πτώση κατά 3,6% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.421,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3.548,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 53,6% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2025: 281,9 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2024: 183,6 εκατ. ευρώ). Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,8%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 114,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 97,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Η εικόνα στο εννιάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 17.480,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 16.406,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.661,0 εκατ. ευρώ ή 9,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20.133,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 587,3 εκατ. ευρώ ή 28,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.653,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,3%, αλλά και της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 70,5% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 20.133,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 5,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.984,3 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 12,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.165,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8.425,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 3,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 2.559,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν πτώση κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 3.115,4 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 7,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.192,0 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 6,9% εμφάνισαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.196,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 11,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.098,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1.399,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 11,7%. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 5.680,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5,1% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 1,9%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27, κατά 3,4%, όσο και από τις λοιπές χώρες, κατά 3,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 14,1% και διαμορφώθηκε σε 2.383,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 12,6% σε 1.218,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 950,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 42,3% σε 285,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 34,6% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 371,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκε κατά 3,7% και διαμορφώθηκε σε 778,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,0% σε 194,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,0% και διαμορφώθηκε σε 31.600,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 30.373,8 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,3% και η ταξιδιωτική κίνηση μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε επίσης κατά 4,3%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 18.887,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,3% και διαμορφώθηκε σε 12.713,3 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 5,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,1%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 4.844,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 1.709,0 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.948,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε 4.056,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 5,6% σε 1.272,6 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: ΟΤ

Markets
Παγκόσμιες αγορές: Ανατροπή στην ανατροπή – Το roller coaster στις μετοχές

Παγκόσμιες αγορές: Ανατροπή στην ανατροπή – Το roller coaster στις μετοχές

Vita.gr
Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

Ημικρανία: Κι όμως την πυροδοτούν οι… «ανατροπές»

