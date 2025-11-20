ΣΥΡΙΖΑ: Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο Φραπές το βάζει στα πόδια για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο

«Σε προσυνεννόηση με τη ΝΔ, ο «Φραπές» το βάζει στα πόδια για να καλύψει το «γαλάζιο» σκάνδαλο» αναφέρουν σε δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνουν, «Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες» σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του Φραπέ

«Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση», αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τονίζουν:

«Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του κόμματος, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, «αρνούνται να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη» για αυτό «αποχώρησαν από την εξευτελιστική για το κοινοβούλιο διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται να «ξεπλυθεί» το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ζαχαριάδης: Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνει: «Σιωπή, άρνηση, παραπληροφόρηση, συγκάλυψη. Αυτά είναι τα υλικά της πολιτικής «σαλάτας» που μας σερβίρει καθημερινά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.Τελευταίο υλικό η άρνηση του «Φραπέ» -κατά κόσμο Γιώργου Ξυλούρη- να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όταν το χρήμα έρεε ανεμπόδιστα, οι γαλάζιες ακρίδες έβγαιναν χωρίς αναστολές φωτογραφίες με τους υπουργούς ως προνομιακοί ομοτράπεζοι κι όλοι τους ήταν χαρούμενοι και λαλίστατοι.

Τώρα άρχισαν οι… ντροπές.

Αλλά δεν σιωπούν όλοι και κάθε νέα μαρτυρία ξεδιπλώνει όλο και περισσότερο το κουβάρι του σκανδάλου, όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση της ΝΔ να περιορίσει την εμπλοκή και τις ευθύνες της.

Όσο για τον «Φραπέ», επιβάλλεται η βίαιη προσαγωγή του, όπως ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική».