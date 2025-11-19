Μπρνο – Περιστέρι Betsson 73-87: Σπουδαίο «διπλό» και πρόκριση στους 16 του Europe Cup

Με «διπλό» και ρεκόρ 5-1 ολοκλήρωσε το Περιστέρι τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση στους «16».

Οι «κυανονίτρινοι» πέρασαν νικηφόρα με 87-73 από την έδρα της Μπρνο στην Τσεχία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου και πλέον μετά τη νίκη της Μπιλμπάο επί της Κουταΐσι (117-54) προκρίθηκαν στους «16» ως δεύτεροι, έχοντας ίδιο ρεκόρ (5-1) με την ισπανική ομάδα που τερμάτισε πρώτη.

Η ελληνική ομάδα έδειξε από νωρίς την υπεροχή της και εξασφάλισε γρήγορα μία διαφορά 7 πόντων (14-7). Στη συνέχεια, όμως, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό, εκμεταλλευόμενοι τις βιαστικές επιλογές των φιλοξενούμενων, και με επιμέρους σκορ 13-1 προσπέρασαν και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +4 (27-23).

Στη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες του Περιστερίου ανέκτησαν τον έλεγχο (36-30), αλλά η απάντηση της Μπρνο ήταν άμεση, καθώς με σερί 7-0 πέρασε και πάλι μπροστά (37-36). Οι δύο ομάδες διατήρησαν ισορροπία μέχρι το 42-42, πριν η ελληνική ομάδα τρέξει ένα σερί 9-0, με τρία «κολλητά» τρίποντα, και ολοκληρώσει το ημίχρονο με διαφορά εννέα πόντων (51-42).

Στην τρίτη περίοδο, το Περιστέρι ξεκίνησε ξανά με τρίποντα -δύο από τον Νίκολς και ένα από τον Αμπερκρόμπι- και ξέφυγε με 60-44. Ωστόσο, η Μπρνο απάντησε με δικό της σερί 10-0, μειώνοντας σε 60-54, προτού ο Ξανθόπουλος διακόψει με τάιμ άουτ. Στη συνέχεια, οι «κυανοκίτρινοι» επανέφεραν τη διψήφια διαφορά τους και έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +11 (72-61).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ελληνική ομάδα κράτησε μέσα από την άμυνα της σε απόσταση την Μπρνο και χωρίς να αγχωθεί την υποχρέωσε στην πέμπτη ήττα της.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 61-72, 73-87

ΜΠΡΝΟ (Βάνεκ): Ριχτέτσκι 4, Στράνελ, Φάρσκι 4, Μούσιλ, Σβόμποντα 4 (6 ριμπάουντ), Κρίβανεκ 14 (3/6 τρίποντα), Κέιβαλ 9 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Πούλπαν, Γιάνσα, Γκρόουβς 13 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 19 (3/8 τριποντα, 8/8 βολές, 9 ασίστ), Καλού 6 (7 ριμπάουντ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 ( 4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 11 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Πετράκης, Πέιν 8 (7 ριμπάουντ), Ιτούνας 17 (5/9 τρίποντα), Μουράτος 3 (5 ασίστ), Θωμάκος, Τζιάλας, Αμπερκρόμπι 11 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κακλαμανάκης 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάρις 13 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Παπαγεωργίου