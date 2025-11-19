Το σκίτσο της Έφης Ξένου για ΤΑ ΝΕΑ 18/11/2025
- Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
- Οι πολίτες περιμένουν πολύ περισσότερα από «κυβερνητικές δεσμεύσεις» – απαιτούν έναν άλλο δρόμο για την οικονομία
- Ρωσία: Καταγγέλλει πως η Ουκρανία εκτόξευσε πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην επικράτειά της
- Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
- Το NBA εκτοξεύει τα έσοδά του χάρη στο νέο κολοσσιαίο τηλεοπτικό συμβόλαιο
- Ο Ρονάλντο, ο Μπιν Σαλμάν και ο Τραμπ: Όταν το ποδόσφαιρο συναντά τη γεωπολιτική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις