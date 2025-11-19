Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «επικίνδυνες καταιγίδες» – Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Για έντονα καιρικά φαινόμενα που εντοπίζονται στη βορειοδυτική χώρα προειδοποιεί ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, κάνοντας λόγο για «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες».

Όπως ανέφερε, πέντε περιοχές βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, ενώ σημείωσε πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη του χειμώνα, με μικρή, για αρχή, ένταση.

Παράλληλα, ήπια θα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα…

Καλημέρα!

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22 Νοεμβρίου. Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23 Νοεμβρίου δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο χειμώνα, ωστόσο προς το παρόν δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».